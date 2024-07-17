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【生活】永春蛋糕 / 卡瓦蛋糕⠀Kawacake 義式冰淇淋蛋糕 低脂低熱量 / 迷你獨享三吋冰淇淋蛋糕 / 卡瓦永春店

2024-07-17 13:00:00 Bunny 人氣：109
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Bunny

發表篇數：409篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：

卡瓦蛋糕 台北永春店
phone02-27567000
place台北市信義區忠孝東路五段477號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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Bunny出生於熱情的夏天，
最期待吃的就是生日蛋糕
尤其是冰冰涼涼的冰淇淋蛋糕
口味豐富，吃起來爽度超高，
但市面上以美式冰淇淋蛋糕居多，
乳脂含量較高，口感比較濃厚，
但高熱量，吃多了還容易覺得膩，
為了讓身體少負擔，
越來越多人選擇義式冰淇淋蛋糕
特別推薦『卡瓦蛋糕⠀Kawacake』，
可說是符合健康又美味的好選擇～

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卡瓦蛋糕
起源於新北中和、永和的手工蛋糕品牌
如今台北市人有福了，
今年6月新開幕卡瓦永春店
鄰近捷運永春站5號出口，
約70公尺的距離，
交通十分方便

 

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店內明亮又具童趣的設計，
還有服務人員親切的招呼聲，
很有活潑又有朝氣的FU～

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櫥窗內擺放著各式生日蛋糕，
其中以冰淇淋球堆疊而成的冰淇淋蛋糕，
造型華麗精緻，相當吸睛，
特別是門市限定迷你冰淇淋蛋糕，
適合個人獨享的三吋冰淇淋蛋糕，
一般當作下午茶或飯後甜點都合適

 

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生日蛋糕的尺吋選擇多樣，
有6吋蛋糕、7吋蛋糕、9吋蛋糕、11吋蛋糕，
不論小家庭或是多人同樂時享用都有好選擇，
購買生日蛋糕若有需要餐盤或蠟燭，
店內也都有販售可以直接選購

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Bunny這次購買的是三吋義式冰淇淋蛋糕，
入手的口味有草莓可爾必思及綜合水果兩種口味，
卡瓦義式冰淇淋蛋糕採用低脂低熱量的法國頂級果泥製作，
且無添加任何人工香精或色素，
並減少鮮奶油的使用量，
不僅乳脂含量較低，還低熱量，
不論老少都能安心又放心的享用，
迷你獨享尺寸，約手掌大，
包裝像水晶球似的，好可愛，
讓Bunny不知從何處下手～

 

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迷你草莓可爾必思冰淇淋蛋糕

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以可爾必思乳酸香氣搭配草莓牛奶冰淇淋，
兩種不同酸甜的獨特滋味，
搭配底層藏有巧克力脆球的覆盆子牛奶冰淇淋和戚風蛋糕，
將整體提升至另一層次，
無負擔的清爽美味，
讓人忍不住一口接著一口～

 

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迷你綜合水果冰淇淋蛋糕

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冰淇淋球有覆盆子牛奶 + 玫瑰荔枝 + 芒果百香果 + 草莓，
每個顏色都是水果本身最原始顏色，
多種甜味與酸味相得益彰，
每一口都能感受到濃郁新鮮的水果風味，
酸酸甜甜的一點也不覺得膩，
搭配底層綿密的戚風蛋糕，
讓人忍不住一再回味～

 

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卡瓦冰淇淋蛋糕，
絕美的高顏值，
為生活點綴些儀式感，
不僅帶來視覺饗宴，
讓味蕾也得到享受～

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『資訊揭露：本篇為體驗文，Bunny自身真實心得分享』

 


卡瓦蛋糕⠀Kawacake | 官網

 

卡瓦蛋糕⠀Kawacake | Facebook
 

 

卡瓦蛋糕⠀Kawacake | Instagram
 

 

卡瓦蛋糕⠀Kawacake | 官方LINE帳號
@KAWACAKE

 

義式冰淇淋 | 購買連結
 

卡瓦永春店
訂購電話｜(02)2756-7000
營業時間｜12:00-22:00
門市地址｜台北市信義區忠孝東路五段477號

 


卡瓦蛋糕各│新北各門市資訊

中和建三門市：
新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080 
 

永和永元門市：
新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888 
 

新莊復興門市：
新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099 
 

板橋文化門市：
新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797 

 

 

文章標籤
卡瓦蛋糕 蛋糕推薦 冰淇淋蛋糕推薦 義式冰淇淋蛋糕 冰淇淋蛋糕 義式冰淇淋 生日蛋糕 生日蛋糕推薦 三吋冰淇淋蛋糕 小冰淇淋蛋糕推薦
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