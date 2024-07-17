Bunny出生於熱情的夏天，

最期待吃的就是生日蛋糕，

尤其是冰冰涼涼的冰淇淋蛋糕，

口味豐富，吃起來爽度超高，

但市面上以美式冰淇淋蛋糕居多，

乳脂含量較高，口感比較濃厚，

但高熱量，吃多了還容易覺得膩，

為了讓身體少負擔，

越來越多人選擇義式冰淇淋蛋糕，

特別推薦『卡瓦蛋糕⠀Kawacake』，

可說是符合健康又美味的好選擇～



『卡瓦蛋糕』

起源於新北中和、永和的手工蛋糕品牌，

如今台北市人有福了，

今年6月新開幕卡瓦永春店，

鄰近捷運永春站5號出口，

約70公尺的距離，

交通十分方便

店內明亮又具童趣的設計，

還有服務人員親切的招呼聲，

很有活潑又有朝氣的FU～



櫥窗內擺放著各式生日蛋糕，

其中以冰淇淋球堆疊而成的冰淇淋蛋糕，

造型華麗精緻，相當吸睛，

特別是門市限定迷你冰淇淋蛋糕，

適合個人獨享的三吋冰淇淋蛋糕，

一般當作下午茶或飯後甜點都合適

生日蛋糕的尺吋選擇多樣，

有6吋蛋糕、7吋蛋糕、9吋蛋糕、11吋蛋糕，

不論小家庭或是多人同樂時享用都有好選擇，

購買生日蛋糕若有需要餐盤或蠟燭，

店內也都有販售可以直接選購



Bunny這次購買的是三吋義式冰淇淋蛋糕，

入手的口味有草莓可爾必思及綜合水果兩種口味，

卡瓦義式冰淇淋蛋糕採用低脂低熱量的法國頂級果泥製作，

且無添加任何人工香精或色素，

並減少鮮奶油的使用量，

不僅乳脂含量較低，還低熱量，

不論老少都能安心又放心的享用，

迷你獨享尺寸，約手掌大，

包裝像水晶球似的，好可愛，

讓Bunny不知從何處下手～

迷你草莓可爾必思冰淇淋蛋糕



以可爾必思乳酸香氣搭配草莓牛奶冰淇淋，

兩種不同酸甜的獨特滋味，

搭配底層藏有巧克力脆球的覆盆子牛奶冰淇淋和戚風蛋糕，

將整體提升至另一層次，

無負擔的清爽美味，

讓人忍不住一口接著一口～

迷你綜合水果冰淇淋蛋糕



冰淇淋球有覆盆子牛奶 + 玫瑰荔枝 + 芒果百香果 + 草莓，

每個顏色都是水果本身最原始顏色，

多種甜味與酸味相得益彰，

每一口都能感受到濃郁新鮮的水果風味，

酸酸甜甜的一點也不覺得膩，

搭配底層綿密的戚風蛋糕，

讓人忍不住一再回味～

卡瓦冰淇淋蛋糕，

絕美的高顏值，

為生活點綴些儀式感，

不僅帶來視覺饗宴，

讓味蕾也得到享受～

『資訊揭露：本篇為體驗文，Bunny自身真實心得分享』



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卡瓦永春店

訂購電話｜(02)2756-7000

營業時間｜12:00-22:00

門市地址｜台北市信義區忠孝東路五段477號



卡瓦蛋糕各│新北各門市資訊

中和建三門市：

新北市中和區建三路26號 / (02) 2223-1080



永和永元門市：

新北市永和區永元路105號 / (02) 2926-3888



新莊復興門市：

新北市新莊區復興路一段147號 / (02) 2277-0099



板橋文化門市：

新北市板橋區文化路一段219-4號 / (02) 2272-9797



