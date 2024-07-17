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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 推薦旗津、愛河、美濃等【高雄一日遊】必去景點

推薦旗津、愛河、美濃等【高雄一日遊】必去景點

2024-07-17 15:59:00 好好玩 FUNIT 人氣：108
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窩客好文

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發表篇數：1008篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 仁武區

近期高雄超火紅！推薦你2024必去景點，帶你從高雄近郊玩到高雄市區，除了有適合假日出遊的戶外景點、IG打卡景點、親子景點，還有雨天備案！趕快收藏起來～

✨完整圖文：【2024高雄景點推薦】精選高雄必去80個景點，多條一日遊路線攻略

旗津一日遊景點推薦

搭著渡輪，欣賞迷人的西子灣夕陽美景，生活就該這麼愜意！高雄旗津有很多好玩景點，小編整理了旗津旅遊必去的８個旗津景點、必吃旗津美食和 旗津住宿推薦，讓你輕鬆旗津一日遊。

完整圖文：高雄旗津景點｜精選旗津必去８景點、老街美食小吃伴手禮

高雄景點｜高雄旗津景點 |搭著渡輪，欣賞迷人的西子灣夕陽美景，生活就該這麼愜意！
圖片來源：IG @zeds1996

愛河一日遊景點推薦

愛河必遊景點，有拍照打卡熱點大港橋、玫瑰聖母教堂；情人約會必去的白色戀人咖啡館、真愛碼頭與光榮碼頭；還有文青最愛的駁二、流行音樂中心；夜遊最適合的愛河之心貢多拉遊船

完整圖文高雄愛河一日遊攻略，精選12處愛河週邊必遊景點和美食

愛河景點 ｜想和另一半來一場浪漫的約會，貢多拉遊河船絕對是不二首選。
圖片授權：IG @ louisintaiwan

美濃一日遊景點推薦

美濃除了客家文化，還有能欣賞湖光山色的美濃湖獅形頂；能賞花旗木的蝶舞澗竹子門水圳等，推薦你必去的美濃景點，讓你不錯過美濃的自然美景與人文特色！

完整圖文推薦12個必去美濃一日遊景點，親近高雄美濃自然美景＆客家文化

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圖片授權：IG @lukafula

室內景點推薦

蒐集16個「 高雄室內景點 」，依照特色分為IG打卡藝術文創歷史古蹟，以及又好玩又有教育意義的博物館美術館，因為是室內空間，雨天完全不怕沒地方玩。

完整圖文高雄室內景點 | 下雨天好去處｜網美打卡、博物館、文創、古蹟景點一網打盡

高雄景點

圖片授權：IG @ cindylin0503

高雄觀光工廠推薦

隨著本篇來趟知性高雄觀光工廠之旅吧！從甜點、肉品、烏魚子、罐頭甚至還有滷味工廠，生活類的則包括紅磚瓦窯、包袋、還有製衣工廠，超有趣的11間食衣住行觀光工廠還不快收藏起來！

完整圖文：高雄觀光工廠｜【美食DIY、親子景點、IG打卡景點】觀光工廠

高雄景點

照片來源： ＠parro_bts

高雄美食推薦

高雄美食 汾陽餛飩
                                      
圖片授權：IG @sky_700706

推薦必吃高雄美食餐廳，從高雄在地小吃早午餐、甜點、消夜必吃名單，大家都在吃的人氣店家通通都有，吃一圈保證宜蘭美食不漏勾！

高雄美食一日遊

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高雄住宿、飯店推薦

西子灣沙灘會館
圖片授權：IG @a_____ton

精選左營高鐵、高雄火車站、駁二旗津、西子灣等高雄熱門景點，附近飯店＆平價旅宿，坐高雄捷運也易達，來依照路線行程找出最適合你的飯店吧！

完整圖文：高雄住宿｜推薦高雄13間質感飯店、平價親子住宿

 

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