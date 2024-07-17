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【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘甜，不愧是排隊美食｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-07-17 17:34:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：109
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

板橋葉家藥燉排骨當歸羊肉
phone02-2962-0255
place新北市板橋區中山路二段441號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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組合圖.jpg

這間葉家藥燉排骨是在附近上班的朋友推薦給Ruby的，

位在板橋中山路上。即使不好停機車，

也無法阻擋大家想要一嚐這藥燉排骨的美味。

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

店內的藥燉排骨擁有濃厚的中藥香氣，讓人食慾大開。

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

豆腐乳和辣椒醬油是不可或缺的搭配，

兩樣沾醬滿滿的台式吃法精髓

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

內用是白色單子，而外帶則是粉紅色單子，

無論內用還是外帶，都是先點餐，等到用餐完畢後再結帳。

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

青菜的部分都會依照季節，記得要寫上青菜要吃什麼的喔。

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

Ruby點了  當歸羊肉(肉片)$100

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘
羊肉片有些雖略為乾柴，不過還算嫩口的肉片，

濃郁的當歸湯底，讓人感受到滿滿溫暖，

這湯品滿特別適合天氣寒冷的日子喝上一碗。

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

滷肉飯(小) $30
雖然只是小小一碗滷肉飯，但滷汁香濃肥肉比例偏多，

滿滿的膠質，配上Q軟的白米飯，

讓你吃下的每一口滷肉飯，都充滿了濃郁的台式風味。

【板橋美食】葉家藥燉排骨，附菜單，滷肉飯肥而不膩，當歸湯頭甘

整體來說用餐的餐點是不錯的，

感受到葉家藥燉排骨的獨特魅力，不僅暖胃，更是暖心。

 

【店家資訊】
👉葉家藥燉排骨
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠新北市板橋區中山路二段441號
☎️02 2962 0255
⏰PM16:30~PM02:00 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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