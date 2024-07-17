這間葉家藥燉排骨是在附近上班的朋友推薦給Ruby的，

位在板橋中山路上。即使不好停機車，

也無法阻擋大家想要一嚐這藥燉排骨的美味。

店內的藥燉排骨擁有濃厚的中藥香氣，讓人食慾大開。

豆腐乳和辣椒醬油是不可或缺的搭配，

兩樣沾醬滿滿的台式吃法精髓。

內用是白色單子，而外帶則是粉紅色單子，

無論內用還是外帶，都是先點餐，等到用餐完畢後再結帳。

青菜的部分都會依照季節，記得要寫上青菜要吃什麼的喔。

Ruby點了 當歸羊肉(肉片)$100



羊肉片有些雖略為乾柴，不過還算嫩口的肉片，

濃郁的當歸湯底，讓人感受到滿滿溫暖，

這湯品滿特別適合天氣寒冷的日子喝上一碗。

滷肉飯(小) $30

雖然只是小小一碗滷肉飯，但滷汁香濃肥肉比例偏多，

滿滿的膠質，配上Q軟的白米飯，

讓你吃下的每一口滷肉飯，都充滿了濃郁的台式風味。

整體來說用餐的餐點是不錯的，

感受到葉家藥燉排骨的獨特魅力，不僅暖胃，更是暖心。

【店家資訊】

👉葉家藥燉排骨

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🏠新北市板橋區中山路二段441號

☎️02 2962 0255

⏰PM16:30~PM02:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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