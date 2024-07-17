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2024暑假親子一日遊：中壢大江購物中心夏日室內打卡景點，全年免費停車超方便

2024-07-17 18:46:00 饅頭弟 人氣：107
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2180篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

暑假到了，炎熱的天氣讓人只想找個地方涼快一下

來中壢大江購物中心就對了

這裡不僅有涼爽的冷氣，還是一站式購物中心，讓你聚餐、購物、玩樂一站搞定

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在大江購物中心，你可以和家人朋友一起享受美食，逛逛各種品牌店，還有許多好玩的娛樂設施等著你來體驗

最棒的是，這裡還有超多適合夏日打卡景點，讓你不僅能避暑，還能拍出超多美照

而且全年免費停車，再也不用為找車位煩惱，是不是超方便、超讚的呢

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這個暑假，中壢大江購物中心1F推出了最新的2024春夏裝置藝術，主題為「幸運冰果城」

這個裝置藝術結合了夏日水果冰和賓果遊戲兩個內容，互動設計非常有巧思，絕對讓你耳目一新

在幸運冰果城，你會發現這裡不僅有清涼的夏日水果冰，還有趣味十足的賓果遊戲

這個裝置藝術真的是超級適合親子同樂的地方

小朋友們在這裡玩得開心，大人也能重溫童年的快樂時光，也盡情拍照打卡

這樣的設計，不僅充滿了樂趣，更是讓人心情愉快，拍照打卡更是絕佳的選擇！

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來到中壢大江購物中心，你絕不能錯過的亮點之一就是他們的超大剉冰機

這台超可愛的剉冰機，還能成為你IG打卡的絕佳景點

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幸運拉霸機這款遊戲的設計概念來自於傳統的角子老虎機

幸運的朋友有機會在這裡拍到三個一樣的中獎符號，相信這一整天都會幸運無限！

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 你絕不能錯過的一個特別互動遊戲就是他們獨創的配料賓果牆

這個遊戲設計非常有趣：兩人站在不同的面前，輪流旋轉水果方塊

目標是儘快連成三條線，首先完成這項任務的人將獲得勝利

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這個可愛的冰果獎盃，更是頒獎台和絕佳的拍照打卡點

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賓果椅都設計得相當巧妙，不僅能提供舒適的座位，還能讓參與者在遊戲中享受互動的樂趣

當椅子旋轉時，圖案或拼字也會隨之變化，讓遊戲更加生動有趣

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水果泳圈和海灘球就像是夏日冰品中的清涼配料，也是夏日遊樂和拍照打卡的理想搭配

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一旁的芒果爽也是不能過錯的消暑聖品，夏天就是要吃芒果冰來消暑一下

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中壢大江購物中心不僅在商品和服務上用心，對於公共裝置藝術的規劃更是非常注重

特別是一樓希臘風造景，配有舒適的椅子，彷彿讓你一秒來到了希臘的FU

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3F電梯門口休息區，這裡不僅提供舒適的Yogibo懶骨頭座椅

還有舒適的抱枕及座位區，讓你在逛累了之後能夠享受到完美的休息

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更令人驚喜的是，這裡連插座都貼心地為大家準備好，讓你可以輕鬆充電，繼續你的購物之旅

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4F貴賓室不僅提供舒適的座位和休息空間，採光極佳，讓整個空間更顯寬敞明亮

還有精心準備的餅乾、咖啡和茶水，供貴賓享用

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5F空中廊道，白天和夜晚各有其獨特的魅力

夜晚這裡的夜景則更顯迷人，不僅美麗而且涼爽，增添一絲浪漫氛圍

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桃園餐廳推薦，我會推薦1F WOOSA洋食鬆餅屋中壢大江店-南桃園首家分店

這裡不僅提供日式洋食饗宴，還有獨家的湯丼飯、日式咖哩飯、義大利麵等精緻美食

尤其推薦的甜點是品牌人氣商品雲の鬆餅，每一道料理都讓您感受到幸福的瞬間

不論是親子聚餐還是享受美食的單身派對，WOOSA都能帶給你美好的用餐體驗

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Woosa洋食鬆餅屋提供寬敞明亮的用餐環境，讓你每一餐都格外舒適愜意

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Woosa的限定新品，夏日必推的芒果冰淇淋鬆餅

每一口都融合了芒果的天然甜美和鬆餅的濕潤口感，再淋上蜂蜜增添層次

讓你在炎熱的天氣中不僅享受清涼，還能品味到甜美的香氣 

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這款Woosa雪山鮮乳朵朵冰外觀真的超吸睛，形狀像一朵朵圓滾小山

冰體以牛奶製成，口感香氣醇厚，上頭還有鹹鹹的雪蓋，吃起來格外美味

特別是配上煉乳風味，更能提升整體的享受，這也是必點甜點之一

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不容錯過的日落海岸輕氣泡，漸層的顏色美不勝收

這款飲品酸酸甜甜，喝起來格外愉悅，整個暑氣全消

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主餐我點了舒肥嫩雞鮮蔬波奇碗，這是增肌減脂的絕佳選擇

波奇碗內含紅藜泛、水煮蛋、玉米、蕃茄丁、四季豆、南瓜等新鮮蔬菜

搭配舒肥嫩雞肉和精心調製的青檸香菜醬跟胡麻醬醬料，每一口都充滿豐富的營養和美味

這道料理不僅味道出色，還能滿足健康餐飲的需求，讓你享受到餐點每一口的美好

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溫泉蛋的口感通常非常柔嫩和濕潤，我超愛這種黃澄澄的蛋液

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番茄蔬菜湯，是一道清爽而濃郁的湯品，口感豐富，還充滿了健康的營養成分

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GBF饅饅好食 以創新的韓式美式風格融合，不僅外表美麗，更重要的是內在健康

堅持減糖、新鮮、美味，每一口都是前所未有的獨特體驗

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GBF翰林茶棧可以品嚐到正宗的日式關東煮，以及各種精緻好喝的飲品

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我個人非常推薦柚見風味珍綠，它的酸酸甜甜口味令人回味無窮，而且珍珠的口感非常Q

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GBF Cheese Talk超人氣全新芝士蛋糕品牌，其台式馬卡龍真的是超好吃的！

使用北海道進口的原料，打造出如舒芙蕾般的澎鬆口感，不僅不過甜，還會讓人越吃越愛不釋手

無論是享受下午茶還是慶祝特別場合，GBF Cheese Talk絕對是你不容錯過的美味選擇

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還有費南雪也是很不錯唷！剛烤出來的費南雪熱呼呼的，超好吃的

無論是早餐搭配咖啡還是下午茶的點心，費南雪總是讓人回味無窮

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1F全新開幕的THEODORA'S*MARIGOLD全桃獨家，絕對是一個必訪的複合式店面

這裡不僅有希奧朵拉品牌與Marigold香氛品牌的完美結合

還提供多樣化的商品，從時尚手錶飾品到迷人的香氛精油應有盡有

無論您喜歡獨特的風格配件還是尋求精緻的香氣體驗，都能在這裡找到完美的品味提升

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這款限定禮盒絕對是送禮的首選！不管是要送給女朋友、媽媽，還是自己用都超合適的

神力女超人腕錶附帶兩款替換錶帶，配備日本機芯、5ATM防水和太陽能設計，不僅實用耐用

還能展現你的大方心意，無論是自己使用還是送禮，絕對是讓人驚喜的完美選擇！

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限定禮盒SUPERMAN腕錶+替換表帶2入，絕對是你的最佳選擇

不管是爸爸、男友還是老公，收到這份禮物都會開心不已

藍寶石玻璃錶面：超高硬度，抗刮耐磨，10ATM防水：游泳、洗澡都不怕，完全防水設計，讓你安心佩戴

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想送出一份既獨特又大方的禮物嗎？MARIGOLD四季精油香水絕對是不二之選

這款中性香水，男女皆可使用，無論是男士還是女士都能輕鬆駕馭

四季皆宜的香氣，適合各種場合，讓你隨時隨地都散發迷人魅力

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1F全新開幕的RIZO Jewels是桃園首家，不僅提供抗氧化1年保固服務

還有多款韓系設計單品及日系高雅精緻的純K金材質款式，日常配戴超美麗

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這裡有你不能錯過的必買推薦商品！有馬卡龍高光彩寶純銀戒子

朱諾高光彩寶純銀耳環、天使眼淚天然石純銀項鍊，還有14k耳環轉珠系列

這些美麗的珠寶讓你每天都能展現自我魅力，讓你的日常穿搭更加亮眼

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好康報報725日到812日，誠品好物市集將舉辦GBF水池特賣會，千萬別錯過這次撿便宜的好機會

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7月到8月期間限時加碼12%，只要使用大江聯名卡刷卡，即可享全館餐飲最高480元的電子現金劵回饋

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這是個讓你用餐更省錢的絕佳機會，千萬不要錯過

總結：桃園逛街的理想場所就是大江購物中心

青埔購物停車免費，也是桃園的美食綠洲，擁有各式各樣的美食供應

此外這裡還有SBC星橋國際影城，非常方便觀賞電影，特別適合帶小孩來這裡逛街，享受舒適的冷氣空間

中壢大江購物中心交通資訊

地址：桃園市中壢區中園路二段501

電話：03-46809999

營業時間：平日、週日AM11:00-PM10:00 週五-週六、例假日前一天AM11:00-PM10:30

停車資訊：大江國際購物中心全年免費停車

大江購物中心官方網站：請點我

大江購物中心官方FB請點我

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【2024年夏換拍POP UP EDM】https://www.metrowalk.com.tw/EDMsale/POPUP-NO5.html

【2024年夏換拍江子好嗎!? youtube 頻道影片】https://youtu.be/mvqboG0zDvM?si=9d1-nJcOOEKmnD-a

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 本篇為合作文以上內容皆為本人實際體驗心

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