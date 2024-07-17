暑假到了，炎熱的天氣讓人只想找個地方涼快一下

來中壢大江購物中心就對了

這裡不僅有涼爽的冷氣，還是一站式購物中心，讓你聚餐、購物、玩樂一站搞定

在大江購物中心，你可以和家人朋友一起享受美食，逛逛各種品牌店，還有許多好玩的娛樂設施等著你來體驗

最棒的是，這裡還有超多適合夏日打卡景點，讓你不僅能避暑，還能拍出超多美照

而且全年免費停車，再也不用為找車位煩惱，是不是超方便、超讚的呢

這個暑假，中壢大江購物中心1F推出了最新的2024春夏裝置藝術，主題為「幸運冰果城」

這個裝置藝術結合了夏日水果冰和賓果遊戲兩個內容，互動設計非常有巧思，絕對讓你耳目一新

在幸運冰果城，你會發現這裡不僅有清涼的夏日水果冰，還有趣味十足的賓果遊戲

這個裝置藝術真的是超級適合親子同樂的地方

小朋友們在這裡玩得開心，大人也能重溫童年的快樂時光，也盡情拍照打卡

這樣的設計，不僅充滿了樂趣，更是讓人心情愉快，拍照打卡更是絕佳的選擇！

來到中壢大江購物中心，你絕不能錯過的亮點之一就是他們的超大剉冰機

這台超可愛的剉冰機，還能成為你IG打卡的絕佳景點

幸運拉霸機這款遊戲的設計概念來自於傳統的角子老虎機

幸運的朋友有機會在這裡拍到三個一樣的中獎符號，相信這一整天都會幸運無限！

你絕不能錯過的一個特別互動遊戲就是他們獨創的配料賓果牆

這個遊戲設計非常有趣：兩人站在不同的面前，輪流旋轉水果方塊

目標是儘快連成三條線，首先完成這項任務的人將獲得勝利

這個可愛的冰果獎盃，更是頒獎台和絕佳的拍照打卡點

賓果椅都設計得相當巧妙，不僅能提供舒適的座位，還能讓參與者在遊戲中享受互動的樂趣

當椅子旋轉時，圖案或拼字也會隨之變化，讓遊戲更加生動有趣

水果泳圈和海灘球就像是夏日冰品中的清涼配料，也是夏日遊樂和拍照打卡的理想搭配

一旁的芒果爽也是不能過錯的消暑聖品，夏天就是要吃芒果冰來消暑一下

中壢大江購物中心不僅在商品和服務上用心，對於公共裝置藝術的規劃更是非常注重

特別是一樓希臘風造景，配有舒適的椅子，彷彿讓你一秒來到了希臘的FU

3F電梯門口休息區，這裡不僅提供舒適的Yogibo懶骨頭座椅

還有舒適的抱枕及座位區，讓你在逛累了之後能夠享受到完美的休息

更令人驚喜的是，這裡連插座都貼心地為大家準備好，讓你可以輕鬆充電，繼續你的購物之旅

4F貴賓室不僅提供舒適的座位和休息空間，採光極佳，讓整個空間更顯寬敞明亮

還有精心準備的餅乾、咖啡和茶水，供貴賓享用

5F空中廊道，白天和夜晚各有其獨特的魅力

夜晚這裡的夜景則更顯迷人，不僅美麗而且涼爽，增添一絲浪漫氛圍

桃園餐廳推薦，我會推薦1F WOOSA洋食鬆餅屋中壢大江店-南桃園首家分店

這裡不僅提供日式洋食饗宴，還有獨家的湯丼飯、日式咖哩飯、義大利麵等精緻美食

尤其推薦的甜點是品牌人氣商品雲の鬆餅，每一道料理都讓您感受到幸福的瞬間

不論是親子聚餐還是享受美食的單身派對，WOOSA都能帶給你美好的用餐體驗

Woosa洋食鬆餅屋提供寬敞明亮的用餐環境，讓你每一餐都格外舒適愜意

Woosa的限定新品，夏日必推的芒果冰淇淋鬆餅

每一口都融合了芒果的天然甜美和鬆餅的濕潤口感，再淋上蜂蜜增添層次

讓你在炎熱的天氣中不僅享受清涼，還能品味到甜美的香氣

這款Woosa雪山鮮乳朵朵冰外觀真的超吸睛，形狀像一朵朵圓滾小山

冰體以牛奶製成，口感香氣醇厚，上頭還有鹹鹹的雪蓋，吃起來格外美味

特別是配上煉乳風味，更能提升整體的享受，這也是必點甜點之一

不容錯過的日落海岸輕氣泡，漸層的顏色美不勝收

這款飲品酸酸甜甜，喝起來格外愉悅，整個暑氣全消

主餐我點了舒肥嫩雞鮮蔬波奇碗，這是增肌減脂的絕佳選擇

波奇碗內含紅藜泛、水煮蛋、玉米、蕃茄丁、四季豆、南瓜等新鮮蔬菜

搭配舒肥嫩雞肉和精心調製的青檸香菜醬跟胡麻醬醬料，每一口都充滿豐富的營養和美味

這道料理不僅味道出色，還能滿足健康餐飲的需求，讓你享受到餐點每一口的美好

溫泉蛋的口感通常非常柔嫩和濕潤，我超愛這種黃澄澄的蛋液

番茄蔬菜湯，是一道清爽而濃郁的湯品，口感豐富，還充滿了健康的營養成分

GBF饅饅好食 以創新的韓式美式風格融合，不僅外表美麗，更重要的是內在健康

堅持減糖、新鮮、美味，每一口都是前所未有的獨特體驗

GBF翰林茶棧可以品嚐到正宗的日式關東煮，以及各種精緻好喝的飲品

我個人非常推薦柚見風味珍綠，它的酸酸甜甜口味令人回味無窮，而且珍珠的口感非常Q彈

GBF Cheese Talk超人氣全新芝士蛋糕品牌，其台式馬卡龍真的是超好吃的！

使用北海道進口的原料，打造出如舒芙蕾般的澎鬆口感，不僅不過甜，還會讓人越吃越愛不釋手

無論是享受下午茶還是慶祝特別場合，GBF Cheese Talk絕對是你不容錯過的美味選擇

還有費南雪也是很不錯唷！剛烤出來的費南雪熱呼呼的，超好吃的

無論是早餐搭配咖啡還是下午茶的點心，費南雪總是讓人回味無窮

1F全新開幕的THEODORA'S*MARIGOLD全桃獨家，絕對是一個必訪的複合式店面

這裡不僅有希奧朵拉品牌與Marigold香氛品牌的完美結合

還提供多樣化的商品，從時尚手錶飾品到迷人的香氛精油應有盡有

無論您喜歡獨特的風格配件還是尋求精緻的香氣體驗，都能在這裡找到完美的品味提升

這款限定禮盒絕對是送禮的首選！不管是要送給女朋友、媽媽，還是自己用都超合適的

神力女超人腕錶附帶兩款替換錶帶，配備日本機芯、5ATM防水和太陽能設計，不僅實用耐用

還能展現你的大方心意，無論是自己使用還是送禮，絕對是讓人驚喜的完美選擇！

限定禮盒SUPERMAN腕錶+替換表帶2入，絕對是你的最佳選擇

不管是爸爸、男友還是老公，收到這份禮物都會開心不已

藍寶石玻璃錶面：超高硬度，抗刮耐磨，10ATM防水：游泳、洗澡都不怕，完全防水設計，讓你安心佩戴

想送出一份既獨特又大方的禮物嗎？MARIGOLD四季精油香水絕對是不二之選

這款中性香水，男女皆可使用，無論是男士還是女士都能輕鬆駕馭

四季皆宜的香氣，適合各種場合，讓你隨時隨地都散發迷人魅力

1F全新開幕的RIZO Jewels是桃園首家，不僅提供抗氧化1年保固服務

還有多款韓系設計單品及日系高雅精緻的純K金材質款式，日常配戴超美麗

這裡有你不能錯過的必買推薦商品！有馬卡龍高光彩寶純銀戒子

朱諾高光彩寶純銀耳環、天使眼淚天然石純銀項鍊，還有14k耳環轉珠系列

這些美麗的珠寶讓你每天都能展現自我魅力，讓你的日常穿搭更加亮眼

好康報報 7月25日到8月12日，誠品好物市集將舉辦GBF水池特賣會，千萬別錯過這次撿便宜的好機會

7月到8月期間限時加碼12%，只要使用大江聯名卡刷卡，即可享全館餐飲最高480元的電子現金劵回饋





這是個讓你用餐更省錢的絕佳機會，千萬不要錯過

總結：桃園逛街的理想場所就是大江購物中心

青埔購物停車免費，也是桃園的美食綠洲，擁有各式各樣的美食供應

此外這裡還有SBC星橋國際影城，非常方便觀賞電影，特別適合帶小孩來這裡逛街，享受舒適的冷氣空間

中壢大江購物中心交通資訊

地址：桃園市中壢區中園路二段501號

電話：03-4680999轉9

營業時間：平日、週日AM11:00-PM10:00 週五-週六、例假日前一天AM11:00-PM10:30

停車資訊：大江國際購物中心全年免費停車

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【2024年夏換拍POP UP EDM】 https://www.metrowalk.com.tw/EDMsale/POPUP-NO5.html

【2024年夏換拍江子好嗎!? youtube 頻道影片】 https://youtu.be/mvqboG0zDvM?si=9d1-nJcOOEKmnD-a

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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