台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店─安平吃到飽，1898元海陸大餐方案，120分鐘爽嗑大尾波士頓龍蝦、日本A5和牛無限吃，吃回本必點無地雷食材看這篇_附菜單，安平餐廳推薦、安平宵夜、安平聚餐、台南吃到飽餐廳、台南吃到飽推薦

目錄索引

1. 關於一燒十味昭和園安平店

2. 交通指引_一燒十味昭和園安平店

3. 一燒十味昭和園安平店環境開箱

3.1 一燒十味昭和園安平店_接待區

3.2 一燒十味昭和園安平店_用餐空間

3.3 一燒十味昭和園安平店_自助吧

4. 一燒十味昭和園安平店燒肉火鍋吃到飽1898海陸大餐方案必點分享

4.1 燒肉火鍋吃到飽_波士頓龍蝦

4.2 燒肉火鍋吃到飽_日本A5和牛

4.3 燒肉火鍋吃到飽_美國Choice無骨牛小排

4.4 燒肉火鍋吃到飽_澳洲頂級和牛嫩肩牛排

4.5 燒肉火鍋吃到飽_深海鮮嫩魷魚

4.6 燒肉火鍋吃到飽__西班牙伊比利梅花豬

4.7 燒肉火鍋吃到飽_泰國蝦

燒肉火鍋吃到飽_天使紅鑽蝦

燒肉火鍋吃到飽_海味大白蝦

4.8 燒肉火鍋吃到飽_櫻桃鴨胸

4.9 燒肉火鍋吃到飽_紐西蘭頂級牛舌

4.10 燒肉火鍋吃到飽_生食級干貝

5. 一燒十味昭和園安平店燒肉火鍋吃到飽評價

5.1 消費資訊

5.2 一燒十味昭和園安平店燒肉火鍋吃到飽菜單

6. 台南吃到飽燒肉火鍋相關資訊

6.1 品牌資訊

「台南吃到飽燒肉火鍋_安平吃到飽」

「安平餐廳推薦_安平聚餐_安平宵夜」

「台南吃到飽餐廳_台南吃到飽推薦」

一燒十味昭和園安平店在哪裡

一燒十味昭和園安平店位於台南市安平區國平路168號，近府平公園、新永華夜市，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車。

一燒十味昭和園安平店環境_燒肉火鍋吃到飽特色

「日系風格用餐空間_4人桌、6人桌」

「777元起，優質海鮮、現切肉品吃到飽」

「1898元方案，爽嗑波士頓龍蝦、A5和牛無限吃」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_國平路口站，走路4分鐘

機車：附近機車停車格_國平路

汽車：附近汽車停車格_國平路；城市車旅_上御亭郡平站，走路3分鐘

郡平路國平路交叉口_府平公園、新永華夜市附近_機車停車格_汽車停車格_汽車收費停車場

郡平路國平路交叉口；府平公園、新永華夜市附近，選址於台南市安平區國平路的一燒十味昭和園安平店，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、適合安排聚餐。

機車停車格

跟姊妹們約聚餐當天，在國平路上的機車停車格停妥後，走路1分鐘即抵達一燒十味昭和園安平店。

吃到飽燒肉火鍋餐廳門口

吸菸區

室內空間禁菸，餐廳門口有設置吸菸區。

接待區

走進一燒十味昭和園安平店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

日系風格用餐空間

在加入日系元素燈籠形狀燈罩、明亮的日系風格空間，規劃適合聚餐4人、6人桌，6人以上聚餐須先打電話到一燒十味昭和園安平店預約，方便外場人員安排相鄰座位用餐。

6人桌

6人桌

飲料自助吧

氣泡類飲料機、冰溫熱飲水機、咖啡機、茶花綠茶、嚴選風味飲料、新加坡飲料機。

金桔蜜風味綠茶、金選奶茶、纖採蔬果汁、低糖薏仁水、卡曼橘果汁。

茶花綠茶。

咖啡機

氣泡類飲料機

義美冰淇淋

手機點餐_1898海陸大餐方案

一燒十味昭和園安平店的燒肉、火鍋食材，均採線上點餐方式點餐 → 按照點單順序備餐、出餐。

線上點餐頁面會顯示開桌時間、最後可點餐時間，方便參考還有多久的時間可點餐。

無地雷燒肉、火鍋食材

連續點3~5輪的無地雷燒肉、火鍋食材，有：

波士頓龍蝦、日本A5和牛、美國Choice無骨牛小排、澳洲頂級和牛嫩肩牛排、深海鮮嫩魷魚、西班牙伊比利豬、泰國蝦、天使紅鑽蝦、海味大白蝦、櫻桃鴨胸、紐西蘭頂級牛舌、生食級干貝。

波士頓龍蝦

選擇1898海陸大餐方案，會先上一道以波士頓龍蝦為主角的綜合海鮮基本盤，一上桌已吸走所有目光，一字排開的大尾波士頓龍蝦、天使紅鑽蝦、泰國蝦、海味大白蝦，看起來有夠奢侈。

12分鐘一尾

火鍋湯底沸騰狀態，放入波士頓龍蝦，大約需煮12分鐘；用餐時間120分鐘大約可煮10尾。

有附上方便食用波士頓龍蝦的工具，輕鬆不費力地將龍蝦肉與蝦殼分離，爽嗑紮實、不粉的龍蝦肉肉。

日本A5和牛

這和牛的油花會不會太美麗了，分布超~均勻。

燒烤夾將和牛夾入熱燙烤網上，大約3~5秒翻面；過3~5秒再翻面，即可夾起包入生菜或直接吃。

日本A5和牛的口感就是特別細嫩，享受在嘴裡散開的牛香味、細膩的油脂感。

燒肉火鍋吃到飽_美國Choice無骨牛小排

美國Choice無骨牛小排

油花、瘦肉黃金比例美國Choice無骨牛小排，烤至5分熟入口，肉汁飽滿、軟嫩、微Q的口感，讚的。

燒肉火鍋吃到飽_澳洲頂級和牛嫩肩牛排

澳洲頂級和牛嫩肩牛排

這塊澳洲頂級和牛嫩肩牛排，用姊妹的臉當比例尺超出很多，真的是有夠大塊！

厚度也是很有存在感。

烤至5~7分熟，鎖住飽滿肉汁的澳洲頂級和牛嫩肩牛排，口感相當紮實，是有嚼勁的。

燒肉火鍋吃到飽_深海鮮嫩魷魚

深海鮮嫩魷魚

海鮮控朋朋很推整尾上桌的深海鮮嫩魷魚。

比在夜市經常買到一尾150~200元的烤魷魚更好吃，吃得到優質魷魚才有的鮮、Q、嫩，鎖在軟Q肉肉裡的鮮甜感。

燒肉火鍋吃到飽__西班牙伊比利梅花豬

西班牙伊比利梅花豬

有豬肉界勞斯萊斯美稱、擁有美麗大理石紋路的伊比利梅花豬，簡單燒烤全熟後入口，可以吃到獨特的淡淡堅果香，軟嫩多汁、油脂豐富夾入生菜裡享用平衡整體油脂感很搭。

燒肉火鍋吃到飽_泰國蝦

燒肉火鍋吃到飽_天使紅鑽蝦

燒肉火鍋吃到飽_海味大白蝦

一字排開的鮮蝦拼盤，好吸引人，由左到右依序是：

海味大白蝦 → 西非金剛蝦 → 泰國蝦 → 天使紅鑽蝦。

尚未煮的狀態下，不費力即可輕鬆將蝦殼與蝦肉分離，將剝好的蝦仁放到烤網上或夾入火鍋湯底中煮都好吃，口感紮實、完全不粉、吃得到蝦子鮮甜。

燒肉火鍋吃到飽_櫻桃鴨胸

櫻桃鴨胸

薄切版櫻桃鴨胸，烤至外皮呈現酥脆狀態夾起入口，是鮮嫩多汁、有彈性的，而且沒有一般鴨肉的肉腥味，好吃。

燒肉火鍋吃到飽_紐西蘭頂級牛舌

紐西蘭頂級牛舌

燒肉火鍋吃到飽_生食級干貝

生食級干貝

台南吃到飽燒肉火鍋，跟姊妹們的晚餐聚會選擇到安平吃到飽推薦─一燒十味昭和園安平店。

在全部重新裝潢、整潔明亮的日系風格空間裡爽嗑一盤接一盤上桌簡單烤熟就好吃的日本A5和牛、西班牙伊比利梅花豬、美國Choice無骨牛小排等優質現切肉品，還有不費力即可輕鬆脫除的Q脆甜鮮蝦「海味大白蝦、西非金剛蝦、泰國蝦、天使紅鑽蝦」；放到火鍋湯底煮的紮實Q彈波士頓龍蝦，每個人都吃得超過癮，之後想到龍蝦吃到飽會想再到一燒十味昭和園安平店，爽嗑一波。

用餐日期：2024_06月

付款方式：現金、信用卡

_用餐時間120分鐘，點餐90分鐘

_90公分以下 100元，不收服務費

_90~110公分 250元

_110~140公分半價

_140公分以上為成人價

_成人每人低消499元

台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店菜單，來源：一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁，2024_06月

台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店菜單，來源：一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁，2024_06月

台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店菜單，來源：一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁，2024_06月

台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店菜單，來源：一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁，2024_06月

台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店菜單，來源：一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁，2024_06月

台南吃到飽燒肉火鍋_一燒十味昭和園安平店菜單，來源：一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁，2024_06月

一燒十味昭和園安平店

類型：台南吃到飽燒肉火鍋、安平吃到飽、安平餐廳推薦、安平聚餐、台南吃到飽餐廳、台南吃到飽推薦

⏰ 營業時間

一~五 17：00~深夜00：00

六、日 11：00~深夜00：00

📍 地址：台南市安平區國平路168號

📞 預約專線：06 295 5088

一燒十味昭和園安平店線上訂位

一燒十味昭和園安平店FB粉絲頁

一燒十味昭和園安平店IG

一燒十味昭和園楠梓店

⏰ 營業時間

一~五 11：30~14：30；17：00~深夜00：00

六、日 11：00~深夜00：00

📍 地址：高雄市楠梓區大學二十六街82-1號

📞 預約專線：07 364 9778

一燒十味昭和園楠梓店網路訂位



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