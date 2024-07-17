換洗衣機原因

家裡原本使用的是6公斤的直立式洗衣機，已經使用了18年，原有的棉絮濾網架壞了，加上洗衣機多處發霉不敢用

已經有很長一段時間都拿去外面投幣式洗衣機洗衣服，真的很不方便！

因為後陽台不到一坪的大小，其實滿難找適合的洗衣機，加上原本洗衣機旁還有一個洗手台，可以放洗衣機的空間又更小了，只能找59cm寬以內的洗衣機

上網做了很多功課，想找一台全白、窄身、價格又不會太高的洗衣機，正在尋覓適合的洗衣機時遇到了「only」這個品牌的洗衣機！

品牌介紹

家電品牌「only」是美第公司原創的自有家電品牌，旗下產品主打貼心功能、安心品質與高CP值，提供消費者更好的服務。

因為是台灣品牌所以更符合台灣人的使用習慣，與國際品牌擁有同樣嚴格的品質管理流程，從產品安全規範認證、零件用料等級，到生產驗貨標準等，都是以一線品牌的等級要求，所有生產工廠都是經過 SGS、TUV，或台灣 ETC 等大型實驗室檢驗合格，售後服務皆由美第公司直接處理，安心又有保障！

產品特色

🔶窄身設計

當初看到超心動的點就是超級省空間的窄機身設計(因為後陽台不到一坪)

寬：57 公分、高：96.5 公分，摺疊式上蓋，不管上下左右洗衣機都不太佔空間！

🔶符合節能標章與省水標章

根據網站上介紹，這台only12kg窄身好取洗衣機是定頻洗衣機中少數符合節能標章的機種，標準洗衣行程耗電量和變頻機種相仿。

符合普及省水標章認證，另特有超省水行程的用水量能達到金級省水標準🎉🎉🎉

我們家每兩天就會洗一次衣服，省水又能省電的only洗衣機對於精打細算的小資家庭非常有利！

🔶面板操作按鍵清楚

直立式洗衣機操作方式大部分都差不多，這次安裝完成後很快就能上手！

按鈕操作非常直覺～而且使用「標準」、「棉麻」、「快洗」、「超省水」四種行程時，洗衣機會自動檢測衣服重量，判斷應該注入的水位和用電量，非常適合我這種懶人🥰

🔶兒童安全鎖+上蓋偵測保護安全裝置

行程鍵長按3秒，就會自動開啟「兒童安全鎖」，再長按3秒，就會自動解除。避免兒童玩耍洗衣機按鍵造成受傷情形。

開啟兒童鎖時，洗程中上蓋若打開超過5秒，機器將暫停運轉並發出警告音

🔶LED顯示窗

預約時間、浸泡時間、洗滌時間、洗清次數及脫水時間都是透過LED螢幕顯示

🔶不鏽鋼內桶搭配兩側棉絮過濾網

不鏽鋼內桶雖然不容易發霉，但還需定期使用洗衣槽清潔劑保持內部乾淨喔！

新型洗衣機內部附的是盒裝的棉絮過濾網，比以前網狀過濾網更耐用、更不容易發霉，只要用刷子清潔即可

🔶獨立洗滌盒

洗滌盒內可放入洗衣粉或是洗衣精～

如果是使用洗衣球，請直接放於桶內，勿放於洗滌盒中，以免洗衣球會有無法溶解完全的情況產生！

🔶 變速洗、靜音洗跟槽洗淨功能



按「功能鍵」可以開啟「變速洗」或「靜音洗」功能



*變速洗：水流強度可依衣料類型設定



*靜音洗：以較低的水流洗衣服，減少洗衣時的水流聲，洗完衣服後也不會有提示音，以降低洗衣噪音。



*槽洗淨：一鍵自動清潔內桶功能，減少內桶棉絮的累積。





🔶預約完成時間功能

以前洗衣機是預約幾小時後開始洗衣，洗完後如果剛好不在家沒有馬上晾衣服，回來打開衣服都臭掉了，要再重洗一遍。

only獨創的「預約完成時間」，預約的是「洗完後的時間」，讓我能更正確掌握晾衣服的時間，再也沒有衣服發臭的問題。

🔶漂白劑注入口

🔶洗衣機底部的腳可調整高度

有一些房子原本地板就不平，可以自行調整洗衣機腳的高度

🔶洗衣機側邊隱藏式把手

方便抬起洗衣機調整位置



安裝過程

我是在MOMO購物網站下單的，下單後馬上就有客服聯繫安裝時間

師傅會依約定時間到達送貨安裝

會將原本的洗衣機搬走，才開始安裝新的only12kg窄身好取洗衣機

舊機一併幫忙處理回收

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【配送說明(大型家電)】

洗衣機為大型家電，配送上有些注意事項，還請您下單前先參考：h ttps://www.relonintl.com.tw/ pages/shopping-process

1. 商品運送到府，含基本安裝，需先確保安裝地方無其他障礙物

2. 配送地址無電梯或商品無法進入電梯，會收取一個樓層$ 100之樓層費，產生之費用現場收取

3. 部份地區會加收偏遠地區跨區費，費用現場收取， 地區及費用請參考官網頁面

4. 洗衣機可舊機回收(僅限同類商品)，請於配送前提出

實際使用一個月的心得

使用一個月可以來分享一下我最喜歡這台only12kg窄身好取洗衣機的幾個優點

1.窄身設計不佔空間，這絕對是所有小宅族會心動的點！房子已經夠小了，家電不能買太大佔空間！

2.全白機身！現代人為了配合裝潢，家電幾乎都會買白色，我也不例外😆全白的洗衣機賞心悅目❤️

3.能預約清洗完成時間，再也不用擔心衣服發臭！

4.自動偵測衣服重量，判定應注入的水位，讓我無腦洗衣～衣服丟下去選擇標準模式就沒我的事啦～

5.之前舊的洗衣機只有6公斤，根本沒辦法洗棉被、床單，現在這台only12kg窄身好取洗衣機通通可以洗，用得超開心！

6.省電、省水對於常常洗衣服的家庭來說是一大福音，畢竟能省則省嘛！

▼說明書寫得很簡單明瞭，讓我能輕鬆操作洗衣機

▼毯子、被單、床包、大浴巾通通丟下去洗也沒問題！

▼標準模式，自動偵測重量，無腦洗衣



2024年美第品牌活動



#美第FUN價去

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活動網址：https://relon.cc/weYAJ





官網分享登錄活動

#美第生活

7/1-8/31 指定商品分享登記送【美型清淨機】

活動網址：https://relon.cc/yml6y

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