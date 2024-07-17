在台灣吃拉麵的經驗不算太多只是常常都需要歷經排隊等候的煎熬

這次的辰拉麵在造訪之前就看過網路介紹除了食物好吃之外

親切真誠的老闆夫婦更是大大被稱讚

跟之前常聽聞許多超熱門名店都非常有個性完全相反

承蒙朋友剛好有空可以先去登記候位讓我也能湊上一腳吃到拉麵

依照提供的預計時間抵達後門口是滿滿人潮

店家位在頂溪站附近不是特別熱鬧的商圈

騎樓的梁柱上有個裱框的詳細用餐規則說明

每天開放登記候位的時間不定最保險的方法還是提早大概一小時左右來等候

店家會提供大致需要等候的時間但不保證一定準確

實際上以這次經驗來說準時回來再多等了20分鐘左右

店裡僅有屈指可數的6個座位

每當客人用餐完畢老闆娘都會非常迅速整理消毒桌面

一塵不染的桌子維護乾淨不油不膩

深處有老闆的收藏櫃放著各種公仔玩具

登記候位的時候就需要先點餐結帳

拉麵有基本款跟肉增量可以依照食量選擇

湯頭有豚骨、醬油跟鹽味很多元

如果內用候位已滿或不想等候也可以選擇外帶

桌上很特別提供炸蒜酥可以自由添加

感覺跟豚骨拉麵特別合拍

適合熱愛蒜味辛香的客群

鹽味雞湯拉麵 基本款 230元

湯頭選了我最愛也應該是最清淡的鹽味雞湯

非常清澈的高湯看了就很舒服喝起來也是清爽

舒肥的叉燒肉粉紅色澤與紋路非常美麗

吃起來入口即化般軟嫩

筍絲比一般吃過的更粗吃起來更有食感

首次造訪選了正常硬度的麵條

對我來說已經算是很有嚼勁Q彈剛剛好

不過據說辰拉麵的熟客都更喜歡往硬度更高的麵條品味挑戰

溏心蛋可以列入我吃過拉麵店最愛的前三名

吃起來柔軟溏心香稠半流動半固體把握得恰如其分

光是正常的份量我雖然午餐沒吃餓肚子還是差點吃不完

如果真的大胃王也不用擔心

店家也有提供免費再多加兩球麵就怕大家沒吃飽

豚骨大興奮 320元

辰拉麵是朋友家的拉麵愛店

吃過很多次經驗老道選了豚骨肉增量的版本

比起基本款多了一片叉燒、一塊五花肉跟三片海苔

澎派到料幾乎滿出碗平面的程度

五花肉肥瘦均勻油花馥郁

海苔一半浸入湯汁一般仍留有酥脆感

豚骨湯頭帶著蒜頭的淺褐色看不見底

醇厚濃郁溫暖綿密

以豚骨來說是比較精緻細膩的味道

但鹹度對我來說還是無法承受只喝一口就只能謝絕朋友好意了

叉燒飯 60元

每日限量的叉燒飯能吃到就是緣份

基本上來拉麵店對我來說飯比拉麵更是我最主要想攻略的目標

正常大小的飯碗上鋪滿手撕叉燒肉

佐以美乃滋跟蔥花細絲更添上炙燒火香

叉燒肉絲弦甜美味吃得出肉塊的口感

米飯濕潤粒粒分明搭配叉燒很下飯

只是我自己一直都不是美乃滋的粉絲

不然其實微酸的美乃滋可以帶出更不同的味道層次蠻加分的

辰拉麵名不虛傳以實力證明自己值得好評與人潮

但我覺得最令人印象深刻的還是充滿真誠的老闆夫婦

讓人就像回到家一樣很放鬆享用美食

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/12

花費: TWD290(拉麵+叉燒飯各1)

辰拉麵

FB粉絲團/IG

12:00-17:30

公休日: 週五至日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一碗拉麵

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒234 新北市永和區文化路110號1樓



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

京都烏丸御池-[麵屋 優光] 烏丸御池站旁1分鐘，貝類湯頭甘醇多種醬油濃度選擇，多汁飽滿雞肉餡煎餃推薦，Tabelog3.69高分時尚感美味人氣拉麵

九州福岡-[博多らーめん ShinShin KITTE博多店] 博多車站旁KITTE購物中心美食街，濃郁豚骨拉麵與酥脆一口餃子，屋台起家熱情友善，一吃愛上的人氣拉麵名店

沖繩那霸-[暖暮拉麵 那霸牧志店] 近國際通單軌美榮橋站5分鐘，蔥花芝麻口味香氣濃郁，多汁一口餃子與獨特叉燒高菜丼，源自九州福岡知名人氣連鎖拉麵