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【台東。卑南鄉】知本亞灣溫泉飯店

2024-07-17 22:08:00 萍果 人氣：107
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窩客好文

萍果

發表篇數：94篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台東縣 > 卑南鄉

造訪商家：

知本亞灣溫泉飯店
place台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂1號
作者本次評價：
4.90
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
5.00
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【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店1.jpg

趁著暑假期間，學校的工作休息中，和老公2人準備來趟溫泉之旅，

位於台東知本溫泉區的知本亞灣溫泉飯店是在地經營20幾年老字號的飯店，

就成了我們這趟溫泉飯店首選。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店2.jpg

先到櫃台辦理入住手續。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店3.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店4.jpg

一樓大廳的空間蠻寬廣的，若是家族旅遊或是三五好友來玩，

可以在這裡聊天喝飲料(一旁有設置飲料販賣機)

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店5.jpg

這次的住宿，我們有預約晚餐，等等用餐的地點也是在一樓，

隔天早餐也是在這裡用餐喔!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店6.jpg

在一旁的搖椅拍張照吧!!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店7.jpg

我們這次入住的房間在三樓，搭乘電梯上來後，

走道是很明亮乾淨的。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店8.jpg

進到房間，一旁舒適的沙發椅，小椅凳，還有二張桌子，

沙發椅後是一面仿清水模的牆面，房內沒有再做其他裝飾，

這樣簡約質樸且沉穩的風格，反而讓人覺得舒適放鬆。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店9.jpg

雙人床的位置與沙發區隔開，

這樣老公想看電視，我想睡覺也不會被影響。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店10.jpg

床鋪正對一大片的落地窗，白天拉開窗簾，可以欣賞到美麗的綠意景緻。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店11.jpg

從房間拍出去的照片，遠處還可以看見海呢!!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店12.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店13.jpg

化妝台上放置備品與礦泉水，

吹風機也是另外準備，不是吊掛式那種，

這對長髮女生很重要，吹頭髮可以更省時。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店14.jpg

熱水壺、杯子、冰箱放置在這一處。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店15.jpg

浴室的部分，採淋浴設式。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店16.jpg

放好了行李，當然就是要去泡湯啦!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店17.jpg

早上開放時間為7:00~10:00，

晚上開放時間為下午3:30~10:30。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店18.jpg

湯區設有吧檯，有販售飲品、酒類(未滿18歲不得飲酒，酒後不開車)

另外也提供泡湯時使用的毛巾、租借泳圈。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店19.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店20.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店21.jpg

這幾處的戲水區是冷水，也有兒童戲水區，

下午覺得比較熱，正好來玩水。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店22.jpg

在一片綠意之中玩水泡湯，一旁也有座位可以坐著休息。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店23.jpg

溫泉區

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店24.jpg

綠意環繞，遠處可以看見山景，在大眾池泡湯感覺好有氣氛。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店25.jpg

一旁的湯屋，有開放2間，溫泉的溫度也比較高。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店26.jpg

除了大眾池，這裡也可以預約個人湯屋。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店27.jpg

晚間我們選擇在飯店內用餐，

晚餐是五菜一湯的風味餐。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店28.jpg

溪蝦

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青椒洋蔥炒豬肉

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油蔥雞

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炒青菜

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金針香菇湯

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店33.jpg

小玉西瓜

是不是覺得萍果好像少了一道菜?

沒錯!其實還有一道阿拜(原住民料理)

但是當飯店依序端出這四道菜和湯品時，

還有一大鍋白飯，份量實在太多了!我們2人根本吃不完阿!!

為了不浪費食物，所以我們跟服務員這樣就好了!

不過料理炒得真的好吃，我們兩人吃超飽的!!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店34.jpg

吃完飯後，稍作休息，晚上我們又來泡湯了!!

我們這次預約了個人湯屋。

湯屋使用時，會拉起簾子，所以在外面的人是看不到裡面的。

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【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店36.jpg

雖然是夏天，

不過晚上來泡湯其實還蠻舒服的喔!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店37.jpg

泡個15分鐘，可以在一旁的躺椅躺一下，再繼續泡，

湯屋內也有準備礦泉水，補充一下水分。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店38.jpg

個人湯屋泡完，繼續到大眾池泡湯~

晚上的氛圍和白天又不太一樣，點燈後的池區有種浪漫的感覺~

泡完湯準備回房間睡覺了!

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店39.jpg

隔天早上，一樣到一樓餐廳吃早餐。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店40.jpg

早餐的部分，主要是中式餐點，提供粥、白飯、小饅頭與六道菜品，還有一些醬菜。

西式部分有土司、雞塊、薯條、洋蔥圈。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店41.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店42.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店43.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店44.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店45.jpg

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【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店47.jpg

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店48.jpg

飲料有熱咖啡、熱豆漿和冰決明大麥茶。

【台東。卑南鄉】亞灣溫泉飯店49.jpg

吃完早餐，稍作休息，帶著愉快的心情，結束我們這次的泡湯之旅!

【亞灣溫泉飯店】精緻湯屋泡湯券_平假日適用

https://benefit.pixnet.net/ticket/detail/493

亞灣溫泉飯店】平日一泊一食冷溫泉緻泡湯住宿券

https://benefit.pixnet.net/ticket/detail/497

#知本亞灣溫泉飯店#hotels

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文章標籤
台東旅遊 台東景點 台東泡湯 知本溫泉推薦 大眾池 個人湯屋 知本亞灣溫泉飯店 溫泉
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