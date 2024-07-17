趁著暑假期間，學校的工作休息中，和老公2人準備來趟溫泉之旅，

位於台東知本溫泉區的知本亞灣溫泉飯店是在地經營20幾年老字號的飯店，

就成了我們這趟溫泉飯店首選。

先到櫃台辦理入住手續。

一樓大廳的空間蠻寬廣的，若是家族旅遊或是三五好友來玩，

可以在這裡聊天喝飲料(一旁有設置飲料販賣機)

這次的住宿，我們有預約晚餐，等等用餐的地點也是在一樓，

隔天早餐也是在這裡用餐喔!

在一旁的搖椅拍張照吧!!

我們這次入住的房間在三樓，搭乘電梯上來後，

走道是很明亮乾淨的。

進到房間，一旁舒適的沙發椅，小椅凳，還有二張桌子，

沙發椅後是一面仿清水模的牆面，房內沒有再做其他裝飾，

這樣簡約質樸且沉穩的風格，反而讓人覺得舒適放鬆。

雙人床的位置與沙發區隔開，

這樣老公想看電視，我想睡覺也不會被影響。

床鋪正對一大片的落地窗，白天拉開窗簾，可以欣賞到美麗的綠意景緻。

從房間拍出去的照片，遠處還可以看見海呢!!

化妝台上放置備品與礦泉水，

吹風機也是另外準備，不是吊掛式那種，

這對長髮女生很重要，吹頭髮可以更省時。

熱水壺、杯子、冰箱放置在這一處。

浴室的部分，採淋浴設式。

放好了行李，當然就是要去泡湯啦!

早上開放時間為7:00~10:00，

晚上開放時間為下午3:30~10:30。

湯區設有吧檯，有販售飲品、酒類(未滿18歲不得飲酒，酒後不開車)

另外也提供泡湯時使用的毛巾、租借泳圈。

這幾處的戲水區是冷水，也有兒童戲水區，

下午覺得比較熱，正好來玩水。

在一片綠意之中玩水泡湯，一旁也有座位可以坐著休息。

溫泉區

綠意環繞，遠處可以看見山景，在大眾池泡湯感覺好有氣氛。

一旁的湯屋，有開放2間，溫泉的溫度也比較高。

除了大眾池，這裡也可以預約個人湯屋。

晚間我們選擇在飯店內用餐，

晚餐是五菜一湯的風味餐。

溪蝦

青椒洋蔥炒豬肉

油蔥雞

炒青菜

金針香菇湯

小玉西瓜

是不是覺得萍果好像少了一道菜?

沒錯!其實還有一道阿拜(原住民料理)

但是當飯店依序端出這四道菜和湯品時，

還有一大鍋白飯，份量實在太多了!我們2人根本吃不完阿!!

為了不浪費食物，所以我們跟服務員這樣就好了!

不過料理炒得真的好吃，我們兩人吃超飽的!!

吃完飯後，稍作休息，晚上我們又來泡湯了!!

我們這次預約了個人湯屋。

湯屋使用時，會拉起簾子，所以在外面的人是看不到裡面的。

雖然是夏天，

不過晚上來泡湯其實還蠻舒服的喔!

泡個15分鐘，可以在一旁的躺椅躺一下，再繼續泡，

湯屋內也有準備礦泉水，補充一下水分。

個人湯屋泡完，繼續到大眾池泡湯~

晚上的氛圍和白天又不太一樣，點燈後的池區有種浪漫的感覺~

泡完湯準備回房間睡覺了!

隔天早上，一樣到一樓餐廳吃早餐。

早餐的部分，主要是中式餐點，提供粥、白飯、小饅頭與六道菜品，還有一些醬菜。

西式部分有土司、雞塊、薯條、洋蔥圈。

飲料有熱咖啡、熱豆漿和冰決明大麥茶。

吃完早餐，稍作休息，帶著愉快的心情，結束我們這次的泡湯之旅!

【亞灣溫泉飯店】精緻湯屋泡湯券_平假日適用

https://benefit.pixnet.net/ticket/detail/493

亞灣溫泉飯店】平日一泊一食冷溫泉緻泡湯住宿券

https://benefit.pixnet.net/ticket/detail/497

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