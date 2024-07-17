趁著暑假期間，學校的工作休息中，和老公2人準備來趟溫泉之旅，
位於台東知本溫泉區的知本亞灣溫泉飯店是在地經營20幾年老字號的飯店，
就成了我們這趟溫泉飯店首選。
先到櫃台辦理入住手續。
一樓大廳的空間蠻寬廣的，若是家族旅遊或是三五好友來玩，
可以在這裡聊天喝飲料(一旁有設置飲料販賣機)
這次的住宿，我們有預約晚餐，等等用餐的地點也是在一樓，
隔天早餐也是在這裡用餐喔!
在一旁的搖椅拍張照吧!!
我們這次入住的房間在三樓，搭乘電梯上來後，
走道是很明亮乾淨的。
進到房間，一旁舒適的沙發椅，小椅凳，還有二張桌子，
沙發椅後是一面仿清水模的牆面，房內沒有再做其他裝飾，
這樣簡約質樸且沉穩的風格，反而讓人覺得舒適放鬆。
雙人床的位置與沙發區隔開，
這樣老公想看電視，我想睡覺也不會被影響。
床鋪正對一大片的落地窗，白天拉開窗簾，可以欣賞到美麗的綠意景緻。
從房間拍出去的照片，遠處還可以看見海呢!!
化妝台上放置備品與礦泉水，
吹風機也是另外準備，不是吊掛式那種，
這對長髮女生很重要，吹頭髮可以更省時。
熱水壺、杯子、冰箱放置在這一處。
浴室的部分，採淋浴設式。
放好了行李，當然就是要去泡湯啦!
早上開放時間為7:00~10:00，
晚上開放時間為下午3:30~10:30。
湯區設有吧檯，有販售飲品、酒類(未滿18歲不得飲酒，酒後不開車)
另外也提供泡湯時使用的毛巾、租借泳圈。
這幾處的戲水區是冷水，也有兒童戲水區，
下午覺得比較熱，正好來玩水。
在一片綠意之中玩水泡湯，一旁也有座位可以坐著休息。
溫泉區
綠意環繞，遠處可以看見山景，在大眾池泡湯感覺好有氣氛。
一旁的湯屋，有開放2間，溫泉的溫度也比較高。
除了大眾池，這裡也可以預約個人湯屋。
晚間我們選擇在飯店內用餐，
晚餐是五菜一湯的風味餐。
溪蝦
青椒洋蔥炒豬肉
油蔥雞
炒青菜
金針香菇湯
小玉西瓜
是不是覺得萍果好像少了一道菜?
沒錯!其實還有一道阿拜(原住民料理)
但是當飯店依序端出這四道菜和湯品時，
還有一大鍋白飯，份量實在太多了!我們2人根本吃不完阿!!
為了不浪費食物，所以我們跟服務員這樣就好了!
不過料理炒得真的好吃，我們兩人吃超飽的!!
吃完飯後，稍作休息，晚上我們又來泡湯了!!
我們這次預約了個人湯屋。
湯屋使用時，會拉起簾子，所以在外面的人是看不到裡面的。
雖然是夏天，
不過晚上來泡湯其實還蠻舒服的喔!
泡個15分鐘，可以在一旁的躺椅躺一下，再繼續泡，
湯屋內也有準備礦泉水，補充一下水分。
個人湯屋泡完，繼續到大眾池泡湯~
晚上的氛圍和白天又不太一樣，點燈後的池區有種浪漫的感覺~
泡完湯準備回房間睡覺了!
隔天早上，一樣到一樓餐廳吃早餐。
早餐的部分，主要是中式餐點，提供粥、白飯、小饅頭與六道菜品，還有一些醬菜。
西式部分有土司、雞塊、薯條、洋蔥圈。
飲料有熱咖啡、熱豆漿和冰決明大麥茶。
吃完早餐，稍作休息，帶著愉快的心情，結束我們這次的泡湯之旅!
【亞灣溫泉飯店】精緻湯屋泡湯券_平假日適用
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亞灣溫泉飯店】平日一泊一食冷溫泉緻泡湯住宿券
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