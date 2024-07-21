請注意：喝酒不開車，開車不喝酒

市民大道四段是台北市美食激戰區，自己覺得能在這裡存活超過五年的店家，就代表有其實力，拿這次要分享不久前朋友帶我去吃的吽HOME燒肉市民店來說，本店是在新竹竹北，而市民大道這間分店已經營業超過八年，至於店裡提供各式高品質單點燒肉餐點，搭配店內舒適放鬆的氣氛，不管是公司聚餐、朋友聚餐、朋友慶生都蠻適合的，並且這間離微風廣場蠻近的台北市大安區日式燒肉小酒館，目前也有提供包場服務呢！

不久前朋友帶我去吃的吽HOME燒肉市民店，是在市民大道四段上，以搭捷運來說，不管是到捷運忠孝敦化站或捷運忠孝復興站，然後再步行過來都可以。

進到吽HOME燒肉市民店，當下第一個印象是覺得氣氛舒適放鬆，而店裡的座位安排，不管是單人、雙人、四人或多人用餐都OK。

挑了靠近店門口的座位坐下後，就開始看吽HOME燒肉市民店菜單，而這裡提供的高品質單點燒肉餐點選擇蠻多的，可以滿足不同客人的用餐需求。

餐點之外，菜單上也有不少酒精飲品可供選擇，所以要當吽HOME燒肉市民店是間市民大道居酒屋其實也OK啦！

選好要吃的餐點跟飲料後，吽HOME燒肉市民店很快就送來Home特調沙瓦和荔枝沙瓦兩杯飲品。

在兩杯飲品後，燒肉餐點也陸續送來，就開始邊烤邊吃，至於這天點的品項，以下就來逐一分享吧！

招牌牛五花。

切薄片的招牌牛五花，稍微烤一下就能吃了，而實際吃進嘴裡，可以感覺到肉質細嫩，並且有著頗多鮮甜肉汁說…

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