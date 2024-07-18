相傳觀音有間豪宅，內有販售純手工用高級食材製作的麵包，是全村的希望麵包工廠。這裡的麵包每個長的都不一樣，目前有提供原味、迷迭香橄攬、酒釀桂圓、堅果、無花果、蔓越莓、抹茶、香蒜、芝麻等口味的麵包，可以來嚐鮮試吃，老闆很大方，不僅提供室內、室外座位可以休憩用餐，戶外還有綠意盎然大草皮，讓您可以在豪宅內享用麵包，披薩，還招待美式咖啡，像回家一樣溫暖，每個人來此幾乎都滿載而歸。

隱身觀音豪宅內的純手工麵包，可以在裡面休憩用餐，享受美好的休閒時光。

名字取的超特別的：全村的希望麵包工廠。

看到大門，別懷疑，走進來就是了，穿過一道道的門，感覺像到朋友家做客一樣。

最新DM，實際DM以店家為主，除歐式麵包也有披薩、月亮蝦餅、可麗露、法棍等依現場為主。

可以看到麵包剛出爐，披薩窯烤的過程，超療癒的，讓你吃得健康又安心。影片分享

這裡所販售的歐式麵包，強調都是無油、無糖的健康麵包。

村長有提供免費試吃，喜歡再買。

秉持著來者是客，免費招待咖啡享用，感覺很溫韾。

室外座位區，沒想到室內居然有庭院，擁有大片的草皮，非常舒壓。

除此之外還提供室內用餐區。

溫韾的客廳，挑高的空間，提供舒適的用餐環境。

這裡除提供健康又美味麵包，還提供那麼棒且舒適的環境，不定期還可以看到飛機呼嘯而過，難怪假日總是吸引滿滿的人潮，成為全村的希望麵包工廠。

周邊有白千層綠色隧道，欣賞鄉村田園好風光。

全村的希望麵包工廠：桃園市觀音區福新路646號；營業時間：平日14:30-19:00；假日12:00-19:00（周二三公休）

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