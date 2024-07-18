擁有全台最美的無海景-福隆星巴克，這裡超有度假氛圍，擁有大片的落地窗，前方就是最美的無敵海景-福隆沙灘，一整排的海景座位任你選，可以吹著冷氣一邊看海一邊喝咖啡，真的超舒服的，難怪熱門時段總是一位難求，今年福隆與LINE FRIENDS打造夏日明星派對為主題的沙雕展，即日起至2024/10/13，還有LINE FRIENDS夏日明星派對快閃店，是東北角最佳的中繼休憩站。
前方就是福隆海水浴場。影片分享
LINE FRIENDS夏日明星派對快閃店：來此享受陽光、沙灘、冰淇淋等美食主題商店。
周邊順遊景點：龍洞灣岬步道停車場旁觀景台，為東北角最美無邊際觀景台，也是IG熱門打卡點。影片分享
開車直達世界級景觀步道。
夏天到了，就想去海邊，追逐陽光沙灘、海浪，享受清涼一夏，福隆成為新北最佳度假勝地。
福隆沙灘最新粉紅派對，超夢幻的～
星巴克不定期推出活動，購買兩杯大杯以上口味一致第二杯星巴克招待100元。
在這裡可以不用曬太陽，吹冷氣看海，不管晴天雨天都適宜，還可以吃早餐、喝下午茶，超愜意的～
窗外看出去的美景～有沒有超美的，天氣好，海就是這麼的藍～
即日起至2024/10/13，至打卡牆拍照打卡並hashtag #LINEFRIENDS夏日明星派對快閃店，即贈 LINE FRIENDS 3D立體口罩一包
單筆不限消費金額可以$599 (原價$799) 加購 LINE FRIENDS 系列爆米花桶-熊大款一個，並可憑加購爆米花桶之消費明細至指定商店免費兌換爆米花一份，以上資訊來自官網
過橋即可到達福隆沙雕展。成人門票220元
在地人吃的貢寮便當，也調漲到80元了～
龍洞灣岬隱藏版景點：這裡有個突出去的平台，站在上面延伸出去，感覺好像走入海中一樣，景觀視野一級讚～
我在這裡還發現，一個看起來很像台灣的島嶼～
來這裡千萬別錯過停車場旁觀景台。開車直達東北角最美無邊際觀景台。
星巴克 福隆觀海門市：新北市貢寮區福隆街41號；營業時間：09:30-18:00
龍洞岬步道：（西靈巖寺）：新北市貢寮區和美街49號
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