一座座落於礁溪的白宮城堡，真是名符其實白宮渡假勝地。戶外擁有寬闊的草地，星空帳篷、天幕、人體碰碰球、射飛盤、吊床、電動車等可以讓小朋友可以盡情放電，還有最新推出彩虹露比獨角獸樂園和星際航天太空樂園，兒童戲水池、兒童球池樂園等，這裡到處都充滿度假氛圍，每間都有獨立浴池可泡湯的房間，還有小朋友專屬跑車造型的床，還有午桑餐酒館可以享用美食，吃喝玩樂一應俱全，成為宜蘭親子度假聖地。

最新推出壽星買一送一2800，只要當月壽星住宿完成任務，就可以獲得一張平日住宿劵，相關資訊可參考官網

這裡有提供兒童戲水池。夏日消暑最佳所在。影片分享

大人可以在天幕星空帳篷裡休憩賞景，享受野外露營風，超Chill的～

礁溪白宮二館雙人房居然有提供專屬跑車造型的床給小朋友，超酷的～

住宿即享有網美餐廳吃到飽早餐。

早餐在午桑餐酒館享用，座位寬敞舒適，還能欣賞戶外美麗景緻。

室內有大型球池溜滑梯可以盡情放電。

住宿有電動車可以免費租借。還可以騎到外面的道路，小朋友超愛的～影片分享

小朋友玩的不亦樂乎

最新推出：彩虹露比獨角獸樂園、星際航天太空樂園氣墊樂園，可惜遇到下雨或天氣不好則不能使用。

彩虹露比獨角獸樂園超吸睛的～影片分享

礁溪白宮內餐廳最新DM，實際DM以店家為主，有單點也有套餐可以享用。

夜晚的白宮特別寧靜安祥。

礁溪白宮渡假勝地二館浴室超大間的，乾濕分離還有超大獨立浴池可以泡湯。

在此住宿CP值超高，不僅室內有球池遊戲區、電動車，戶外有大型草坪、躺椅等休憩設施、兒童戲水池、獨角獸太空氣墊樂園，還可以騎腳踏車欣賞田野風光，成為宜蘭最佳度假聖地。

礁溪白宮渡假飯店：宜蘭縣礁溪鄉大塭路34之5號

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