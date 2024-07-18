八曜和茶是近期非常夯的飲料店，主打健康的日式風格，去年年底在北部開了第一間分店就在清大夜市，每次經過都看到長長的排隊人龍生意非常好，店內必喝的招牌是炙燒濃乳308、八曜和茶、83蜂見茶、寧夏307、柚香覺醒307，名字聽起來都很厲害，這天閒著沒事就跟大家一起排隊排起來(湊個熱鬧)。

▲店門口有滿滿的日文介紹，現在只要跟日本沾上邊好像就很厲害？

▲櫃台前有圖文菜單，在排隊的時間可稍微看一下菜單想一下要喝什麼。

▲柚香覺醒+蜜白玉 77元：飲料以烏龍茶為基底，加入香甜飽滿的柚子果肉，建議的甜度是一分糖，酸度也甜度都剛剛好，整體是好喝的，但也沒有到令人驚艷，白玉本身沒有什麼味道，口感Q彈很有飽足感。

雞蛋糕短評：清大最熱門的飲料店之一，熱門時段排隊須等待15分鐘左右，當天點了柚香覺醒+蜜白玉，有微微的柚子苦味甜度剛好，蜜白玉有QQ的口感，雖然不錯喝但也沒有到讓人驚艷的感覺。



用餐環境

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【八曜和茶新竹清大門市美食資訊】

地址：新竹市東區建功一路46號

電話：035169119

官網：https://8yotea.com/menu/

營業時間：09:30–22:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無(可Linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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