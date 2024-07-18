桃園、龍潭秘境咖啡廳青山吉田近期在IG上真的超紅，而且非常難訂，目前是全預約制，而且位置超級隱密，連google地圖都找不到，甚至連在地人都不見得知道，想象一下，在一片自然的林地中，有一座小木屋散發著廢墟般的神秘氛圍，樹木的枝葉透過陳舊的窗戶投射進斑驳的光影，寂靜而神秘的氣氛籠罩，讓人感受到時間在這裡仿佛靜止，這就是青山吉田的魅力！

青山吉田｜交通方式、停車資訊

青山吉田位於龍潭龍心路的三和段。建議使用Google導航並選擇“三步五食”作為目的地，這樣比較不會走錯。周邊不僅有三步五食餐廳，還有三和青創基地、多肉植物園和佳和錦鯉園等景點，可以一併探索，如果是開車來訪，可以選擇在三步五食餐廳旁或佳和錦鯉園前的停車場停車

青山吉田咖啡廳最初僅供採摘橘子的遊客休息，卻意外發展成為熱門的景點之一，進入咖啡廳需預約，未預約的訪客可能會無法入內，入園方式也別具一格，遊客需親自開啟橘子園的木門進入，記得關閉木門唷

青山吉田｜用餐環境

穿過橘子園才會看到青山吉田的本體，沿著路走便可以看到這間神秘又低調的小木屋，真的是隱身在果園之中，有如森林裡的秘境般，走過來時也有聽到黑糖店長狗狗的叫聲，彷彿是在迎接客人的到來

一進來立馬被這宛如走進宮崎駿童話般的木屋給吸引，實在是太有氛圍感了，被綠色植栽環繞、門前還種植了繽紛的花卉，二手復古的門窗點綴，藍色系的屋頂、典雅的燈飾等等，復古又浪漫

店內僅設有四桌，大約可容納16人。整體空間佈置充滿歐式鄉村風格的浪漫氛圍，每個區域都擁有其獨特而迷人的景致。這裡沒有安裝冷氣，來訪的客人可以享受自然風的輕拂。如果你怕熱，可能會覺得這裡不太適合

青山吉田｜菜單

青山吉田菜單有輕食、飲品、鍋物、甜點等，價位落在$150~$460之間，也有夏日限定的餐餐盤，每人低消200元，採預約制，沒有預約是沒有開門營業的，每人用餐限制90分鐘

餐點都是現點現做，預約時也需要事先點餐，所以當天餐點也不會等候太久唷，老闆娘正在現煮橘子茶，裡面放了很多茂谷柑，柑橘香氣太迷人啦！

青山吉田｜推薦必點

青山吉田雖然是無心插柳柳成蔭的咖啡廳，但餐點水準一點都沒有馬虎，不管是餐點的味道或是擺盤到器皿的選擇都非常用心，加上充滿夢幻氛圍的用餐環境，真的很像在童話故事中的場景喝下午茶呢

招牌必點就是這個橘子酒釀，畢竟是在橘子園裡，點個橘子甜點來吃也是非常合理的！

店家自熬的橘子飲，裡面加了桂圓、龍眼乾、紅棗，還有滿滿的橘子果肉，吃起來很像橘子口味的酸甜八寶粥，而且份量也很多，吃完會飽ㄟ！

橘子香柚香，也是充滿酸甜橘子風味的飲料，橘子香柚香裡面加入了紅茶，喝起來有橘子的酸甜果香跟紅茶清香，裡面還有滿滿的果肉，真材實料又好喝！

千層蛋糕，千層蛋糕也是店家手工製作，千層餅皮搭配上鮮奶油層層堆疊，上面有著店家自熬的橘子果醬，搭配上水果點綴，搭配上清爽的氣泡飲就能享受悠閒的午後時光

豬扒包，鹹食表現也非常不錯！豬扒包採用可頌麵包，夾入生菜、豬肉排、起司片以及橘子片等豐富食材。可頌麵包香酥可口，夾上橘子片後，意外地添增了果香的酸甜，讓整體口感更加清新解膩。

青山吉田真的蠻厲害的！尤其是用餐環境的營造氛圍非常的棒，因為隱身在橘子園裡，頗有森林秘境的感覺，感覺非常悠閒且清靜，餐點也是出乎意料的強大，充分的運用食材的優勢，美味且精緻，加上預約制，所以不會有散客唷，喜歡悠閒用餐氛圍的朋友，青山吉田強烈推薦給大家！

青山吉田

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷30弄45-1號

電話：0988039841

營業時間： 10:00-16:30（預約制）

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