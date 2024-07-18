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桃園市中壢區【中壢夜市美食】中壢觀光夜市-貝蛤蛤附菜單，餐點現點現做，食材新鮮，貝類的食物都很鮮甜｜Ruby說美食享

2024-07-18 14:55:05 Ruby說美食享受旅行 人氣：117
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：

貝蛤蛤 - 中壢觀光夜市
place桃園市中壢區新明路135號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢觀光夜市占地也是非常大，貝蛤蛤算是連鎖店，

Ruby 發現許多夜市都有他們的分店。

以夜市來說內用的環境算是滿乾淨的，

雖然冷氣不夠涼，但還算可以接受的內用環境。

內用排隊以假日來說大約等了15分鐘左右，翻桌率還算快的。

菜單上的種類不多，多以海鮮貝類為主，Ruby超愛烤生蠔的。

原味蛤蜊 $120，可免費加冬粉

鹽燒生蠔 $150 (約6~12顆 稱重量)

烤鯖魚 $120

所有餐點都是現點現做，烤魚類的需要等候約20分鐘，

因食材新鮮，餐點的味道都滿不錯，

Ruby 滿推薦大家來中壢夜市可以來品嘗看看。

【店家資訊】
👉中壢觀光夜市-貝蛤蛤
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠桃園市中壢區新明路135號
☎️0905 818 700
⏰PM17:30~PM23:00 
 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 


   

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