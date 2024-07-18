士林站 | 勝魂丼飯專門店（丼飯.咖喱） 白飯湯品小菜免費續 飲料喝到飽！台北cp值超高丼飯咖哩飯

捷運士林站鄰近士林夜市的勝魂丼飯專門店，提供各式丼飯、咖喱飯等，只要160元起的餐點，採販賣機點餐付帳，濃厚日式風情的裝潢，平價親民且現點現做的餐點，是許多小資族、學生們的最佳選擇。

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士林美食推薦 勝魂丼飯專門店

曾在士林就學的艾方妮，對於士林一帶不算陌生，很懷念以前放學後，跟同學在士林巷弄中散策的青春歲月。這天來到小北街與文林路口的勝魂丼飯專門店，在google評論中，1500多則有高達4.8分的好評。

士林夜市美食 勝魂丼飯專門店

位在士林夜市週邊，可以安排故宮或士林官邸等半日遊的行程。

勝魂丼飯專門店 在哪怎麼去

由附近捷運士林站，2號出口步行5分鐘即可抵達，公車站牌為小北街。

勝魂丼飯專門店 內用注意事項

採現金自助點餐機，低消為每人150元。

勝魂丼飯專門店 內用環境

店內是呈現長條型，座位是面向牆面，所以就算一個人來用餐也不尷尬。跟日式餐館或是拉麵店一樣，桌上都備有白開水可供自取。

整家店充滿著濃厚的日式氛圍，日文旗幟、公仔、海報、擺飾等，營造出熱鬧的氣氛。

擺飾都是店家精心的收藏，大家好好欣賞就好喔！

一進來就是自己點餐。

勝魂丼飯專門店 自助點餐機

一共有四種分類，看想吃丼飯還是咖喱，依分類去點餐就可以。記得要取單，上面有號碼，方便服務人員送餐。

勝魂丼飯專門店 菜單menu價目表

丼飯系列有7種選擇，價位從170元起，最高也只要310元。

咖喱系列有六種選擇，價位從160元起，最高是320元。只要點丼飯或咖哩，都可以無限續加白飯、小菜、味噌湯，另外飲料機的奶茶、麥茶，也都是免費喝到飽。這樣的cp值是不是很高！

主餐類大部份可以單點，也有小菜可加點。

吃丼飯、咖哩就是要配冰涼涼的飲料啊！

在點餐機旁有飲料機，備有麥茶、奶茶，供客人自助喝到飽！在炎熱的夏天，在等餐的時候，大概可以喝掉兩杯了！

這天我們特地挑離峰時間來訪，沒想到客人也是絡繹不絕。

勝魂丼飯專門店雖然是平價食堂，但餐點都是現點現做，可是一點都不馬虎。

在開放式的廚房，作業完全透明化，看了令人好安心。

在玻璃窗外都可以見到食材由生到熟的狀態，年輕的主廚對於火候的掌控，廚技很嫻熟。

主廚說所有的醬汁也是店家的配方自製而成，經由高溫散發的香氣，令人食慾大增啊！

熟度掌握得恰到好處，炸好的豬排在刀子分切下，發出卡滋卡滋的聲音，實在太誘人了！

看著成品完成時，肚子已經受不了咕嚕嚕地叫了出來。

目前只要到店家的ig按讚打卡，或是Google五星評價，就可以享有免費飲品。

這天我們獲得雪碧、可爾必思及可樂各一罐。

點餐後，服務人員就會送上味噌湯及小菜，這天的小菜是毛豆，越吃越涮嘴，所以我們都又再續加了。喜歡喝熱湯的友人，也是喝了好多碗。

勝魂丼飯專門店 餐點介紹

這天我們三人點了三種不同的餐點。

勝魂丼飯專門店 炙燒厚切豚丼 $220

非常厚實的兩大塊五花肉排，以醬燒出金黃色澤。

最後淋上醬汁並灑上芝麻點綴，整個油亮亮的，真是令人食慾大開！

肥瘦相間的五花肉，經由高溫燒炙後，脂肪吃來一點都不油膩，醬汁鹹香帶微甜，一吃就是口齒留香。

趁著海苔還沒軟掉前，把五花肉加上泡菜，包在一起大口吃下，整個超過癮的！

這碗丼飯，還附上了溫泉蛋，將半熟蛋液和著有醬汁的白飯，還有脆酸香辣的泡菜，最後吃到米飯一粒不剩。

勝魂丼飯專門店 咖喱唐揚雞 $210

現炸的無骨唐揚雞，一份有四大塊，漂浮在咖哩醬之間。

有沒有見到這唐揚雞的外表，一看就覺得炸得很乾爽，而且顏色好美啊！

果然咬下後外酥，內軟且富含肉汁，我們邊吃邊點頭。咖哩是日式口味，微辣略帶甜味，是吃得出來是以蔬菜熬煮出來的天然甜，和著白飯一口接一口停不下來！

勝魂丼飯專門店 豬排丼 $200

KATSUDON的KATSU就是炸豬排，日文發音（かつ）跟「勝利」的「勝」（かつ）字一樣，所以許多日本人為求好運，會在考試或比賽前吃上一碗勝丼。

在白飯上放上剛炸好的豬排，整個豬排的尺寸比碗的直徑還大，在其上淋上以高湯、醬油、砂糖、蛋液等食材熬煮成獨家丼醬汁。

沒有淋到醬汁的豬排，真的超酥脆的，肉質咬來軟嫰香甜，好好吃喔！

豬排外層麵衣吸附了醬汁，比單純的豬排多了鹹甜滋味。加上半熟蛋汁的滑嫩，及洋蔥的鮮甜，吃來嫩甜好美味。最喜歡豬排丼的飯，因為醬汁滲透到白飯裡頭，鹹甜的美味會令人將整碗清空。

這次嚐到勝魂丼飯專賣店的丼飯及咖喱飯，肉品很有份量，加上可續白飯、湯品及小菜，還有飲料喝到飽，CP值超高且餐點現點現做的美味，真的很值得一試喔！

勝魂丼飯專賣店 店家資訊

FB粉絲頁： 勝魂丼飯專門店（丼飯.咖喱）

捷運站：士林站2號出口

地址：台北市士林區小北街1號

電話：02 2881 8039

營業時間：週二-週日11:30-14:30、17:30-21:00(週五週六至21:30

店休日：每週一