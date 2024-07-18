內容目錄 Toggle

餐廳資訊

主廚帽印度餐廳-簡略

台南海安路跟中正路交叉口一帶，近國華商圈。

外觀跟內裝都有濃濃的印度風味，老闆也是印度人。

餐點份量足，使用大量香料，整體很有特色又好吃。

建議需事先訂位。

主廚帽印度餐廳-位置、環境

海安路上餐廳林立，要在這殺出重圍沒有三兩三，無法上梁山。

這家主廚帽就位於海安路上，光是外觀就帶有異國風情。

餐廳沒有特約，但海安路有地下停車場，平常日停車還算方便，但假日就比較麻煩些。

一、二樓都是用餐區，店內約可容納40位顧客，

建議先訂位，我們造訪當天雖說是平常日中午，但也幾乎快客滿了。

店內的裝潢也頗費心思，擺飾、牆壁、燈飾都非常講究，盡量忠於印度原味。

從細微處就能看出店家的用心。

老闆是印度人，中文不算太流利，有時會夾帶點簡單英文介紹。

用餐每人低消300，餐點價位約略2、300元不等，

大部份都是咖哩類，以單點為主，飯要另外點。

不過中午時段有推出套餐，一次可吃到三種口味咖哩，算是蠻經濟實惠。

除了套餐外，大部分餐點辣度都是可以自選。

主廚帽印度餐廳-餐點

脆球 250元

如果看過印度菜影片，應該對這個脆球不陌生，是印度常見的路邊小吃。

原本菜單上沒看到這個，是看到有別桌的顧客點才跟著點的。

老闆娘?點餐的時候會先介紹吃法，

怕老闆端上桌的時候我們會聽不懂他的介紹(事實證明老闆娘是對的)。

一份脆球總共六杯，基本上兩杯為一組，

脆球內有類似馬鈴薯泥加豆類的混合物，

分別倒入半杯綠醬跟紅醬後，用攪拌棒拌勻，最後一口吃下，

酸酸的醬汁跟酥脆的餅皮交織成獨特的口感，好吃又特別。

印式黃金餃 100元(2個)

一份兩顆，外皮炸的金黃酥脆，內餡則是咖哩口味的馬鈴薯內餡。

雖是油炸類，但吃起來並不會太油膩。

沾醬也很特別，辣醬、酸甜沾醬，以及不知名不會辣的醬，

每種沾醬吃起來都別有一番滋味。

香料塔都雞肉 320元

雖說外表紅通通，不過吃起來是不辣的，但香料味極重，

雞肉肉質軟嫩不乾柴，吃起來很夠味。

本身不具辣度，可以跟店家要辣椒醬，辣度十足。

主廚特製個人套餐 380元(僅平日一到五中午時段供應)

如果平日中午來用餐的話，可以點上一份主廚特製套餐，

裏頭就包含了沙拉、脆薄片、奶油烤餅、薑黃飯跟甜點，

湯品跟飲料六擇一，大概是因為分裝的關係，份量看似不多，

但其實吃完很撐，很經濟又實惠。

印式脆薄片口感非常酥脆，吃起來本身就帶點鹹味，還有香料氣息。

不過這比較適合直接吃，搭配咖哩會有點過鹹。

套餐會附三種口味的咖哩，不過看老闆心情，每次端出的咖哩口味可能都不盡相同。

當天三款味道都非常不一樣，

最左側貌似蔬菜咖哩，裡頭只有蔬菜沒有肉，口味比較清爽。

中間很多豆子顆粒的，應該是鸚嘴豆咖哩，味道也最重，非常大人系的口味。

右側很明顯是雞肉系列咖哩，除了有去骨雞肉，醬汁還帶點洋蔥甜。

套餐搭配的是薑黃飯，有薑黃味道，但並不會太濃。

奶油薄片 (套餐內)

烤餅也是來到印度料理不可或缺的主食，

口味眾多，光是這家店就有七種口味可選，不過點套餐固定都是提供奶油烤餅。

表面帶點焦香氣息外，口感Q彈，有淡淡的奶油香氣，跟咖哩醬很合搭。

蕃茄湯 (套餐內)

套餐湯跟飲料只能擇一，但因為我們有兩份套餐，都各能點一樣來嚐試看看。

印式湯品有扁豆湯、蕃茄湯、南瓜湯三種選擇，

我們選的是蕃茄湯，將蕃茄鮮豔的紅，完完整整體現出來。

蕃茄的酸甜加上香料調和，喝起來竟意外順口。

印度馬沙拉茶 (套餐內)

所謂的馬沙拉茶，原來就是奶茶，喝起來有薑黃的味道，非常特別。

甜點-米布丁 (套餐內)

甜點也是店家隨意搭配，不過本來我就打算點個米布丁，

口感綿密，與其說布丁，其實口感更類似八寶粥，還吃的到米的顆粒。

味道甜甜中帶了優格的酸味，也是很特別的一道。

主廚帽印度餐廳-菜單

(滑鼠右鍵新分頁開啟圖片可看大圖)

主廚帽印度餐廳-其他照片