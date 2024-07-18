台北南港胡椒餅推薦這家老張炭烤燒餅店，網友介紹一定要來吃的南港的老張炭烤燒餅店，只要有分享其他台北胡椒餅，底下一定有人留言推爆老張炭烤燒餅店，老張除了胡椒餅之外還有賣像是紅豆酥餅、糖膏酥餅與綠豆酥餅等等燒餅，生意好到很多時候胡椒餅一出爐就被買光光，老張炭烤燒餅店到底是有多好吃R？

南港老張炭烤燒餅店|交通方式&停車資訊

老張炭烤燒餅店就位於忠孝東路七段靠近研究路這頭，從捷運南港展覽館站步行過來大約6分鐘，因為位在大馬路旁，附近也不好停車，如果是開車的朋友建議可以停到忠孝東路七段靠近南港車站這邊蠻多路邊停車格的，平日一開門就有人在排隊，下午則是人更多，假日不用說一定是排爆

老張炭烤燒餅店以前還有分時段出爐，但現在完全都沒有分了，就是一直烤就對了，目測工作人員至少超過8個人以上，每個人手都沒有停下來有夠忙，來老張炭烤燒餅店的客人都是一大袋一大袋買，一出爐就是掃餅

南港老張炭烤燒餅店|菜單&價目表

老張炭烤燒餅店有胡椒餅跟小酥餅，另外還有紅豆、綠豆、芝麻與糖膏四種甜燒餅口味，胡椒餅價格與燒餅價格都有稍稍微調了，胡椒餅現在一個是50元了，最便宜的小酥餅、綠豆跟紅豆口味才賣15元（胡椒餅已漲價為50元）

來的時候剛好看到胡椒餅出爐，師傅將餅一個個從炭爐裡拿出來，接著倒到前面的分裝區，頓時香氣四溢，人潮也從四面八方湧過來排隊

南港老張炭烤燒餅店|胡椒餅、小酥餅、糖膏酥餅

胡椒餅是用老麵去發的，內餡則是以三星蔥與後腿肉，多半是瘦肉，但咬下去卻內餡非常紮實還會有肉汁感，完全不會覺得太乾，鮮鹹感還帶有蔥香，胡椒香氣也很足，餅皮強到一個不行，酥脆有層次還有芝麻的香氣跟脆度，重點是誘人炭燒味，銷魂啊！

小酥餅，小酥餅小小一個裡面是包著蔥花，內餡的調味很棒，是清爽帶有鹹度帶有類似豬油的香味，層層口感吃起來很酥很脆，還酥脆餅皮還會有芝麻的香氣，這很可以買！

糖膏酥餅，餅皮薄脆又酥，裡面的糖膏是半融狀態，甜而不膩

南港老張炭烤燒餅店能這麼有人氣真的是影實力的，其實放眼整個台北能跟他抗衡的應該也沒幾家，胡椒餅是真的還蠻厲害的，主要他的皮酥脆內餡飽滿還有炭火香氣，冷掉也不會不好吃，如果愛吃胡椒餅的朋友，老張炭烤燒餅店你應該會很愛

南港老張炭烤燒餅店

地址：台北市南港區忠孝東路七段602號

電話：(02)2783-5591

營業時間：11:30~20:00 (周一公休)

店家/景點資訊

店家名稱：南港老張炭烤燒餅店

所在地址：臺灣台北市南港區忠孝東路七段602號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30-20:00

店家電話：(02)2783-5591

評價：★★★★★





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