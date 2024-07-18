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福容徠旅林口店 交通位置

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福容徠旅林口店 公共設施

飯店大廳(1F)

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飲水機(1.3.6.9.12F)

交誼廳/繽紛餐廳(2F)

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健身房/三溫暖(3F)

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洗衣房(B3)

福容徠旅林口店 房間介紹

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福容徠旅林口店 自助式早餐

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福容徠旅林口店 整體入住心得

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福容徠旅林口店 資訊

」是「福容大飯店」在2023年創立的輕旅品牌，而林口店則是品牌的第4間店。「」是綠色概念的環保旅店，主打環保、創新、簡約，建議旅客自行攜帶個人慣用物品，例如牙刷、梳子、刮鬍刀…等，以減少地球資源浪費。「」距離林口交流道很近，附近更有機場捷運線(位於機場捷運A8及A9之間)，無論是開車還是搭乘大眾運輸工具都很方便，鄰近環球購物中心及三井Outlet，想逛街購物休閒娛樂也沒問題，是非常棒的的前身是福容大飯店，從2009年開幕後一直在地深耕，直到2023年斥資8000萬改造成這個新品牌的第四間分店。在硬體上大多承襲福容大飯店的格局與裝潢，保留原先氣派寬敞的大廳、三溫暖、健身房、洗衣房及房間的佈置；新改裝的是交誼廳也就是用餐區的地方，發揮了這個品牌年輕創新化的精神，所以在林口店是可以感受的到新舊飯店在軟硬體上的緊密結合。福容徠旅林口店B1-B3有提供免費的地下停車場，如果停滿了也可以停到飯店對面的付費停車場，再憑收據跟櫃台請領停車費用。如果是坐機捷的話，可以坐到A9林口站，到站後約步行10-15分鐘左右就能抵達飯店。福容徠旅林口店距離桃園機場約30分鐘車程，是許多出國或回國的商務人士跟團體客住宿很棒的選擇，加上車程5分鐘或走路15分鐘內就可以到達「三井OUTLET」，想要購物血拼也非常方便，所以對親子客而言也是很不錯的假日住宿選擇。大廳走的是一個寬敞舒適挑高風格，櫃台人員年輕又熱情，有沙發可以坐著休息等待。剛才有說福容徠旅是一間強調綠色概念的環保旅店，所以飯店內只有提供洗沐用品與毛巾，其他像牙刷、梳子、刮鬍刀…等個人慣用物品都是需要自行攜帶的。如果忘了帶也沒關係，飯店有提供愛心零錢捐的取用方式，每一種備品上都有標價，再按照金額投入箱中就可以了(拖鞋是免費的)。所得捐款一律都會捐給唐氏症基金會，其實飯店跟唐氏症基金會有非常密切合作關係，除了備品的愛心捐款外，房間內的零食也是跟他們合作的，由此可見福容徠旅這個年輕品牌在企業社會責任的精神上實踐的非常徹底。大廳旁還有租借雨傘跟行動電源的服務，這兩樣就感覺很年輕化了，在一般飯店比較少見，尤其是租借行動電源。而因應飯店客群大多是商務人士，有時候要一大早趕飛機，所以大廳也設有快速退房服務，非常方便又貼心。因為是環保旅店，所以房間內沒有提供瓶裝水，在固定樓層有飲水機，可以拿著房間內的水壺去裝水。雖然對我這種愛喝水的人來說有些許麻煩，因為如果飲水機剛好不在居住的樓層，可能就要坐電梯多跑幾次，但畢竟是強調環保，還是要讚揚一下飯店的理念。交誼廳也是早餐的餐廳，只是開放時間不同，基本上交誼廳是24小時開放，有提供餅乾、茶飲、咖啡等無限量取用。所以像許多商務人士會在這裡使用電腦辦公開會，團體客可以在這裡聚會聊天。24小時可以無限量取用的飲料吧跟點心吧真的超讚，大推蘋果茶很好喝，重點是居然還有熱牛奶，然後古早味餅乾都超好吃，大人小孩都會喜歡。甚至福容徠旅還很貼心的備有投影機，可以變成一間間的小型會議室租借。因為前身是福容大飯店，所以目前只有福容徠旅林口店是唯一有提供三溫暖的。健身房跟三溫暖都在3樓，健身房的器材我覺得還滿齊全，空間也算大，有提供毛巾跟飲水機，甚至還有製冰機超棒的。三溫暖則是男女分開，需要到一樓櫃台換卡進入，三溫暖的休息室有提供浴巾、吹風機和棉花棒….等。(照片取自福容徠旅官網)洗衣房位在B3，是需要付費的，但對有需要的旅客來說是滿方便的設計。福容徠旅林口店一共有五種房型共149個房間：輕旅、閱旅、宅旅、集旅、享旅，坪數從 7.5 坪到 20 坪都有，幾乎可以滿足各種住宿需求。我們這次入住的是集旅四人房(2中床)，室內坪數約9坪，很適合像我們這種一家三口的親子客層入住。雖然房間的整體裝潢是承襲福容大飯店的木質調沉穩感，但是在細節上福容徠旅還是有重新整修過，像是房卡就使用了木頭房卡非常特別。室內空間寬敞舒適，格局很方正，沒有老舊飯店的感覺，整體是非常有質感而且大器的。兩中床的設計150*200滿剛好，床的軟硬度也恰到好處，棉被很輕但很保暖，枕頭偏軟，空調可以調整到一家人都覺得舒適的溫度。床頭中間有四個插座跟電源總開關兩床正對面是電視和書桌空間電視下面是Dometic小冰箱跟迷你吧，抽屜裡的迎賓禮則是福容徠旅林口店特別與唐氏基金會創辦的「愛不囉嗦」庇護商店合作，提供由唐寶實親手做的手工餅乾，超級好吃！！另外還有咖啡和茶包，連馬克杯都超好看。冰箱內有OOHA氣泡飲，快煮壺是法國阿基姆鈦鋼的，無論是選用的小家電還是產品上，都看得出福容徠旅的用心。另外為了響應花蓮地震的災後觀光，福容徠旅特別推出花蓮店聯名的可樂果，希望大家有空也能到花蓮去玩，振興一下花蓮的消費。我很喜歡集旅的房間設計，完全可以躺在床上看電視，距離也很剛好，書桌就在電視旁邊，想辦公桌子超寬敞。書桌上也有飯店一直強調的綠色環保理念宣導落地窗前也有一個小小的私人空間，我們直接拿來放東西。另外還有一個設計我很喜歡，就是房間內有很多全身鏡，分佈在進門走道兩邊，一邊是浴室，一邊是衣櫃。衣櫃裡有衣架、電子保險箱和環保袋浴室是乾濕分離設計，而且只要是四人房都是有提供浴缸的。洗手台是凱薩的品牌，馬桶則是TOTO的免治馬桶。另外有提供漱口杯、毛巾、浴巾跟洗手乳。有浴缸可以泡澡真的很讚，尤其是帶小孩出門外宿，每次只要聽到住宿的飯店有浴缸，心裡就會先加50分。浴缸旁邊還有做扶手，方便老人跟小孩起身。吹風機使用的是Pansonic的，不算大台但風力還可以；洗手台旁還貼心的備有一日茶道的蜜柑紅茶洗手乳。淋浴間使用的也是一日茶道的琥珀紅玉沐浴乳和蜂蜜烏龍洗髮精，一日茶道是台灣在地品牌，味道上洗完都滿舒服的，聽說也都廣受旅客好評。蓮蓬頭出水力道很大，冷熱水來的很快，洗起來很舒服。免治馬桶是我的最愛，尤其用的又是高級的TOTO品牌，跟浴缸一樣大加分。早餐的供應時間是6:30-10:00，在2樓的繽紛餐廳享用，是自助式的早餐形式。提供中西式多樣化的類型做選擇，像是生菜沙拉、清粥小菜、素食、蔬菜、吐司可頌、炸雞塊….等，我覺得是能吃飽也滿好吃的早餐內容。比較特別的是有提供餅乾搭配起司、優格，另外還有麥片、豆漿、牛奶、水果，其實種類算是滿豐富的。我覺得福容徠旅林口店承襲了福容大飯店的硬體設備和在地深耕10幾年的品牌精神，具有交通環境及價格上的競爭優勢，非常適合需要時常出國的商務人士或團體客群入住。鄰近機場捷運及三井Outlet則能吸引親子客及小團體客群，在軟硬體上都有一定的水準，平日一晚2000多的價格絕對是物超所值，有健身房、三溫暖、24小時的無限量供應輕食吧及交誼廳、自助式吃到飽早餐、免費停車場，福容徠旅林口店在桃園林口一帶絕對是值得入住的桃園住宿推薦。