台中人氣平價義大利麵餐廳「夏帕義大利麵」開新分店囉，將義式料理結合台式美味，推出多款獨家創意台式風味的義大利麵，不僅餐點多樣化，價格更是親民，有著網美叢林風的裝潢，用餐空間寬敞舒適，同時也是間親子友善餐廳呢

夏帕義大利麵忠明店位置

夏帕義大利麵忠明店就位在台中西區忠明南路上，靠近公益路口，就在公益公園的斜對面，前方有個看似向愛心的樹木相當顯眼，近勤美誠品、草悟園道，除了附近的停車格外，旁邊就有一個收費停車場，還有公車及ibike，交通非常便利

夏帕義大利麵忠明店門口處綠意盎然，非常適合網美打卡拍照

夏帕義大利麵忠明店環境

夏帕義大利麵忠明店空間非常寬敞，燈光明亮，裝潢以⽊質、鐵件及綠色植栽造景，營造出輕⼯業⾵的氛圍，座位數非常多，非常適合多人來聚餐

夏帕義大利麵除了是網美餐廳，同時也是親子友善餐廳，店內有提供兒童座椅及兒童餐具，放在桌上的餐墊紙裡頭還藏著小遊戲給小朋友們玩，如果遊戲完成還可以得到小獎勵唷

夏帕義大利麵忠明店菜單

夏帕義大利麵除了常見的紅醬、白醬、青醬及清炒外，還有台義獨創系列，將經典台式料理與義大利麵做結合，讓你意想不到的創意口味，店內還有推出午茶甜點，來到夏帕義大利麵除了正餐，也可以享用美味下午茶

除了一般菜單，夏帕義大利麵忠明店還有推出專屬夏日限定套餐，包含指定義大利麵、海鮮濃湯、巧克力鬆餅及芒果冰沙，原價519元，優惠價只要349元（夏日限定套餐優惠只到七月底）

夏日套餐 - 海鮮濃湯

糖糖還蠻喜歡夏帕義大利麵的海鮮濃湯，採用西芹、洋蔥、紅蘿蔔及蛤蜊下去燉煮，湯頭非常濃厚，帶著蛤蜊的鮮甜，連小朋友都吃得津津有味

夏日套餐 - 香辣宮保雞丁義大利麵

將經典台菜宮保雞丁做成義大利麵真的太酷啦！採用蔥段及乾辣椒下去爆香，加入獨家特製鮮辣藤椒醬炒製，上桌香氣四溢，讓糖糖垂涎三尺

這道宮保雞丁義大利麵中的雞丁是採用軟嫩雞腿肉，先醃過再炒製，肉質鮮嫩又多汁，吃起來帶有迷人的椒麻香氣，讓人越嚼越香

義大利麵口感非常Q彈，吸附著濃郁醬汁，香辣中帶著椒麻的香氣，搭配宮保雞丁的靈魂人物硬花生，帶有豐富層次感，沒想到經典台菜宮保雞丁做成西式義大利麵也可以這麼美味

夏日套餐 - 泡菜鹹豬肉披薩 加購價 168元（原價 248元）

只要點夏日套餐，即可以168元加購泡菜鹹豬肉披薩，夏帕義大利麵的披薩是採薄片狀，烤的非常酥脆，上頭鋪上滿滿韓式泡菜、蕈菇及鹹豬肉，搭配邪惡起司，趁熱吃還會勘西，鹹香迷人伴隨著泡菜的爽脆及辛辣風味

夏日套餐 - 巧克力鬆餅

夏日套餐附上的甜點巧克力鬆餅是可愛的愛心形狀，搭配巧克力醬及鮮奶油，現烤出爐口感酥脆，裡頭帶有QQ口感

夏日套餐 - 盛夏芒果冰沙

夏天必喝的芒果冰沙，採用新鮮芒果、特製芒果醬及煉乳下去現打，上頭再擺上滿滿的新鮮芒果丁，芒果香氣濃郁，微甜不膩，還可以吃到新鮮芒果丁，層次相當豐富

薑爆麻油松阪豬義大利麵 288元

除了宮保雞丁義大利麵，糖糖也很推這道薑爆麻油松阪豬義大利麵，先用麻油爆香老薑，再加入義大利麵炒製，麵條不僅Q彈，還帶有迷人的麻油香及老薑的香氣，就連一旁的花椰菜也炒的非常入味，跟其他白醬、青醬、紅醬義大利麵相比，這道比較像口味較濃厚的清炒系列，喜歡麻油香氣的朋友會很愛這一道

瞧瞧裡頭的松阪豬份量有多實在，幾乎佔據了三分之二的份量，將松阪豬煎至兩面金黃焦脆再切成薄片狀，爽脆口感中帶有麻油的香氣，讓人越嚼越香

奶油白醬綜合海鮮麵 248元

夏帕義大利麵除了招牌台義獨創口味，糖糖也很推薦這道經典奶油白醬綜合海鮮義大利麵，CP值很高呢，裡頭海鮮包含透抽、鮮蝦、蛤蜊及淡菜，海鮮都相當鮮甜

麵條Q勁十足，吸附著濃郁白醬，帶有迷人奶香及海鮮的鮮甜，整體吃起來不會讓人覺得膩口

南瓜濃湯 68元

採用新鮮南瓜下去熬煮，湯頭濃厚，帶有南瓜的香甜，讓人一口接一口

當日甜點 - 香醇奶酪 48元

夏帕義大利麵的奶酪都是店家自己手工製作，口感綿密，帶有濃厚奶香，整體吃起來不甜膩

蔚藍海岸氣泡水 110元／香蕉牛奶 85元

有著美美漸層色的蔚藍海岸氣泡水是採用藍柑橘搭配氣泡，喝起來酸酸甜甜的很開胃，另一杯香蕉牛奶採用新鮮香蕉搭配牛奶現打，口感綿密，一入口就帶有濃郁的香蕉香氣，交織著迷人奶香味

夏帕義大利麵優惠資訊

1. 夏帕義大利麵忠明店限定夏日套餐（夏日限定套餐優惠只到七月底），優惠價只要349元（原價519元），加購泡菜鹹豬肉披薩只要168元

套餐包含宮保雞丁義大利麵或奶油綜合海鮮義大利麵 + 海鮮濃湯 + 芒果冰沙 + 巧克力鬆餅

2. 臉書打卡（圖、⽂）或google評論5星好評即贈布朗尼蛋糕⼄份

3. ⾺上加⼊會員贈點

夏帕義大利麵台中第三間分店新開幕，地點就在台中西區公益公園的斜對面，採輕工業風裝潢，空間寬敞舒適，燈光明亮，餐點也非常多樣化，除了義大利麵、燉飯、披薩、焗烤、湯麵，還有鬆餅、舒芙蕾及飲品，營業時間從早上十一點至晚上九點，中間不休息，價格也相當親民，加⼊夏帕義大利麵會員還可享超多優惠，包括⼊會禮、每⽉限定優惠券、⽣⽇禮等優惠唷