台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店─信義區燒肉推薦，周一到周五每天三小時限定，市政府捷運站附近的漢堡排三吃：頂級日本和牛Ft.安格斯黑牛「牛肉漢堡排」、台東關山養殖牧場晶鑽豬「豬肉漢堡排」、金璟雞Ft.國產雞腿肉「雞肉漢堡排」一次滿足，手工現做爆汁日本漢堡排沾點生食級蛋液、特製佐醬根本白飯小偷！日本越光米，米粒黏度適中、自帶特殊甜味拌點焱の挽肉特製醬就好吃_附菜單，台北市政府捷運站美食、信義區燒肉商業午餐

目錄索引

1. 關於焱の挽肉台北微風信義店

2. 交通指引_焱の挽肉台北微風信義店

3. 焱の挽肉台北微風信義店環境開箱

3.1 焱の挽肉台北微風信義店_等候區

3.2 焱の挽肉台北微風信義店_接待區

3.3 焱の挽肉台北微風信義店_製餐區

3.4 焱の挽肉台北微風信義店_用餐空間

3.5 焱の挽肉台北微風信義店_聚餐包廂

4. 焱の挽肉台北微風信義店餐點分享

4.1 人氣TOP1 招牌牛雞豬挽肉定食

4.2 人氣TOP2 番茄肉醬牛豬雞挽肉定食

4.3 人氣單點 牛肋條

4.4 人氣單點 綜合野菜

4.5 飲料 黃金柚子茶

4.6 飲料 文山包種茶

5. 消費資訊

5.1 焱の挽肉台北微風信義店評價

5.2 焱の挽肉台北微風信義店菜單

5.3 優惠資訊

6. 台北漢堡排推薦相關資訊

6.1 品牌資訊

「台北漢堡排推薦_信義區燒肉推薦」

「台北市政府捷運站美食_信義區燒肉商業午餐」

焱の挽肉台北微風信義店在哪裡

焱の挽肉台北微風信義店位於台北市信義區忠孝東路五段68號4樓，微風信義美食餐廳之一；緊鄰台北市政府捷運站，附近有捷運站、公車站，騎車、開車可停放於微風信義地下停車場。

焱の挽肉台北微風信義店環境_餐點特色

「日系現代風格空間_聚餐包廂」

「嚴選頂級日本和牛、台東關山晶鑽豬、金璟雞_手工製作漢堡排_噴香爆汁日本漢堡排」

「平日午間限定漢堡排定食_日本越光米」

交通_停車指引

大眾運輸：捷運_市政府捷運站2號出口，走路3分鐘；公車_捷運市政府站，走路1分鐘

機車：微風信義地下停車場

汽車：微風信義地下停車場

搭乘電梯直達微風信義4樓_右轉第一家

微風信義新開幕的焱の挽肉台北微風信義店，騎車、開車可停放於微風信義地下停車場，免擔心找不到停車位；附近亦有捷運站、公車站，適合安排聚餐。

漢堡排餐廳門口

月初出差日的午餐時間，跟朋友約在微風信義新開幕的焱の挽肉台北微風信義店，吃午餐聚聚。

搭乘捷運到市政府捷運站下車後，從2號出口走路3分鐘左右即抵達微風信義 → 搭乘電梯直達4樓右轉，即可看到在右手邊第一家的手工漢堡排餐廳門口。

營業時間

焱の挽肉台北微風信義店營業時間：

漢堡排為週一~週五午餐時間11：30~14：30限定。

菜單參考

餐廳門口有擺放菜單，方便路過的朋友們參考。

等候區

用餐時間為90分鐘，等候同行朋友、家人抵達一同入場時，可於此區稍坐等候。

接待區

走進焱の挽肉台北微風信義店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在焱の挽肉台北微風信義店用餐，可使用：

現金、LinePay、悠遊卡、一卡通、信用卡、橘子支付、支付寶、微信支付等方式付款。

開放式飲料製作區

接待區旁的空間，規劃適合一人用餐的吧檯式長桌區、半開放式製餐區、飲料製作區。

飲料製作區

飲料製作區檯面維持得相當整齊、潔淨，良好的第一印象Get。

第一用餐空間

在開放式飲料製作區前方設置適合一人用餐的吧台式長桌，配置附帶舒適坐感軟墊的高腳椅，有6個座位。

4人桌

第二用餐區

4人桌

第二用餐區以4人座沙發區為主，另有適合多人聚餐的6人桌、聚餐包廂。

四人桌

桌面配置

放大版日式漢堡排吃法，與整齊擺放於桌面上的菜單、分食碗、盤、筷子、烤肉夾、紙巾。

8人聚餐包廂

規劃兩間適合8人同時用餐、聚會的聚餐包廂。

日系風格

這餐點了：

招牌牛雞豬挽肉定食

_附 牛舌清湯

番茄肉醬牛豬雞挽肉定食

_附牛舌清湯

牛肋條

_附椒鹽

綜合野菜

黃金柚子茶

文山包種茶

P.S. 日本越光米、和牛清湯可免費續加一次。

招牌牛雞豬挽肉定食 490元

招牌牛雞豬挽肉定食內容：

牛雞豬漢堡排、特色沾醬佐料、漬物、和牛清湯、生食級雞蛋、日本越光米。

焱の挽肉特色沾醬

焱の挽肉提供多種特色沾醬佐料，共有六款，有：

上排由左至右，依序是：

青檸蒜泥 → 開丼松露菌菇醬 → 果香辣椒醬。

下排由左至右，依序是：

壹號燒肉醬 → 秘製椒鹽 → 芥末鹽蔥醬。

1. 青檸蒜泥：清新檸檬 Ft. 辛嗆蒜泥，清爽型醬料。

2. 開丼松露菌菇醬：加入食材界黑鑽石_松露搭配獨家配方製作，香氣馥郁、層次豐富。

3. 芥末鹽蔥醬：以黃金比例將香辛芥末與鹽蔥混和，沾一點增添風味層次。

4. 果香辣椒醬：水果自然酸甜與辛辣朝天椒完美結合，嗜辣朋朋推薦沾一點超對味。

5. 壹號燒肉醬：甘口燒肉醬超百搭，跟雞豬牛漢堡排都有搭。

6. 秘製椒鹽：嚴選黑胡椒與多款辛香料調合製作，增添獨特鹹香。

生食級雞蛋

附上一顆生食級雞蛋，可使用分蛋器將蛋黃、蛋白分離。

牛舌清湯

加入薑絲提味的牛舌清湯，可以在享用漢堡排前先喝口溫熱的醇香清湯。

牛雞豬挽肉

一份漢堡排定食，爽嗑三款手工製作的牛肉漢堡排、豬肉漢堡排、雞肉漢堡排。

1. 牛肉漢堡排

焱の挽肉主打

選用頂級日本A5和牛，搭配美國安格斯黑牛增加口感風味層次，牛鮮味飽滿、超~多汁。

2. 雞肉漢堡排

嚴選來自台灣金璟雞，手工製作雞肉漢堡排，口感Q嫩、肉汁滿滿、完全無腥味，吃完一顆會想再吃一顆。

3. 豬肉漢堡排

特選在台東關生養殖牧場長大的晶鑽豬，取用胛心部位製作豬肉漢堡排，肉香味四溢、吃得到細膩的油脂感、豬肉鮮香。

日本越光米

選用日本優質越光米，黏度很剛好，拌點醬就好吃。

番茄肉醬牛豬雞挽肉定食 550元

番茄肉醬牛豬雞挽肉定食內容有：

一份雞豬牛漢堡排、特製番茄肉醬、生食級雞蛋、牛舌清湯、日本越光米。

特製番茄肉醬

以牛番茄為主角，加入嚴選肥瘦適中豬絞肉，經過火侯、時間淬鍊，成就的濃郁系番茄肉醬。

可將番茄肉醬淋在鍋裡或直接淋到漢堡排上，跟雞豬牛漢堡排的香氣都有搭。

牛肋條 300元

由專業培訓的外場人員到桌邊烤製，可搭配連同食材一同上桌的洋蔥丁、蔥花、檸檬汁，增添風味層次享用。

專業培訓燒肉手藝_桌邊服務

烤至7分熟起鍋，完美鎖住飽滿肉汁的口感是軟嫩有嚼勁的，可以吃到馥郁的牛肉鮮味、細膩的油脂感。

綜合野菜 190元

當天供應的綜合野菜有：

杏鮑菇、青椒、櫛瓜、玉米。

清洗乾淨的高品質時令蔬菜，簡單燒烤全熟後，不用佐料就好吃，細嚐鎖在蔬菜裡的自然清甜。

黃金柚子茶 120元

喜歡水果茶的朋朋很推~

可以喝到柚子的酸甜、茶的清香。

飲料 文山包種茶

文山包種茶 90元

沁涼、無糖、茶香有厚度的文山包種茶，很適合搭配油脂豐富的漢堡排。

消費資訊

用餐日期：2024_07月

付款方式：現金、LinePay、悠遊卡、一卡通、信用卡、橘子支付、支付寶、微信支付

_用餐時間90分鐘

_低消：每人一份定食，酌收10%服務費

台北漢堡排推薦，出差日午餐時間跟姊妹約在微風信義新開幕的漢堡排餐廳─焱の挽肉台北微風信義店，吃午餐聚聚。

在日系現代風格空間裡，大啖現點現做的手工雞豬牛漢堡排，沾點蛋液、配上和牛清湯、日本越光米；搭配爆汁漢堡排嗑完一碗飯、和牛清湯，免費續加一輪拌點焱の挽肉特色沾醬，配烤牛肋條、蔬菜吃，吃得好滿足，之後會想來嘗試醬醬點系列的其他淋醬。

台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店菜單，來源：焱の挽肉台北微風信義店線上訂位，2024_07月

台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店菜單，來源：焱の挽肉台北微風信義店線上訂位，2024_07月

台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店菜單，來源：焱の挽肉台北微風信義店線上訂位，2024_07月

優惠資訊

橘焱胡同Ocard入會，加贈入會禮

橘焱胡同Ocard會員，消費點數回饋3%起，集點兌換菜品

橘焱胡同Ocard會員，生日當月贈禮

焱の挽肉台北微風信義店

類型：台北漢堡排推薦、信義區燒肉推薦、台北市政府捷運站美食、信義區燒肉商業午餐

⏰ 營業時間

一~五 11：30~14：30

📍 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓

📞 預約專線：0900 605 122

焱の挽肉台北微風信義店線上訂位

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