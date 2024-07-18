台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店─信義區燒肉推薦，周一到周五每天三小時限定，市政府捷運站附近的漢堡排三吃：頂級日本和牛Ft.安格斯黑牛「牛肉漢堡排」、台東關山養殖牧場晶鑽豬「豬肉漢堡排」、金璟雞Ft.國產雞腿肉「雞肉漢堡排」一次滿足，手工現做爆汁日本漢堡排沾點生食級蛋液、特製佐醬根本白飯小偷！日本越光米，米粒黏度適中、自帶特殊甜味拌點焱の挽肉特製醬就好吃_附菜單，台北市政府捷運站美食、信義區燒肉商業午餐
目錄索引
3.1 焱の挽肉台北微風信義店_等候區
3.2 焱の挽肉台北微風信義店_接待區
3.3 焱の挽肉台北微風信義店_製餐區
3.4 焱の挽肉台北微風信義店_用餐空間
3.5 焱の挽肉台北微風信義店_聚餐包廂
4.1 人氣TOP1 招牌牛雞豬挽肉定食
4.3 人氣單點 牛肋條
4.4 人氣單點 綜合野菜
4.5 飲料 黃金柚子茶
4.6 飲料 文山包種茶
5. 消費資訊
5.1 焱の挽肉台北微風信義店評價
5.2 焱の挽肉台北微風信義店菜單
5.3 優惠資訊
6. 台北漢堡排推薦相關資訊
6.1 品牌資訊
關於焱の挽肉台北微風信義店
「台北漢堡排推薦_信義區燒肉推薦」
「台北市政府捷運站美食_信義區燒肉商業午餐」
焱の挽肉台北微風信義店在哪裡
焱の挽肉台北微風信義店位於台北市信義區忠孝東路五段68號4樓，微風信義美食餐廳之一；緊鄰台北市政府捷運站，附近有捷運站、公車站，騎車、開車可停放於微風信義地下停車場。
焱の挽肉台北微風信義店環境_餐點特色
「日系現代風格空間_聚餐包廂」
「嚴選頂級日本和牛、台東關山晶鑽豬、金璟雞_手工製作漢堡排_噴香爆汁日本漢堡排」
「平日午間限定漢堡排定食_日本越光米」
交通_停車指引
大眾運輸：捷運_市政府捷運站2號出口，走路3分鐘；公車_捷運市政府站，走路1分鐘
機車：微風信義地下停車場
汽車：微風信義地下停車場
交通指引_焱の挽肉台北微風信義店
搭乘電梯直達微風信義4樓_右轉第一家
微風信義新開幕的焱の挽肉台北微風信義店，騎車、開車可停放於微風信義地下停車場，免擔心找不到停車位；附近亦有捷運站、公車站，適合安排聚餐。
漢堡排餐廳門口
月初出差日的午餐時間，跟朋友約在微風信義新開幕的焱の挽肉台北微風信義店，吃午餐聚聚。
搭乘捷運到市政府捷運站下車後，從2號出口走路3分鐘左右即抵達微風信義 → 搭乘電梯直達4樓右轉，即可看到在右手邊第一家的手工漢堡排餐廳門口。
焱の挽肉台北微風信義店環境開箱
營業時間
焱の挽肉台北微風信義店營業時間：
漢堡排為週一~週五午餐時間11：30~14：30限定。
菜單參考
餐廳門口有擺放菜單，方便路過的朋友們參考。
焱の挽肉台北微風信義店_等候區
等候區
用餐時間為90分鐘，等候同行朋友、家人抵達一同入場時，可於此區稍坐等候。
焱の挽肉台北微風信義店_接待區
接待區
走進焱の挽肉台北微風信義店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。
付款方式
在焱の挽肉台北微風信義店用餐，可使用：
現金、LinePay、悠遊卡、一卡通、信用卡、橘子支付、支付寶、微信支付等方式付款。
焱の挽肉台北微風信義店_製餐區
開放式飲料製作區
接待區旁的空間，規劃適合一人用餐的吧檯式長桌區、半開放式製餐區、飲料製作區。
飲料製作區
飲料製作區檯面維持得相當整齊、潔淨，良好的第一印象Get。
焱の挽肉台北微風信義店_用餐空間
第一用餐空間
在開放式飲料製作區前方設置適合一人用餐的吧台式長桌，配置附帶舒適坐感軟墊的高腳椅，有6個座位。
4人桌
第二用餐區
4人桌
第二用餐區以4人座沙發區為主，另有適合多人聚餐的6人桌、聚餐包廂。
四人桌
桌面配置
放大版日式漢堡排吃法，與整齊擺放於桌面上的菜單、分食碗、盤、筷子、烤肉夾、紙巾。
焱の挽肉台北微風信義店_聚餐包廂
8人聚餐包廂
規劃兩間適合8人同時用餐、聚會的聚餐包廂。
日系風格
焱の挽肉台北微風信義店餐點分享
這餐點了：
招牌牛雞豬挽肉定食
_附 牛舌清湯
番茄肉醬牛豬雞挽肉定食
_附牛舌清湯
牛肋條
_附椒鹽
綜合野菜
黃金柚子茶
文山包種茶
P.S. 日本越光米、和牛清湯可免費續加一次。
人氣TOP1 招牌牛雞豬挽肉定食
招牌牛雞豬挽肉定食 490元
招牌牛雞豬挽肉定食內容：
牛雞豬漢堡排、特色沾醬佐料、漬物、和牛清湯、生食級雞蛋、日本越光米。
焱の挽肉特色沾醬
焱の挽肉提供多種特色沾醬佐料，共有六款，有：
上排由左至右，依序是：
青檸蒜泥 → 開丼松露菌菇醬 → 果香辣椒醬。
下排由左至右，依序是：
壹號燒肉醬 → 秘製椒鹽 → 芥末鹽蔥醬。
1. 青檸蒜泥：清新檸檬 Ft. 辛嗆蒜泥，清爽型醬料。
2. 開丼松露菌菇醬：加入食材界黑鑽石_松露搭配獨家配方製作，香氣馥郁、層次豐富。
3. 芥末鹽蔥醬：以黃金比例將香辛芥末與鹽蔥混和，沾一點增添風味層次。
4. 果香辣椒醬：水果自然酸甜與辛辣朝天椒完美結合，嗜辣朋朋推薦沾一點超對味。
5. 壹號燒肉醬：甘口燒肉醬超百搭，跟雞豬牛漢堡排都有搭。
6. 秘製椒鹽：嚴選黑胡椒與多款辛香料調合製作，增添獨特鹹香。
生食級雞蛋
附上一顆生食級雞蛋，可使用分蛋器將蛋黃、蛋白分離。
牛舌清湯
加入薑絲提味的牛舌清湯，可以在享用漢堡排前先喝口溫熱的醇香清湯。
牛雞豬挽肉
一份漢堡排定食，爽嗑三款手工製作的牛肉漢堡排、豬肉漢堡排、雞肉漢堡排。
1. 牛肉漢堡排
焱の挽肉主打
選用頂級日本A5和牛，搭配美國安格斯黑牛增加口感風味層次，牛鮮味飽滿、超~多汁。
2. 雞肉漢堡排
嚴選來自台灣金璟雞，手工製作雞肉漢堡排，口感Q嫩、肉汁滿滿、完全無腥味，吃完一顆會想再吃一顆。
3. 豬肉漢堡排
特選在台東關生養殖牧場長大的晶鑽豬，取用胛心部位製作豬肉漢堡排，肉香味四溢、吃得到細膩的油脂感、豬肉鮮香。
日本越光米
選用日本優質越光米，黏度很剛好，拌點醬就好吃。
人氣TOP2 番茄肉醬牛豬雞挽肉定食
番茄肉醬牛豬雞挽肉定食 550元
番茄肉醬牛豬雞挽肉定食內容有：
一份雞豬牛漢堡排、特製番茄肉醬、生食級雞蛋、牛舌清湯、日本越光米。
特製番茄肉醬
以牛番茄為主角，加入嚴選肥瘦適中豬絞肉，經過火侯、時間淬鍊，成就的濃郁系番茄肉醬。
可將番茄肉醬淋在鍋裡或直接淋到漢堡排上，跟雞豬牛漢堡排的香氣都有搭。
人氣單點 牛肋條
牛肋條 300元
由專業培訓的外場人員到桌邊烤製，可搭配連同食材一同上桌的洋蔥丁、蔥花、檸檬汁，增添風味層次享用。
專業培訓燒肉手藝_桌邊服務
烤至7分熟起鍋，完美鎖住飽滿肉汁的口感是軟嫩有嚼勁的，可以吃到馥郁的牛肉鮮味、細膩的油脂感。
人氣單點 綜合野菜
綜合野菜 190元
當天供應的綜合野菜有：
杏鮑菇、青椒、櫛瓜、玉米。
清洗乾淨的高品質時令蔬菜，簡單燒烤全熟後，不用佐料就好吃，細嚐鎖在蔬菜裡的自然清甜。
飲料 黃金柚子茶
黃金柚子茶 120元
喜歡水果茶的朋朋很推~
可以喝到柚子的酸甜、茶的清香。
文山包種茶 90元
沁涼、無糖、茶香有厚度的文山包種茶，很適合搭配油脂豐富的漢堡排。
用餐日期：2024_07月
付款方式：現金、LinePay、悠遊卡、一卡通、信用卡、橘子支付、支付寶、微信支付
_用餐時間90分鐘
_低消：每人一份定食，酌收10%服務費
焱の挽肉台北微風信義店評價
台北漢堡排推薦，出差日午餐時間跟姊妹約在微風信義新開幕的漢堡排餐廳─焱の挽肉台北微風信義店，吃午餐聚聚。
在日系現代風格空間裡，大啖現點現做的手工雞豬牛漢堡排，沾點蛋液、配上和牛清湯、日本越光米；搭配爆汁漢堡排嗑完一碗飯、和牛清湯，免費續加一輪拌點焱の挽肉特色沾醬，配烤牛肋條、蔬菜吃，吃得好滿足，之後會想來嘗試醬醬點系列的其他淋醬。
焱の挽肉台北微風信義店菜單
台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店菜單，來源：焱の挽肉台北微風信義店線上訂位，2024_07月
台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店菜單，來源：焱の挽肉台北微風信義店線上訂位，2024_07月
台北漢堡排推薦_焱の挽肉台北微風信義店菜單，來源：焱の挽肉台北微風信義店線上訂位，2024_07月
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台北漢堡排推薦相關資訊
焱の挽肉台北微風信義店
類型：台北漢堡排推薦、信義區燒肉推薦、台北市政府捷運站美食、信義區燒肉商業午餐
⏰ 營業時間
一~五 11：30~14：30
📍 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4樓
📞 預約專線：0900 605 122
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