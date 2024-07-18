為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 漣戶拉麵~滿載創意的美味拉麵店!

漣戶拉麵~滿載創意的美味拉麵店!

2024-07-18 21:01:00 沾墨點落 人氣：110
share
窩客好文

沾墨點落

發表篇數：673篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

漣戶拉麵
place台南市東區莊敬路161號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

/tmp/phpl3PQgG

漣戶拉麵~滿載創意的美味拉麵店!

拉麵店也算跑過不少家、
但還初次吃到這種類型~

『生魚片？』X『拉麵』

/tmp/phptYPgly

 

位於南紡附近的【漣戶ラーメン】

/tmp/phpsz5dQQ

地點就在馬路旁邊、大大的招牌很好找~

/tmp/phpYNEKZh

店內店外都是走沉穩低調的暗色系風格
看著相當清爽俐落。

/tmp/phpce1wrn

會知道【漣戶】這間店、
是因為滑手腳時剛好看到
《胭脂蝦、濃厚湯頭》字樣，
瞬間讓人眼睛一亮
（胭脂蝦超好吃、
而且炙烤的味道很香呢❤）

點進頁面去看、哇~是班爺耶!!
我承認有被這種圖文風格有吸引到~
再加上胭脂蝦濃湯的引誘、
當然立刻跑去嚐鮮看看
《然後看到菜單畫風更愛了、帥❤》

/tmp/phpcy6GgQ

不過也不只是帥，
拉麵店有叉燒飯、煎餃、玉子燒、正常。
但居然還有巴斯克乳酪蛋糕？真神奇

/tmp/phpMSpYPn  

■〖胭脂如你/魔蝦特特濃豚骨沾麵〗
《用胭脂蝦頭與白蝦熬出的特濃豚骨蝦湯》

相當亮眼特別的組合。

/tmp/php76QWXl

亮眼的是豔紅晶瑩的蝦身顏色，
特別在於、生食蝦肉+拉麵？
~從未吃過呢

/tmp/phpTOue5s

但這胭脂蝦肉確實「鮮、甜」不假!

/tmp/phproAZMR  

尤其那碗〖橘色蝦湯〗

/tmp/phpGazDps

剛喝一口就能感受到嘴裡滿滿的濃醇蝦香
接著返還回來的尾韻更是醇厚非常
（差點還沒配麵就喝到剩一半）
再搭配湯裡的紫洋蔥碎、增添爽口感受~

/tmp/phpLQ0mqP

雖說沾麵吃法是夾起麵條沾著湯吃、
但我還是直接整球麵下去湯裡（嫌麻煩啊

讓濃郁蝦香伴隨彈牙麵條一同吸入嘴裡、
接著再喝上一口醇厚湯味、
有種既奢侈又滿足的心情浮現出來

/tmp/php11c4ID

 

■〖叉燒飯〗吃拉麵必然會點的!

肉與飯給的份量都不少、
而且還有附一顆蛋！
（拉麵+飯總共2顆蛋吃下去、挺飽）

/tmp/phpkuYmiT

味道上，
肉香醬汁偏甜、肉質偏瘦些，
應該是他們家的特色吧？

/tmp/phpLtlU27

拉麵的叉燒也是覺得瘦肉感較為明顯。

/tmp/php0dzogv

二訪原本想嚐嚐正常版的拉麵
結果看到門口貼上新的特別版》

~當然先吃特別的吧

/tmp/phpb9d5Q6

 

■〖舒辣胡麻停不下來豆乳豚骨拉麵〗
用眼睛看就覺得真"濃"

/tmp/phpoKTA1B

 

喝下去是濃厚柔軟的胡麻湯香、誘人啊

/tmp/phpKfbqrf

接著攪入豔紅辣油、
花椒的麻香微辣搭上胡麻濃醇，
這滋味瞬間讓人瞬間胃口大開

（湯頭厚度十足又柔軟、
大概介於豬背脂適中~多之間）

/tmp/php1fFlzx

叉燒大片、不過依舊感覺偏瘦。

/tmp/phpHsQFYu

 

■〖沐花燒餃子〗

/tmp/php4nrjGx

前回叉燒飯、
這次就來嚐嚐煎餃的味道。

/tmp/phpb1sdYM

薄脆滴冰花好看又好吃、
而餃子餡兒亦是很刺激食慾！
（濃濃的蒜香？）

/tmp/phpfkdgr1

上頭有淋些許醬汁提味、
但我覺得其實不加醬味道就很夠啦！

/tmp/phpC0O8dU

 

■〖焦糖伯爵紅茶千層〗
也是原本要吃巴斯克、結果有新品登場。

/tmp/phpKh4Mp5

千層口感濕潤柔軟、
茶香與焦糖甜厚搭配得宜，吃來滑順不膩。

/tmp/phpEzKazK

店名：漣戶ラーメン
電話：06 209 1519
地址：台南市東區莊敬路161號

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

慕MU日式料理~老洋樓裡的深夜食堂！
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up