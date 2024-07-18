漣戶拉麵~滿載創意的美味拉麵店!
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拉麵店也算跑過不少家、
但還初次吃到這種類型~
『生魚片？』X『拉麵』
位於南紡附近的【漣戶ラーメン】
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地點就在馬路旁邊、大大的招牌很好找~
店內店外都是走沉穩低調的暗色系風格
看著相當清爽俐落。
會知道【漣戶】這間店、
是因為滑手腳時剛好看到
《胭脂蝦、濃厚湯頭》字樣，
瞬間讓人眼睛一亮❤
（胭脂蝦超好吃、
而且炙烤的味道很香呢❤）
點進頁面去看、哇~是班爺耶!!
我承認有被這種圖文風格有吸引到~
再加上胭脂蝦濃湯的引誘、
當然立刻跑去嚐鮮看看
《然後看到菜單畫風更愛了、帥❤》
不過也不只是帥，
拉麵店有叉燒飯、煎餃、玉子燒、正常。
但居然還有巴斯克乳酪蛋糕？真神奇❤
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■〖胭脂如你/魔蝦特特濃豚骨沾麵〗
《用胭脂蝦頭與白蝦熬出的特濃豚骨蝦湯》
相當亮眼特別的組合。
亮眼的是豔紅晶瑩的蝦身顏色，
特別在於、生食蝦肉+拉麵？
~從未吃過呢❤
但這胭脂蝦肉確實「鮮、甜」不假!
尤其那碗〖橘色蝦湯〗
剛喝一口就能感受到嘴裡滿滿的濃醇蝦香
接著返還回來的尾韻更是醇厚非常❤
（差點還沒配麵就喝到剩一半）
再搭配湯裡的紫洋蔥碎、增添爽口感受~
雖說沾麵吃法是夾起麵條沾著湯吃、
但我還是直接整球麵下去湯裡（嫌麻煩啊❤）
讓濃郁蝦香伴隨彈牙麵條一同吸入嘴裡、
接著再喝上一口醇厚湯味、
有種既奢侈又滿足的心情浮現出來❤
■〖叉燒飯〗吃拉麵必然會點的!
肉與飯給的份量都不少、
而且還有附一顆蛋！
（拉麵+飯總共2顆蛋吃下去、挺飽）
味道上，
肉香醬汁偏甜、肉質偏瘦些，
應該是他們家的特色吧？
拉麵的叉燒也是覺得瘦肉感較為明顯。
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二訪原本想嚐嚐正常版的拉麵
結果看到門口貼上新的《特別版》
~當然先吃特別的吧❤！
■〖舒辣胡麻停不下來豆乳豚骨拉麵〗
用眼睛看就覺得真"濃"
喝下去是濃厚柔軟的胡麻湯香、誘人啊❤
接著攪入豔紅辣油、
花椒的麻香微辣搭上胡麻濃醇，
這滋味瞬間讓人瞬間胃口大開❤
（湯頭厚度十足又柔軟、
大概介於豬背脂適中~多之間）
叉燒大片、不過依舊感覺偏瘦。
■〖沐花燒餃子〗
前回叉燒飯、
這次就來嚐嚐煎餃的味道。
薄脆滴冰花好看又好吃、
而餃子餡兒亦是很刺激食慾！
（濃濃的蒜香？）
上頭有淋些許醬汁提味、
但我覺得其實不加醬味道就很夠啦！
■〖焦糖伯爵紅茶千層〗
也是原本要吃巴斯克、結果有新品登場。
千層口感濕潤柔軟、
茶香與焦糖甜厚搭配得宜，吃來滑順不膩。
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店名：漣戶ラーメン
電話：06 209 1519
地址：台南市東區莊敬路161號