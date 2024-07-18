



漣戶拉麵~滿載創意的美味拉麵店!

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拉麵店也算跑過不少家、

但還初次吃到這種類型~

『生魚片？』X『拉麵』





位於南紡附近的【漣戶ラーメン】



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地點就在馬路旁邊、大大的招牌很好找~

店內店外都是走沉穩低調的暗色系風格

看著相當清爽俐落。





會知道【漣戶】這間店、

是因為滑手腳時剛好看到

《胭脂蝦、濃厚湯頭》字樣，

瞬間讓人眼睛一亮❤

（胭脂蝦超好吃、

而且炙烤的味道很香呢❤）

點進頁面去看、哇~是班爺耶!!

我承認有被這種圖文風格有吸引到~

再加上胭脂蝦濃湯的引誘、

當然立刻跑去嚐鮮看看

《然後看到菜單畫風更愛了、帥❤》

不過也不只是帥，

拉麵店有叉燒飯、煎餃、玉子燒、正常。

但居然還有巴斯克乳酪蛋糕？真神奇❤

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■〖胭脂如你/魔蝦特特濃豚骨沾麵〗

《用胭脂蝦頭與白蝦熬出的特濃豚骨蝦湯》

相當亮眼特別的組合。





亮眼的是豔紅晶瑩的蝦身顏色，

特別在於、生食蝦肉+拉麵？

~從未吃過呢❤





但這胭脂蝦肉確實「鮮、甜」不假!

尤其那碗〖橘色蝦湯〗





剛喝一口就能感受到嘴裡滿滿的濃醇蝦香

接著返還回來的尾韻更是醇厚非常❤

（差點還沒配麵就喝到剩一半）

再搭配湯裡的紫洋蔥碎、增添爽口感受~





雖說沾麵吃法是夾起麵條沾著湯吃、

但我還是直接整球麵下去湯裡（嫌麻煩啊❤）

讓濃郁蝦香伴隨彈牙麵條一同吸入嘴裡、

接著再喝上一口醇厚湯味、

有種既奢侈又滿足的心情浮現出來❤





■〖叉燒飯〗吃拉麵必然會點的!

肉與飯給的份量都不少、

而且還有附一顆蛋！

（拉麵+飯總共2顆蛋吃下去、挺飽）

味道上，

肉香醬汁偏甜、肉質偏瘦些，

應該是他們家的特色吧？

拉麵的叉燒也是覺得瘦肉感較為明顯。





■

二訪原本想嚐嚐正常版的拉麵

結果看到門口貼上新的《特別版》

~當然先吃特別的吧❤！





■〖舒辣胡麻停不下來豆乳豚骨拉麵〗

用眼睛看就覺得真"濃"





喝下去是濃厚柔軟的胡麻湯香、誘人啊❤





接著攪入豔紅辣油、

花椒的麻香微辣搭上胡麻濃醇，

這滋味瞬間讓人瞬間胃口大開❤

（湯頭厚度十足又柔軟、

大概介於豬背脂適中~多之間）





叉燒大片、不過依舊感覺偏瘦。





■〖沐花燒餃子〗





前回叉燒飯、

這次就來嚐嚐煎餃的味道。





薄脆滴冰花好看又好吃、

而餃子餡兒亦是很刺激食慾！

（濃濃的蒜香？）

上頭有淋些許醬汁提味、

但我覺得其實不加醬味道就很夠啦！





■〖焦糖伯爵紅茶千層〗

也是原本要吃巴斯克、結果有新品登場。





千層口感濕潤柔軟、

茶香與焦糖甜厚搭配得宜，吃來滑順不膩。



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店名：漣戶ラーメン

電話：06 209 1519

地址：台南市東區莊敬路161號