「士林串燒」位在台北捷運劍潭站步行約七分鐘的距離，到士林夜市逛累想坐著吃美食，這裡就是首選！

戶外區有超大遮雨棚，不怕下雨天會淋濕會影響用餐興致～

半開放式室內區有冷氣可以吹，用餐氛圍很舒服！

整個用餐過程都沒有聞到什麼燒烤味，店裡的排煙設備非常好餒～

餐廳二樓就有廁所，不用四處去找廁所很方便～

內用要先找位置，外帶直接拿夾子和籃子夾取食材

冰櫃食材擺放整齊乾淨，品項選擇豐富，肉類、海鮮、蔬菜...等應有盡有～

每樣看起來都很好吃，以串燒價格來說很親民不算太貴～

「士林串燒」除了「串燒」還有「私房菜」可以點！透過手機掃描QR code直接下單超方便～

每桌都有附調味粉，讓吃重口味的人愛加多少就加多少～

「青花椒粉」會有種爽麻爽麻的感覺，讓人大量分泌唾液

「串燒粉」調味鹹淡剛好，添加在串物和燒烤很出彩加分～

我最愛的還是搭配洋蔥吃，清甜微辛嗆滋味，味道純粹美好！

「招待泡菜」味道酸爽有微微辣度，搭配燒烤一起吃相當開胃！

「鮮釀蜜茶」甜甜蜜香喝起來沁涼暢快，大杯不貴CP值挺高的～

「梅子可樂」快樂肥宅水尬甘醇梅子，是少見又新奇的搭配！

「夏日芒果沙瓦」喝起來有氣泡感，還有水果的香甜，爽口好喝～

「麒麟一番搾生啤酒」配串物最正點！喝起來不像啤酒那麼苦，清涼順口非常好喝！

人少點400cc杯裝的，人多點3000cc的啤酒塔，大家一起喝個暢快『呼搭啦』～

「胡同Prime牛肉串」牛肉嫩軟牛香四溢，吃起來爽度滿滿，牛肉控必點！

「胡同松阪豬肉串」豬肉口感軟彈，美味度不輸給牛肉～

「新鮮雞胸肉串」店家烤功不錯，肉不柴沒有烤焦，是表現成功肉串！

「美味烤雞皮串」雞皮吃起來很有Q度和嚼勁，風味極佳～

「烤Q彈雞心串」口感很有彈性，沒有可怕的腥味，偏好吃臟類的朋友鐵定會愛～

「烤香脆雞胗串」口感有咬勁越嚼越香，讓人回味無窮～

「烤鮮嫩雞翅」烤得皮薄肉嫩，貼心將雞翅關節打開，就不會啃起來搞得滿嘴都是～

「烤爆漿雞腿捲」顧名思義就是吃起來很爆汁啦！份量給的很紮實

「雞軟骨肉串」不單單只是軟骨，而是連骨帶肉的喔！出乎意料的好吃～

「烤新鮮羊肉串」沒有惱人的羊騷味，口感表現中規中矩～

「烤新鮮牛肉串」牛肉有嫩度肉質不老，牛香有烤出來～

「烤多汁小肥牛串」肥瘦剛好，烤得香噴美味！

「豬五花蔥肉串」豬肉片包裹滿滿青蔥，蔥香滿滿肥而不油，是心目中回購率前三名～

「烤培根麻糬串」不肥膩的鹹香培根搭配柔嫩ＱＱ麻糬，口感衝突有趣，令人喜歡～

「豬五花金針菇串」豬肉片捲金針菇多汁爽脆，根本黃金組合好吃的沒話說！

「經典烤香菇」口感保有水潤度，吃起來不會過乾～

「鮮甜烤櫛瓜」厚實水潤又多汁，都吃肉太無聊來點蔬菜綜合一下吧！

「烤香脆糯米椒」外觀翠綠像辣椒，但完全不會辣喔～搭配肉串吃很解膩！

「烤風味茄子串」就喜歡那軟軟爛爛的口感，雖然含油量偏高，但就是好吃啊～

「日本進口超大烤生蠔」與手掌對比呈現，真是巨無霸嚇死人～

生食級烤生蠔，滋味非常非常鮮美，一口吞下實在是太滿足了！

「炙燒明太子超巨型干貝」五大顆干貝渾圓飽滿，經過微微炙燒

保留住最原始甘甜滋味，上面點綴微鹹明太子味道還不賴！

「墨魚花枝燒」外觀看起來黑嚕嚕，一整塊厚實無比，表面撒上白芝麻提味

咬開來裡面真材實料，Ｑ軟花枝給的很多，光吃一塊就很有飽足感～

「香烤鯖魚」很大一尾，魚皮薄脆魚肉雪白細緻，吃起來油嫩油嫩單吃原味就很讚！

擠檸檬增添芬芳或佐點椒鹽也不錯！夜市就能吃到居酒屋等級的烤鯖魚，激推必點！

士林串燒

電話：0909555595

地址：台北市士林區文林路101巷1號

營業時間：週一至週日17:00-00:30

線上訂位：https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve?utm_medium=google_map&utm_source=ichef_gbp_reservation

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