「士林串燒」位在台北捷運劍潭站步行約七分鐘的距離，到士林夜市逛累想坐著吃美食，這裡就是首選！
戶外區有超大遮雨棚，不怕下雨天會淋濕會影響用餐興致～
半開放式室內區有冷氣可以吹，用餐氛圍很舒服！
整個用餐過程都沒有聞到什麼燒烤味，店裡的排煙設備非常好餒～
餐廳二樓就有廁所，不用四處去找廁所很方便～
內用要先找位置，外帶直接拿夾子和籃子夾取食材
冰櫃食材擺放整齊乾淨，品項選擇豐富，肉類、海鮮、蔬菜...等應有盡有～
每樣看起來都很好吃，以串燒價格來說很親民不算太貴～
「士林串燒」除了「串燒」還有「私房菜」可以點！透過手機掃描QR code直接下單超方便～
每桌都有附調味粉，讓吃重口味的人愛加多少就加多少～
「青花椒粉」會有種爽麻爽麻的感覺，讓人大量分泌唾液
「串燒粉」調味鹹淡剛好，添加在串物和燒烤很出彩加分～
我最愛的還是搭配洋蔥吃，清甜微辛嗆滋味，味道純粹美好！
「招待泡菜」味道酸爽有微微辣度，搭配燒烤一起吃相當開胃！
「鮮釀蜜茶」甜甜蜜香喝起來沁涼暢快，大杯不貴CP值挺高的～
「梅子可樂」快樂肥宅水尬甘醇梅子，是少見又新奇的搭配！
「夏日芒果沙瓦」喝起來有氣泡感，還有水果的香甜，爽口好喝～
「麒麟一番搾生啤酒」配串物最正點！喝起來不像啤酒那麼苦，清涼順口非常好喝！
人少點400cc杯裝的，人多點3000cc的啤酒塔，大家一起喝個暢快『呼搭啦』～
「胡同Prime牛肉串」牛肉嫩軟牛香四溢，吃起來爽度滿滿，牛肉控必點！
「胡同松阪豬肉串」豬肉口感軟彈，美味度不輸給牛肉～
「新鮮雞胸肉串」店家烤功不錯，肉不柴沒有烤焦，是表現成功肉串！
「美味烤雞皮串」雞皮吃起來很有Q度和嚼勁，風味極佳～
「烤Q彈雞心串」口感很有彈性，沒有可怕的腥味，偏好吃臟類的朋友鐵定會愛～
「烤香脆雞胗串」口感有咬勁越嚼越香，讓人回味無窮～
「烤鮮嫩雞翅」烤得皮薄肉嫩，貼心將雞翅關節打開，就不會啃起來搞得滿嘴都是～
「烤爆漿雞腿捲」顧名思義就是吃起來很爆汁啦！份量給的很紮實
「雞軟骨肉串」不單單只是軟骨，而是連骨帶肉的喔！出乎意料的好吃～
「烤新鮮羊肉串」沒有惱人的羊騷味，口感表現中規中矩～
「烤新鮮牛肉串」牛肉有嫩度肉質不老，牛香有烤出來～
「烤多汁小肥牛串」肥瘦剛好，烤得香噴美味！
「豬五花蔥肉串」豬肉片包裹滿滿青蔥，蔥香滿滿肥而不油，是心目中回購率前三名～
「烤培根麻糬串」不肥膩的鹹香培根搭配柔嫩ＱＱ麻糬，口感衝突有趣，令人喜歡～
「豬五花金針菇串」豬肉片捲金針菇多汁爽脆，根本黃金組合好吃的沒話說！
「經典烤香菇」口感保有水潤度，吃起來不會過乾～
「鮮甜烤櫛瓜」厚實水潤又多汁，都吃肉太無聊來點蔬菜綜合一下吧！
「烤香脆糯米椒」外觀翠綠像辣椒，但完全不會辣喔～搭配肉串吃很解膩！
「烤風味茄子串」就喜歡那軟軟爛爛的口感，雖然含油量偏高，但就是好吃啊～
「日本進口超大烤生蠔」與手掌對比呈現，真是巨無霸嚇死人～
生食級烤生蠔，滋味非常非常鮮美，一口吞下實在是太滿足了！
「炙燒明太子超巨型干貝」五大顆干貝渾圓飽滿，經過微微炙燒
保留住最原始甘甜滋味，上面點綴微鹹明太子味道還不賴！
「墨魚花枝燒」外觀看起來黑嚕嚕，一整塊厚實無比，表面撒上白芝麻提味
咬開來裡面真材實料，Ｑ軟花枝給的很多，光吃一塊就很有飽足感～
「香烤鯖魚」很大一尾，魚皮薄脆魚肉雪白細緻，吃起來油嫩油嫩單吃原味就很讚！
擠檸檬增添芬芳或佐點椒鹽也不錯！夜市就能吃到居酒屋等級的烤鯖魚，激推必點！
士林串燒
電話：0909555595
地址：台北市士林區文林路101巷1號
營業時間：週一至週日17:00-00:30
線上訂位：https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve?utm_medium=google_map&utm_source=ichef_gbp_reservation
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