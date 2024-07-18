築崎相撲鍋物台中豐原殿｜無鍋不歡，夏天也愛吃火鍋｜蒙古烤肉、蔬食百匯和7款副食麵類｜吃到飽推薦｜豐原火

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜無鍋不歡的台灣人，夏天也愛吃火鍋

┺ 建議提前預約訂位：請點我

熱呼呼的火鍋配上冷氣開到最強，吃鍋就是這麼樸實無華，好幸福！新登入台中豐原的築崎相撲鍋物台中豐原殿，以平價好鍋為出發，還有自由點吃到飽的蒙古烤肉、特色熟食與蔬食百匯等來強力助陣，連副食、醬料和飲料吧都有認真選過，放暑假了，找個好日子帶全家人一起來開一鍋吧～訂位請點我

內容目錄

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜環境介紹

無鍋不歡的台灣人，夏天也愛吃火鍋！位在豐原區和平街上的築崎相撲鍋物，是品牌的最新展店，擁有兩層樓空間，一樓大部分為四人座，2-4人入座用餐都很舒適，

二樓提供6人座與半開放式的小包廂座位，多人聚餐建議提前訂位訊問。

築崎相撲鍋物一二樓皆有提供飲料自助吧與副食、醬料台，一樓還有數款熟食與少見的雪花冰機，飲料品項也更為豐富，直接實現飲料自由！

菜單有分平日與假日版，假日的價格包含蒙古烤肉吃到飽，鍾情海鮮的朋友，可另外+159升級海鮮吃到飽，食材雖沒有很頂級，但很新鮮、品項也豐富，以吃到飽火鍋來說，一人平均花費500內，我是覺得蠻親民佛系的。

入口設置點餐機，可使用現金支付與LIne pay，有電子支付就給讚。特別選項採QR code掃碼方式點餐，掃碼點自己愛吃的自助蔬食吃到飽，人員會送上來，跟朋友可以好好聊天，不用像以往走來走去，超方便！平日建議+139加購蒙古烤肉吃到飽，讓吃鍋氛圍更促咪豐富；

或是和米一樣選擇重量級鍋烤套餐，份量從2-6人皆有，福利包含蒙古烤肉與時蔬百匯吃到飽，並依人數配搭3-6種肉，套餐升級海鮮吃到飽，只需100元，秀啦！台中火鍋推薦、豐原美食加一

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜菜單MENU

平日版菜單

假日版菜單

▎MENU：請點我

(取自 築崎相撲鍋物 官方)

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜活動好康

▸ 兒童專屬好康

期間限定｜兒童專屬好康身高140公分(含)以下，來店用餐免低消，自助百匯請你吃，適合全家大小一起來用餐！

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜餐程介紹

◍━━ 套餐內容 ​━━◍

▎自助吧

▸ 醬料區｜副食區｜熟食吧

▸ 飲料台｜冰淇淋｜雪花冰

◍━━ 四人重量級鍋烤套餐｜＄1988 ​━━◍

▎湯底

▸ 相撲味噌湯底｜+＄70

▸ 爆炒蛤蠣湯底｜+＄80

▎QR code掃碼點餐

▸ 蔬食百匯吃到飽｜蒙古烤肉吃到飽

▎四人套餐肉塔

▸ 牛肉塔｜嚴選肩胛牛、嚴選板腱牛、特選牛五花

▸ 豬雞肉塔｜嚴選梅花豬、雪花松阪豬、嚴選雞肉片

▎自助吧

▸ 醬料區

醬料台含12款蘸料，其中推薦要選獨家相撲沾醬、特製豆乳沾醬、特製紫蘇梅沾醬，以味噌為基底的相撲醬，個人覺得配白肉很合拍；鹹甜鹹甜的特製豆乳醬拿來沾鮮蔬麻金讚；甘美的特製紫蘇梅沾醬，是米今日的心中愛，解膩的酸甜滋味令肉品嚐起來更清香爽口，從頭到尾都蘸這一碟！嗜辣的朋友別忘了加一匙私房炒辣椒，棒棒

▸ 麵食副食區

麵食副食區居然有七款，包含泡麵、韓國拉麵、蒸煮麵、大甲冬粉、烏龍麵、意麵和雞絲麵等真的是七款，我還以為自己數錯了！外加紅藜麥飯，共有八款副食，愛吃冬粉的米有發現店家是用大甲冬粉，口感真心特別好，整個很用心

▸ 熟食吧

每日提供幾款特色熟食，像是炒飯、炒泡麵等，旁邊那鍋麻油米血是招牌必夾，咀嚼軟嫩黏糯，每口皆吸足甜鮮的麻油湯汁，配上嫩QQ的杏鮑菇，這一小碗直接瞬殺；

炒泡麵也是必吃台柱，炒得彈Q又醬香入味，微微辣度十分唰嘴

▸ 飲料吧

飲料有高達25種可自由選，感覺可以頒個飲料王者獎給築崎

▸ 冰淇淋

二樓冰櫃裡有六款有六款冰淇淋，口感柔滑綿密很不錯，但甜度偏高，彩色焦糖和甜系巧克力配著吃，很不錯

▸ 雪花冰

哇，居然連雪花機也搬進來了，好猛啊，浪漫的片片雪花飛落，夏天就是要吃刨冰啊，今天是奶茶口味。

◍━━ 四人重量級鍋烤套餐｜＄1988 ​━━◍

▎湯底

▸ 相撲味噌湯底｜+＄70

▸ 爆炒蛤蠣湯底｜+＄80

除了常見的基本選項，還有幾款特色湯底，像是相撲味噌與爆炒蛤蠣都是獨家力薦，以味噌濃香配上柴魚高湯，充分提出食材的鮮甜，個人很喜歡拿這鍋來涮肉，吃起來特滑嫩、特香甜

米吃火鍋唯一的信仰就是，看到蛤蠣就要點爆！以蒜、蔥和米酒隨桌爆炒，放入大把蛤蠣，蛤仔尺寸雖不大，卻粒粒飽滿多汁，滾煮出來的湯好甘美好甜，配上恰到好處的蒜香，整鍋湯都被我喝光了

▎QR code掃碼點餐

▸ 蔬食百匯吃到飽｜蒙古烤肉吃到飽

蔬食百匯和蒙古烤肉均以QR code掃碼方式點餐，減少了口述對話與人工Key單流程，非常省時省力好方便

火鍋料有幾款蠻特別的，九層塔丸和日式蝦球都不錯，另外鵝白菜嫩、芋頭有桑、玉米也脆甜，整體蔬菜新鮮，水份也足，今天吃到的都還不錯

蒙古烤肉一樣是手機點餐，共牛豬羊雞四種肉品，可選擇加蔬菜與火鍋料，現炒出爐很不錯，牛肉扒上熱騰騰的醬汁，還有爽脆青椒與高麗菜添口感，整個很合味，下次來搭梅花豬或松阪豬，感覺口感應該會不錯

▎四人套餐肉塔

四人套餐提供六盤肉，肩胛牛富有嚼感且包含牛味；板腱的肉質軟嫩，肉汁也充盈，另外還有油花豐富、帶有筋Q的牛五花；豬肉表現不錯，厚度也用心拿捏，梅花豬嫩Q又大片，松阪豬脆脆彈牙，肉質紮實極富彈性，配著鹹甜甜的相撲味噌醬與特製辣醬，讚的。雞肉切片感覺少了些記憶點，可能切條或切塊的口感會比較立體。

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜店家資訊

築崎相撲鍋物（火鍋×蒙古烤肉）蔬食吃到飽-豐原殿

評分： / 4.2

地址：420台灣台中市豐原區和平街21號( 地圖 )

電話：04 2520 0963

營業時間

星期一: 11:00 – 02:00,



星期二: 11:00 – 02:00,



星期三: 11:00 – 02:00,



星期四: 11:00 – 02:00,



星期五: 11:00 – 02:00,



星期六: 11:00 – 02:00,



星期日: 11:00 – 02:00

星期一: 11:00 – 02:00, 星期二: 11:00 – 02:00, 星期三: 11:00 – 02:00, 星期四: 11:00 – 02:00, 星期五: 11:00 – 02:00, 星期六: 11:00 – 02:00, 星期日: 11:00 – 02:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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🅿️ 鄰近收費停車場：葫蘆墩圳和平街停車場、CITY PARKING豐原新生站

築崎相撲鍋物台中豐原殿｜店家地圖