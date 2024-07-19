早安！嘉義～今天的天氣著實不錯。

歷經3天的澎湖大太陽的洗禮之後，今天就來一趟舒適的文化認識之旅，但是～首先要先來享受嘉義皇爵大飯店提供的美好早餐。

雖然是簡易的中式早餐，不過該有的美食都有，絕對會讓你今天吃得飽飽的！

隨著餐廳播放的輕音樂，每個人拿取自己喜愛吃的餐點，一頓下來也會飽。

整理好行李之後，我們也準備要出發！

而飯店的對面是全家便利商店，購買飲料零食，也蠻方便的！

故宮南院，這是國立故宮博物院在南部的一個展示區域，這裡結合了中華傳統的文化｜藝術品｜歷史的場所。

光是外圍的地景藝術佈景，就可以讓人們在這裡停駐拍照。

目前這邊也有水樂之夜｜水舞秀暨藝術裝置，時間是從2024/06/28開始到2024/09/01，展出時間是晚上6點到9點（每15分鐘1場），可惜這一次無緣啊！期待下一次有機會再來參訪。

他的建築物搭配藍天白雲以及半月形的拱橋，拍照起來還蠻漂亮的！

進入內部後要先在一樓的櫃檯購票，如果有文化卷的朋友，可以使用文化卷折抵門票。

這裡的飲料是不能帶入館內參觀，但是裝開水的瓶罐是沒有限制！

貼心的服務是這裡的▼寄放儲物櫃（無料）是可以使用。

而每一張的入場劵上面都有印中華文化古物的圖片，背面則是有QR Code，只要在路口處的自動驗票機下方掃描票券，便可以直接入館參訪，而漂亮的門票，可以保留下來當書籤也不錯。

詢問館方工作人員之後，建議我們從3樓一路逛下來會比較平順，在這裡長者也有電梯可以直接搭乘上下樓。

說實在的，人生第一次來逛故宮，北部的國立故宮博物院幾乎也沒去過，沒有想到這裡竟然有展示▲清朝 翠玉白菜，雕刻精細，真是大開眼界。

這邊也有語音導覽的服務（有料租借），每個古文物上方都有編號，可以藉由語音導覽了解這件古文物的當時歷史。

其次在這邊使用手機拍照，須注意不要使用閃光燈｜腳架，可以近距離的靠近玻璃拍照，還算不錯。

有些區域則是有▼光影互動的活動，如果有興趣的朋友可以參加。

每件歷史文物均做得非常精緻，真是佩服古代工匠人的藝術創作巧手。

展覽空間寬敞明亮，各種文物｜藝術品琳瑯滿目，讓來訪的遊客對中國歷史有了更深入的了解。

特別是那些珍貴的文物雕刻作品｜衣飾｜書畫，看了令人流連忘返。

而來這邊拜訪時，讓我想起國中歷史老師教我們背的朝代背誦口訣：黃帝唐堯虞舜夏商周，秦漢魏晉南北朝，隋唐五代又十國，宋元明清轉民國。

後續回家Google了一下，網路有許多的念法，可以讓中國歷史朝代瞬間記憶起來，以上參考。

每個歷史的古文物做的均非常的漂亮，簡直都是精緻的藝術品，在這邊閒逛之餘，感覺時間都不太夠，不過好加在館方溫度適宜，逛起來除了腳痠之外，其餘都還好。

目前有神獸現形｜文物中的奇幻生物展覽，時間是從2024/02/06到今年的07/28。

中國的整個發展歷史，神獸的傳說一向都是相輔相成，除了眾所皆知的青龍｜白虎｜朱雀｜玄武｜麒麟之外，還有其他的神獸也是充滿著有趣傳說。

展示觀音畫像，每個朝代的畫風都不太一樣，有人說觀音是男生還是女生！？至今依舊無解，就看每個人的信仰吧。

▼（傳）宋人繪｜霖雨圖。

▼清｜魁星點斗盆景。

當然也不要忘記虎爺喔，祂也是民間信仰中的動物神，一般供奉在神桌下，除了是神明的坐騎之外，也是小朋友的守護神。

就這樣子～輕輕鬆鬆涼涼的逛完故宮南院，要前往中午用餐地點囉。

之前有來拜訪過的蔡大頭甕烤雞，他家的甕烤雞｜沙鍋魚頭都不錯吃。

依序上菜是▼涼拌過貓佐千島醬｜竹香筍絲小封肉｜古早味脆筍湯｜地瓜則是無料招待。

▼避風塘魚蝦雙拼，炸的酥酥脆脆的也不錯吃。

▼砂鍋魚頭不錯吃，湯頭濃郁，不過店家說目前魚頭缺貨，所以用魚尾巴替代，呵呵。

▼甕烤雞的外皮酥脆、肉質鮮嫩，搭配醬料，好吃之外，店家還貼心的服務，先將整隻雞剝好上桌，這樣便可以輕輕鬆鬆美美的享用美食。

▲蔥爆山豬肉，▼櫻花蝦炒高麗菜，這邊比較特殊的是▼清炒檳榔花，口感清脆的，不錯吃。

後續是有點小辣的▼麻婆豆腐，整體用餐下來，每道菜色都還蠻搭飯的，菜色幾乎掃盤完畢。

▼國⓷古坑休息站

前往最後一個行程：苗栗的垂坤食品旗艦店，這裡的產品種類繁多，無論是肉乾還是各種小零食，都不錯吃，看見每個結帳的人，菜籃子幾乎都爆出來。

慢慢往北部的方向前進，過了苗栗之後，漸漸下起大雨來，不過好加在所有的行程均已跑完，團員們都在晚上7點回到各自的家。

這4天以來，我們走過了澎湖｜嘉義，整個行程安排上，時間銜接的都還不錯。

也非常感謝各位團員的配合，本日的行程即將結束，敬請期待2025再見！

也祝各位團員們 澎湖嘉義之旅，有個美好的回憶～

2024愛在一起玩、澎湖嘉義4日遊

第4天｜㋆㏨(二)

①📌嘉義皇爵大飯店⏰08:00

②📸國立故宮博物院南部院區⏰09:00

📢地址：612嘉義縣太保市故宮大道888號

☑停車有料、入館有料。

③🍜蔡大頭甕烤雞⏰12:00

📢地址：606嘉義縣中埔鄉頂中下街95號

④🚗國⓷古坑休息站

⑤🛒垂坤食品｜旗艦店

📢地址：苗栗縣苑裡鎮山柑里8鄰77-16號

⑥🚗國⓷關西休息站

⑦📌可愛的家