網路爆紅秒殺奇雞，必須預定才吃的到的大仁哥脆皮桶仔雞，沒想到居然在宜蘭開旗艦店，且提供超大寬敞用餐環境，還有戶外庭園和親子遊樂區，附免費停車場，地點就在宜蘭交流道旁旁，交通便利，成為宜蘭必吃桶仔雞。

建議假日可以先訂位，因現場候位需登記叫號，等待時間較長。

每桌低消：蔗香脆皮桶仔雞已調漲一隻700元囉～

餐廳腹地廣大，有提供免費停車場停放。旁邊還有小朋友的小火車可以搭乘。影片分享

另外也有綠色草坪和戶外庭園可以休憩拍照打卡。

用餐環境寬敞舒適，不管你要圓桌、四人桌、兩人都有。

最新DM，實際DM以店家為主。採線上點餐。

點烤雞附生菜、雞油、胡椒粉、、黃金泡菜做搭配

如有需求可請現場服務人員，提供專業剝雞的周邊服務。

外皮酥脆不油，焦黃恰到好處，肉質鮮嫩多汁，超好吃的。

招牌必點：庶香雞油麵線一份50元，圖示為二份。

櫻花蝦高麗菜180，相當青脆好吃。

溫泉地瓜葉160元

葱爆牛肉200元，這裡的炒菜類味道都還不錯，就是份量少了點。

蒜泥白肉220元

重點是現在吃烤雞不用上網搶，還有美美的座位區可以現點現吃，只是價位高了一點，有機會路過可以來嚐鮮喔～

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店：宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號；營業時間：平日：11:00-14:30；16:00-20:00；假日：11:00-20:00(周四公休）

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