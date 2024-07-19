



「暫停工作室 PAUSE Studio 」以韓系極簡風格為主，店內空間寬敞明亮，採光良好，並擁有舒適的冷氣XD，還有養了一隻親人、可愛的貓咪叫阿嚕咪，喜歡坐沙發區而且咖啡豆皆為自家烘焙，咖啡品項豐富，還有新加坡馬來亞西進口的咖啡豆、咖啡濾掛包、此外，也有提供早午餐、甜點、布丁等輕食餐點，距離捷運南京三民站步行約10分鐘距離

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1.暫停工作室 PAUSE Studio︱短影音

2.暫停工作室 PAUSE Studio︱交通、營業資訊

暫停工作室 PAUSE Studio

住址：台北市松山區南京東路五段250巷18弄14號 （南京三民站）

02 2742 0086



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3.暫停工作室 PAUSE Studio︱餐廳環境

店門口採用純白色系，韓系極簡的裝潢設計，看起來很舒服





店裡則是極簡風，簡簡單單的設計，每個座位區還有不同的感覺，有高腳椅、單人沙發還有木製椅子



這隻店貓阿嚕咪很可愛，算很親人不會怕人的貓，喜歡坐沙發區，還可以摸摸她



4.暫停工作室 PAUSE Studio︱線上菜單

有各式飲品，除了早午餐還有可頌、布丁等輕食甜點

https://www.pausestudiotw.com/pages/menu



5.暫停工作室 PAUSE Studio︱芒果戚風三明治（季節限量）$210

這道由新鮮愛文芒果、台灣紅烏龍茶和日本十勝奶霜組合的芒果三明治，吃起來非常清爽，很適合這個炎熱的夏天









6.暫停工作室 PAUSE Studio︱煙燻鮭魚早午餐盤$245

有麵包、煙燻鮭魚、水者蛋、小蕃茄還有沙拉的早午餐盤，營養均衡，一個人吃起來沒有負擔





7.暫停工作室 PAUSE Studio︱蜂蜜檸檬$150/暑月漂浮$190

除了咖啡以外這裡也有很多無/低咖啡因的飲品可以選擇，蜂蜜檸檬的檸檬的酸度和蜂蜜的甜度剛剛好，酸而不澀、甜而不膩，咖啡種類也超多選擇，選了一杯比較少看到的百香果汁+濃縮咖啡和漂浮冰淇淋，喝起來冰冰涼涼又帶有百香果的酸甜滋味和咖啡香





8.暫停工作室 PAUSE Studio︱用餐評價

此次是前來享用早午餐，整體環境非常舒服，店貓相當可愛，下次會想挑下午前來享用手工布丁或蛋糕再搭配不同的飲料

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