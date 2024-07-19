台北無菜單料理推薦位在東區美食巷弄中的【微風建一食堂】，這間隱身在八德微風巷弄中的日式無菜單料理，不僅低調中帶有高人氣，還曾榮獲香港旅遊雜誌來台必吃餐廳之一；也是不少饕客、日本遊客、中港澳台商，內心日式無菜單料理的首選。

【建一食堂】帶給人的感覺相當有日本風情，食材上的選用更是別有用心，更看得出主廚們的匠心獨具，每次來的餐都不一定相同，但主餐總是活跳跳的在眼前，只能說一個『~鮮~』

且每道餐點的配置上都以循序漸進的方式進行，讓消費者從開胃到視覺驚艷、味覺震撼，再從溫和緩降的高潮迭起中，最後以飽足饗宴收場，道道菜色的選用都備感用心別緻。這也難怪是不少像是款待朋友、節日約會，或是僅想一飽口福的老饕特別喜歡【微風建一食堂】的原因。



微風【建一食堂】的位置看似隱密，但其實鄰近寧夏夜市，且位在 捷運南京復興站 與 忠孝復興站 之間，從市民大道過來就在八德路二段300巷內，離中崙、微風都相當近，外觀就是如此的日式低調居酒屋的感覺，沒有常見喧嘩的酒客，隱約中帶有質感高級的氛圍。

【建一食堂】無菜單料理 東區美食 高檔新鮮

營業時間：周一至周日 12:00–14:30, 18:00–23:00

電 話：(02)8772-2178

地 址：台北市中山區八德路二段300巷10號

粉 絲 團：https://www.facebook.com/Jian1.Jian1/?locale=zh_TW

微風【建一食堂】創立於104年7月7日，已將近十年載，從招牌來看就能感受到當初就是以海鮮為主打的日式料理，十年如一日的堅持，充滿品味風的匾額，特別感受到那種日本職人精神。



推開相當有份量的木製大門，眼睛為之一亮，充滿了日本情懷的別緻裝潢，讓人有秒到日本的FU~



從燈光的氣氛營造，桌位的布置、環境軟裝的別緻，讓人看得目不轉睛~



牆上還有當年 2012 年很知名的《澪之料理帖》海報，這部用「愛」調味的傳奇美食溫情日劇，是在敘述一位施展手藝的年輕料理師，不僅用食物溫暖客人的胃，還溫暖到內心，這也不禁讓人覺得【建一食堂】想表達出美食帶給人的情感記憶點及餘韻猶存的理念～



坐在料理檯前的搖滾區向來是 靜 想當愛的位置，因為可以看到料理師傅專注料理的樣子，有時候可能不時還能聊聊美食話題或有意外驚喜～



除此之外別看小小的食堂中，可是有獨立包廂的唷！牆面上很多日本的標籤或是明信片，讓用餐中多了些趣味及日本風情



無意中發現的毛蟹殼，好可愛的也成為室內軟裝布置之一，龍蝦及螃蟹基本上是【建一食堂】很主要的主餐之一。只要毛蟹季一到，就會吸引一票老饕搶訂位唷！



來介紹微風【建一食堂】無菜單料理消費模式，主要分為三個套餐價格$1380/$1880/$2480 (2024.07.18)，餐點中的內容隨價格不同有所差異，而這次我們選擇了 1380 及 1880 兩款套餐

◎1380 內含：前菜小品、刺身盛合（嚴選七款）、本島海魚燒、蒜香海鮮、養生時蔬、食事、湯品、甜品

◎1880 內含：前菜小品、刺身盛合（豪華八款）、本島野生紅喉或鮪魚下巴（依時魚可能更改）、主餐（龍蝦或海蟹）、養生時蔬、食事、湯品、甜品。

所以相當於1880套餐提升了刺身、魚種以及享有了新鮮龍蝦或螃蟹的品項。

酒水的搭配選擇了梅子沙瓦吉信州白葡萄汽水以及一杯 Kirin生啤 （必須的~版主太需要啤酒了）



警語：未滿18 請勿飲酒．喝酒請勿開車．開車請勿飲酒

招待的小菜-毛豆-非常新鮮飽滿，調味也非常剛好，不會太鹹~相當開胃



料理前店家將今日1880中的主餐部分讓我們大開眼界，今日的主餐龍蝦竟然花龍耶！

活跳跳的花龍這可是相當頂級的龍蝦，因為身上的色彩相當鮮豔，所以又被稱為七彩龍蝦、錦繡龍蝦，是台灣產龍蝦裡體型最大的品種，也屬於龍蝦科/龍蝦屬的真正龍蝦。

活跳跳的花龍～花龍其實跟青龍有點像，但差別可以看身上、頭上及腳上的斑點，花龍是有斑紋的。市面上因為價格昂貴相對稀少，花龍以肉質細嫩聞名，今天真的是太幸運了，能品嚐到這龍蝦界的極品，而且還是活跳跳的～超值了



點了杯梅子沙瓦和吉信州白葡萄汽水外加一杯生啤，梅子沙瓦剛喝下的感覺，就是梅子酒，但尾韻上來就有酒精氣息囉～口感豐潤，帶有梅子的酸與香，甜潤感在舌尖及咽喉中層層展開，就像啟動了一場和風饗宴。吉信州白葡萄汽水－這成分可是麝香葡萄，帶有點優雅的香氣～冰冰的喝好喝～



走到哪都想來杯生啤，【建一食堂】的生啤是kirin，「一番搾製法」就是kirin的特色，堅持只萃取第一道麥汁的kirin，結合獨有的細緻綿密啤酒泡是其特色，生啤好入喉，嚐得到的新鮮與甘醇。鬆開壓力也正好消暑～



【前菜小品】兩套餐基本上相同的部分菜色都一樣，今日的前菜是〈辣泡菜蘿蔔、墨魚香腸、烏魚子〉相當精緻的擺盤



隨時能解膩的爽口辣蘿蔔泡菜，清脆口感帶點微辣的酸感，好吃



一口咬下去十分開胃，口味也很不一般，呈現出的調味是有質感的



墨魚香腸│不得不說，這看起來猶如黑炭的香腸，一吃令人驚艷啊！太獨特且濃郁的味道，是海味～是墨魚的鮮味



還能嚐到整塊滿滿鮮美的花枝，以及墨魚汁的香氣，









佐上芥末醬，更是另一層的味覺衝擊，帶點嗆酸味但不辛辣，剛咬下的整體口感脆彈，又能感受到滿滿紮實的內餡，這道做為前菜真是加深了印象。



前菜第三項：烏魚子配上白蘿蔔，基本上原味的烏魚子最能嚐出那特殊的濃烈香氣及海味～



外頭烤的香酥，但內部保有烏魚子本身的軟嫩～帶點黏著的海味～香韻十足，



餐點陸續上桌，基本上【建一食堂】的上菜是有特別規劃安排的，為了讓貴賓能好好品嚐每道料理的美味及新鮮，所以都會看前一道吃得差不多，在上下一道，以確保每一道餐點都是最剛好的＊食＊刻



刺身盛合（嚴選七款）＋刺身盛合（豪華八款）兩款套餐的刺身包含了：炙燒干貝、炙燒天使紅蝦、蝦卵透抽、金目雕、鮑魚、真鯛、鮪魚、鮭魚、紅甘



上頭還放上了烏魚子醬，食材搭配上也使用很高檔的配角。



烏魚子醬搭配生食及干貝，只能說這干貝真的太好吃，新鮮到入口即化的程度，加上炙燒逼出了焦香味，那濕潤的口感在口中化開，好滑嫩的鮮甜～



烏魚子醬炙燒天使紅蝦，相同的太喜歡炙燒的香氣，天使紅蝦在炙燒過程中口感扎實，甜味似起，末端又是帶有點生的Ｑ彈嫩感，完全能吃出天使紅蝦那無法比擬的鮮甜美味。



頂級鮑魚，好鮮美的味道，且肉質爽滑細緻，鮑魚汁味鮮香濃郁、口感彈牙，算是很久沒能吃到這樣頂的鮑魚

切得相當大器的真鯛刺身，肉質鮮美，清淡優雅中帶著細膩的油脂，加上肉質彈性十足，也難怪會成為日本人最愛的白肉魚。





蝦卵軟絲～精工雕刻過的軟絲，入口滑嫩～咀嚼起來帶有點黏密感，在魚卵的鹹香下融合，充分感受到那股海的鮮美味。



鮮紅十足的鮪魚～魚肉好細軟～



最近身價不凡的鮭魚～～入口即化不說，實在是太鮮甜～



紅甘刺身，油脂適中，吃起來比較有口感，因為非常新鮮，因此吃得出那紅甘獨特清甜的香味



有白肉魚之王所稱的金目雕，這價格可不菲，還是紅金目雕，特有的紅色魚皮，經過炙燒，提升了香氣，豐厚的刺身口感彈勁十足，肉質柔軟清淡，脂香濃郁但不膩。



1380套餐中的：海魚燒，今天出的魚款名稱相當特別，有日本夢幻魚之稱的-喜知次-kinki一夜干來呈現，當然這可是每日老闆精心挑選的品種。



日本kinki喜知次一夜干，又名（酒干赤魚）是先加入少許的清酒風乾一夜而成。肉質非常的細緻，油脂香氣十足，



在師傅專業的烤工上，將魚的外皮烤的焦香酥脆，但魚肉卻是嫩軟保有豐厚油脂，自帶鹹香。這一口真的是絕頂好吃～口感層次的幸福滋味燃起～



再擠上少許金桔，佐胡椒鹽品嚐，肉質細膩提鮮，讓人一口接一口欲罷不能，雖帶豐富油脂但一點也不膩，鹹甘中透著鮮美滋味



【蒜香海鮮】是一道極力推薦的品項之一，濃郁的蒜香氣就足以令人垂涎～



裏頭各式各樣不同的海鮮，就像把大海包起來一樣，利用濃郁的蒜香作為佐料，跳脫出那原味的海洋風情



超級肥大的日本厚岸生蠔，極度爆口，即便是這獨特的香氣已充滿口腔，仍然能感受到那生蠔的鮮甜味，日本厚岸生蠔是相當頂級的生蠔，因生長環境需在高山河川加上太平洋海水豐厚的營養，才能養出如此肥滋滋的生蠔。真的非常好吃~



Ｑ彈鮑魚再現，不同的口味但是相同的口感，一樣好吃，蒜味風應該是更多人愛的選擇～



像花朵綻放的干貝，雖是熟食，但卻不失那細緻Ｑ彈的口感，甜味十足



除此之外，蒜味海鮮還包含了像是花枝、鮮蝦、透抽等其他海鮮，簡單說就是匯集一個海綜合，且這蒜香調味真的非常好吃～印象非常驚豔



1880 套餐中的本島野生魚，今日選用的野生黃喉，一上桌我都不經笑了，這條魚是想吃金桔吧！

一刀劃開的霸氣，炙烤香氣逼人，向黃喉、紅喉這類高價的魚種，愈簡單的料理，愈能吃出那魚本身的肉質口感



黃喉魚肉質細嫩多汁，也是日本料理最常用的高檔海鮮之一，肉質口感細嫩且富有彈性，又是一條讓我們停不下來的魚～



今日的主角上桌：花龍龍蝦上桌囉 剛剛還在咱們面前爬啊爬～頓時間有種非吃你不可的感覺了～



前面提到 花龍 是價格非常昂貴的龍蝦，市面上也少見，這樣建議選擇以最簡單的烹調方式襯出花龍的絕佳口感

猜想這一隻大約近兩千新台幣的花龍，竟然在不用兩千的套餐中出現，真的太超值了。肉質晶瑩剔透飽滿扎實，口感細膩甜嫩，片片蝦肉都是極其珍貴，好滿足~



【養生時蔬】這道真的是相當養身的料理，內有龍鬚菜、秋葵、雞蛋豆腐、玉米筍佐胡麻醬



都是對腸胃非常好的食蔬，做法相當清爽，再次解滅了前幾道品項的火烤情~



此時此刻~其實已經飽到八分有~~但【食事】卻來上了本人相當愛的流水冰鎮麵線~



其實如果常吃日本料理可能會發現，往往一道道上的較高檔餐廳，好像都會把我們認為的·主食·放在後面，其實食事就有點類似主食的感覺，像是米飯類或是這類麵線類，至於為何~本人也還查不出原因就是了~哈哈~



冰涼的特製沾麵醬，單純憑感覺裏頭應該有醬油、味醂、鰹魚露等調味而成，鹹香味十足。一定要冰冰的吃才好吃~



重要的是一定要加上這一大坨的哇沙比（山葵）才夠味，更能凸顯沾麵醬的美味～



夾起一坨坨的麵線就往沾麵醬下去就對了～建議沾不用太多、不用太久～避免過鹹～沾了冰涼日式沾麵醬的麵線，有夠好吃，又再度要開胃的感覺，這太邪惡了～



湯品是～～超大淡菜的味噌湯～這是巨無霸淡菜了吧～味噌湯非常好喝，感受得出是用相當好的日本味噌煮的～



肥美的淡菜，一口幾乎塞滿口～帶有一點奶香味，非常的的鮮甜，尤其又有味噌的加持，Ｑ彈扎實好吃～



飯後甜點是冰淇淋及櫻桃，冰淇淋還是鐵觀音口味的～超級特別～



搭配的是美國櫻桃～～好好吃～～好甜，脆口度也非常剛好～



鐵觀音口味的冰淇淋～真的非常特別，入口是帶苦的茶香味～尾韻清香甘醇帶點甜，相當特殊的口味，



享用了【建一食堂】無菜單料理之饗宴，讓這個夜晚沉浸在日式風情及大海極鮮的氛圍中，每一道料理再再超乎預期，也大大超越套餐等值金額。【建一食堂】在食材的挑選、搭配上絕對用心，不僅有獨到之處，更能感受出對每道佳餚的用心選材及料理功夫。

精準的烤工無不讓人感受到主廚們的匠心獨具極職人精神。這也怪不得即便低調地隱藏在巷弄中，幾年來靠著口耳相傳，仍吸引饕客們絡繹不絕前來品嚐。而每次來也絕對會有意想不到的驚喜唷！

【建一食堂】無菜單料理 東區美食 高檔新鮮

營業時間：周一至周日 12:00–14:30, 18:00–23:00

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