招財咖啡由老宅改建而成，有貓咪的生活空間和獨立用餐區。

店內有10多隻萌萌的店貓可以餵食、摸摸，近期還新增了呆萌的水豚君

在店內吹著冷氣跟水豚互動真的很舒服~

獨立的用餐空間，用餐時不會跟貓咪有所接觸，加上美味的咖哩飯及輕食甜點飲料，絕對是大家必踩的IG景點

快跟著小米一起去看看吧。

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👉招財咖啡位置及停車方式

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招財咖啡在新竹市的英明街巷子內的老屋貓咖啡，從中正路轉進英明街後，看到郵局右轉進去就可以看到他們了。

開車的朋友可以碰碰運氣在郵局斜對面的收費停車格是否有空位。

另建議在府後街或稅捐處大樓的停車場比較容易找到車位，再走過來大概5~8分鐘

👉招財咖啡環境介紹

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招財咖啡樓共三層樓，1樓有廚房及座位，不會有貓咪的出現，在2樓的後半及3樓是有區隔起來的貓咪空間，大家可以選擇用完餐再進行貓空間，或是在貓空間用餐跟貓咪互動

店內可以感受到老屋的文青氛圍，在柔和的燈光下給人很舒適的feeling～

牆壁上掛上許多為貓咪為主題的畫像，全因為這家店的主人實在太愛貓咪了，所以找到這家老屋後，設計成一個貓與人可以互動的獨立空間，讓貓奴們跟他們一樣寵愛貓咪們

3樓有2人及4人的桌子，所以人多人少來聚會都不是問題。

👉招財咖啡菜單目錄搶先看

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餐點有炸物、咖哩飯、可頌，其他有多種甜點和飲料可供選擇！

提醒人手不足餐點會比較久喔

另有今日限定的咖哩喔~

👉招財咖啡用餐心得分享

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店內共有11隻貓咪當店長，大部份不會怕陌生人，大家可以輕輕撫摸他們，貓咪們會很享受

這位是豹貓的叫妹妹，有沒有像李榮浩的楚楚可憐惹人憐的表情？

妹妹很會認人，小米一叫就過來了耶！

這位是有著獅子帝王相的緬甸貓招財，招財的尾巴豎起來粗大又美麗，也很親近人

貝拉

里昂

這隻名字忘了 XD

這位是輩份最高的橘貓(尾尾)，圓滾滾的肚子很可愛～

店內有販售貓咪零食大家可以購買，提醒不要自己帶零食過去餵食

一方面是尊重店家，一方面也是不要讓貓咪吃到平常沒在吃的零食。

近期還新增了呆萌的水豚，在店內吹著冷氣跟水豚互動真的很舒服

大家可以摸摸他們，他們真的很溫訓～

有提供免費蔬菜可以餵食水豚，懶洋洋的水豚超可愛的。

好動的貓咪跟佛系水豚形成強烈對比 XD

哈哈哈哈….顧著跟貓咪和水豚互動差點就忘了用餐

招財多秘咖哩豬(290元)有甜甜的咖哩香，不會辣，帶有菇菇的香氣很下飯呢～

提醒大家不可以餵食貓咪人類的食物唷

大推雞蛋沙拉可頌(140元)，甜甜的雞蛋沙拉簡單又美味，剛上桌吃還有脆皮的麵包口感呢！

招財奶蓋紅(140元)、蜜桃芒果氣泡飲(140元)，搭配甜蜜蜜的飲料就能在這度過悠閒午後喔！

👉招財咖啡營業時間地址

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🌟店家資訊：招財咖啡

🏠地址：新竹市北區英明街6-1號

☎電話：035255602

⏰營業時間：12:00–19:30(週二公休)

粉絲團：招財咖啡

線上訂位：bit.ly/3IniJiG

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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