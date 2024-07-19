炎炎夏日，是玩水的好時機！埔里有親水節、水里有玩水節，但台中沒有..

所以業主想創辦一場屬於台中人的玩水派對。

台中水上嘉年華，7/6開幕式，活動至8/31，除了有6大主題玩水組合，還有一座高達10公尺的龍躍滑梯。

除此之外，每週六日都會有主題限定活動：夏日冰封、西瓜派對、槍林彈雨等等。

這場活動是由6個好朋友集資共同創辦，所有設施都是經過嚴格把關，希望給孩子安全的玩水環境。

另外，除了基本的救生員、救護包及AED以外，主題活動日還會安排護理師或是救護員駐點。

票價特別訂了台中市民價，希望給台中的家長們可以帶孩子來『放肆玩水中』。