FUN肆玩水中，2024.7.6隆重開幕
夏天的味道~泳池的泡泡~台中消暑限定!!
自2024年7月6號到2024年8月31號
9:00 AM-6:00 PM
定價:$360
炎炎夏日，是玩水的好時機！埔里有親水節、水里有玩水節，但台中沒有..
所以業主想創辦一場屬於台中人的玩水派對。
台中水上嘉年華，7/6開幕式，活動至8/31，除了有6大主題玩水組合，還有一座高達10公尺的龍躍滑梯。
除此之外，每週六日都會有主題限定活動：夏日冰封、西瓜派對、槍林彈雨等等。
這場活動是由6個好朋友集資共同創辦，所有設施都是經過嚴格把關，希望給孩子安全的玩水環境。
另外，除了基本的救生員、救護包及AED以外，主題活動日還會安排護理師或是救護員駐點。
票價特別訂了台中市民價，希望給台中的家長們可以帶孩子來『放肆玩水中』。
移動水樂園設施體驗
●雪人蹦蹦蓉
●鯨魚水上闖關
●龍蝦滑梯組
●冰雪世界
●龍躍滑梯
●海豚組合
●火攜烏帳篷池
●瘋狂泡泡池
●火攜烏帳篷池&瘋狂泡泡池
FUN肆玩水中，2024.7.6隆重開幕
夏天的味道~泳池的泡泡~台中消暑限定!!
自2024年7月6號到2024年8月31號
9:00 AM-6:00 PM
定價:$360，台中市民另有市民優惠票價250