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台中市東區台中親子水上嘉年華，7月6日盛大開幕，靠近lalaport又有市集，方便停車，六大區域玩透透

2024-07-19 14:35:04 Coco Lin 人氣：111
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窩客好文

Coco Lin

發表篇數：197篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 東區

 
 

FUN肆玩水中，2024.7.6隆重開幕

夏天的味道~泳池的泡泡~台中消暑限定!!

自2024年7月6號到2024年8月31號

9:00 AM-6:00 PM

定價:$360

 
在知名lalaport附近，振興路上就可以看到停車場內藏身大型的移動式水樂園
 
來玩水方便停車，當天因為開放給弱勢團體，及週邊安親班入場，所以其實有些設備並沒有很完整，不過粗略大家就玩翻天了
開幕當天會有出入口的造型拱門提供大家辨識
 
現場有規劃遮陽耍廢區，還有市集攤販
 
而且還有各式的造型遊泳圈販賣，不用擔心來到現場加斯比人少
 
這個貨櫃屋真的是小叮噹的百寶袋
 
10間衛浴更衣區
不過我們家都是先在家裡穿好泳衣出門，套著毛巾衣很方便
 
現場提供10間廁所
 
原則上票價沒有區分，就是依人頭進場，會提供手帶辨識
 

炎炎夏日，是玩水的好時機！埔里有親水節、水里有玩水節，但台中沒有..
所以業主想創辦一場屬於台中人的玩水派對。
台中水上嘉年華，7/6開幕式，活動至8/31，除了有6大主題玩水組合，還有一座高達10公尺的龍躍滑梯。

除此之外，每週六日都會有主題限定活動：夏日冰封、西瓜派對、槍林彈雨等等。
這場活動是由6個好朋友集資共同創辦，所有設施都是經過嚴格把關，希望給孩子安全的玩水環境。

另外，除了基本的救生員、救護包及AED以外，主題活動日還會安排護理師或是救護員駐點。
票價特別訂了台中市民價，希望給台中的家長們可以帶孩子來『放肆玩水中』。

 

移動水樂園設施體驗

●雪人蹦蹦蓉

●鯨魚水上闖關

●龍蝦滑梯組

●冰雪世界

●龍躍滑梯

●海豚組合

●火攜烏帳篷池

●瘋狂泡泡池

 
而且週邊超多溫馨提示，大家也必須玩得安全才重要
 
貼心的在每個區域都會有洗腳區，畢竟大家自己在外面走走去，要進到戲水池裡頭，還是過個水比較好
 
●龍蝦滑梯組
 
每一個水池區域都非常的大，帶點自己想拍照的道具也蠻開心的，水池的高度幾乎不高，非常適合泡水耍廢降暑用
 
看著大人小孩玩得不亦樂乎，現場針對這些大型的遊樂設施都會不定期的灑水降溫
 
●鯨魚水上闖關
 
一開始來到現場大家還真的相當敝愫
 

●火攜烏帳篷池&瘋狂泡泡池

大家最瘋狂的就是在這個泡泡池，大量的泡泡衝刺整個水池太瘋狂啦
 
.
 
當天這個還沒有玩到，不過看起來應該蠻刺激的，聽說水位高度會座落100公分左右
 
●雪人蹦蹦蓉
 
●冰雪世界
 
台中親子水上嘉年華的主旨是因為埔里有埔里的親水節，水里有玩水節 ，所以想做一個屬於台中的玩水嘉年華，讓孩子們可以在台中的市區就可以盡情玩水，不用跑到外縣市
 

FUN肆玩水中，2024.7.6隆重開幕

夏天的味道~泳池的泡泡~台中消暑限定!!

自2024年7月6號到2024年8月31號

9:00 AM-6:00 PM

 

定價:$360，台中市民另有市民優惠票價250

地址在台中市東區振興路148號與建成路口
 
 官方粉專
 
 
 


 
 
 

 

 

 

 
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