2024年新北市兒童藝術節將於7月13日至7月21日盛大舉行

活動地點包括新北市市民廣場、市府大廳及府中廣場

為期9天的藝術節每天都有豐富多樣的活動，為親子帶來無盡的歡樂和藝術體驗

2024新北市兒童藝術節-怪獸王國

活動時間：7 / 13 - 7 / 21，16:00-21:00

活動地點：新北市市民廣場、市府大廳、板橋府中廣場、各藝文中心

怪獸殿堂：沉浸式裝置藝術，帶你進入奇幻國度

這裡的每一面牆上都布滿了精美的圖案，這些圖案紀錄著怪獸王國的故事

透過觀察這些圖案，孩子們可以發揮自己的想像力

怪獸巴士內部設有多種體感互動裝置，這些裝置設計新穎，趣味十足

讓你一進入就能感受到不一樣的奇妙世界不論是孩子還是大人，都能在這裡找到拍照的最佳角度

毛髮取代了傳統的門窗，讓人感覺親近且溫暖，拍出的照片也別具一格

怪獸花園：沉浸式裝置藝術，以海中的珊瑚為靈感，創作出這片紙花花海

每一朵花都象徵著海洋中的生命力與多樣性，讓人仿佛能感受到海底世界的美妙與神秘

怪獸實驗室-體感互動裝置，現場排隊，每次體驗為10分鐘

怪獸守護者高大而雄偉，是活動現場最引人注目的裝置之一

隧道內部設計充滿創意，隨著你的步伐，變幻的燈光和奇特的聲音效果會帶來獨特的感官體驗

這寄信給妖怪真的是超可愛的，每個姿勢都好有趣

今年兒童藝術節最引人注目的亮點之一就是怪獸村的音樂互動裝置

孩子們可以在這裡隨意敲打、觸摸，讓各種奇妙的音符在指尖流淌

泡泡王國將以大型城堡與飛龍作為矚目的地標，成為全城拍照打卡的熱門景點

城堡後方的帳篷以騎士元素為主題，設有各式小型遊具和立體模型，場景仿佛是一座真實的王國小城堡

怪獸阿米果-羽蛇神

假日還有市集可以逛

歡樂廣場：天天精彩節目等你來欣賞

奇幻城堡！這座城堡位於市府大廳，由知名的「teamLab共創！未來園」帶來的3件精彩作品，絕對不容錯過

這些作品融合了科技與藝術，創造出一個充滿奇幻與創意的世界，無論是大朋友還是小朋友都會被深深吸引

彩繪城鎮 15:30，發放18:00(含)前的場次

17:30，發放18:00後的場次

彩虹溜滑梯不僅是一個充滿樂趣和刺激的遊戲設施，它還設計了彩虹般的顏色

這是一個讓孩子們和家長們都能一同體驗的互動遊戲，讓每個人都能找回內心的童真和快樂

這次的兒童藝術節活動豐富多樣，不論是喜愛表演的孩子，還是熱衷於手作的家長，都能在這裡找到適合自己的活動

新北市政府精心策劃了這場盛會，目的就是要讓每一位參加者都能在藝術節中找到快樂，度過一個充實而難忘的暑假

快來新北市市民廣場、市府大廳及府中廣場，參加這場2024新北市兒童藝術節

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