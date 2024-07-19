鬥佐燒肉我終於來了！上次來吃力二帝王蟹，真的太滿意了！經過一樓的鬥佐聞到迷人的香氣，回家後一直念念不忘！

揪我桃園的姊妹淘們一起大口吃肉，頂級的肉品、新鮮的海產、特製熟食料理，通通都超好吃，沾上私房的佐料更美味～

推薦可以加價升級，日本A5和牛、鮭魚菲力、生食級干貝、伊比利戦斧豬排，頂級食材不用出國就可以吃得到！

豐盛的自助吧，品項豐富又多樣，超軟嫩牛筋煮、溫泉蛋和牛滷肉飯、酸甜開胃義式牛肉湯、再來個口袋餅夾肉，光吃自助吧就好滿足

好吃的餐點就要搭配冰涼飲品，鬥佐提供多款飲品喝到飽，餐後還有可口精緻甜點，不只鹹食好吃，甜點也超出色。想要享受燒肉在舌尖的美味，推薦您來鬥佐準沒錯～

鬥佐燒肉交通

鬥佐燒肉位於桃園這幾年最熱門的藝文特區，離桃園新圖書館也很近，附近還有展演中心，地點非常得好～

不論搭客運、開車過來都很方便，門口就是城市大亨的公車站牌。從台北過來也不用一小時，交通真的好方便！

鬥佐燒肉內用空間

生意真的非常好，店內人潮滿滿，生意非常得好～而且我看幾乎都是全家大小、三五好友總動員，可見鬥佐燒肉的好味道擄獲各年齡層的味蕾～

運用許多日本風情的擺設、裝飾，打造出舒適又愜意的用餐環境，在桃園開業四年多好評不斷，就是靠著真材實料才能脫穎而出

下午沒有休息，建議如果尖峰時段訂不到位置，就可以挑選離峰時段來享受燒肉，可以更放鬆沒有壓力，假日時段聽說有許多人都睡到下午才來吃第一餐～

鬥佐燒肉包場

公司行號、社團活動很適合來這邊包場，尤其後方的區域有間隔，不用擔心打擾到其他客人，在這邊辦活動，依照人數計費，價格經濟實惠又能開心團聚～

鬥佐燒肉價位

鬥佐燒肉價格只要1080元+10%，小朋友399元，可以享受無限量吃到飽~如果想吃好一點食材，可以選擇+100方案 或 +618方案～就能享用頂級食材放題！

鬥佐燒肉菜單

光是1080元的吃到飽菜單就好豐富，琳瑯滿目的品項，通通都想吃一輪~不只有生食，也有多樣化熟食，超過八十種美味通通吃到爽！

只要加一百元，還可以享受伊比利豬肋條、伊比利戦斧豬排、生食級干貝，３種食材吃到飽！+618方案更能享有日本A5和牛、生食級鮭魚菲力吃到爽~

鬥佐燒肉自助區

點好餐點後，就先到自助區領取熟食及飲品，鬥佐的和牛料理超推薦，用餐前先喝上一碗義式牛肉湯超開胃，再來碗和牛魯肉飯打底，不用擔心等候餐點時會餓肚子

和牛魯肉飯／溫泉蛋

這個和牛滷肉飯太香了！裏頭的肉燥超實在，加上一大匙，米飯便得超濕潤入味，再加上溫泉蛋增添滑嫩感，濕潤度滿分超喜歡～

口袋餅／法國軟麵包

口袋餅及軟法在烤爐上熱一下，大約三十秒就可以，搭配包肉生菜、韓式泡菜、一大口塞入口中超級幸福～

牛筋煮

軟嫩入味的牛筋煮，這個太讚了，我們吃完一碗又再裝了一碗，牛肉先燉後悶，入口即化超軟嫩，裏頭的蘿蔔鮮甜入味，淋點滷汁在飯上，一次就可以嗑下一大碗

義式牛肉湯

帶有番茄的酸度，豐富的蔬菜增添鮮甜味，裏頭的牛肉軟嫩入味，湯頭喝起來非常清爽，喝上一碗暖暖胃超舒服~

鬥佐燒肉新品

這次特別想要吃看看鬥佐的新品，暌違多年推出的新菜單，食材更升級、品項更豐富，擺得滿滿一桌光用看得就口水直流！

雪花生牛肉洋蔥沙拉

等候燒肉上桌前，先吃個清爽的前菜，台灣很少吃得到的生牛肉沙拉，肉質軟嫩、濕潤多汁，搭配生洋蔥清甜爽口～讓人食指大動！

干貝漁師風散壽司

吃個主食打打底，就推薦這個新推出的干貝漁師風散壽司，上頭撲滿海鮮料，攪拌均勻，一入口鮮味就在口中蔓延開來

干貝柱、海膽醬、鮭魚卵等食材，大小剛剛好，在口中上演精采的管弦樂演出，驚艷不已，完全不輸給高級日料餐廳

日本A5和牛(每桌限量供應一份)

來鬥佐燒肉一定要吃日本A5和牛，基本套餐就會附上一桌一份日本A5和牛，依照當天的原肉至少提供三種部位

後腰脊霜降、銀邊三叉、精修翼板，極上嫩肩及和牛生蠔等奢華的牛肉，都有機會可以嚐得到喔！

+618方案 日本A5和牛吃到飽

牛生蠔感受到鮮甜味，後腰脊霜降肉汁滿滿、銀邊三叉油花美不勝收，想要享受日本和牛放題也沒問題

只要加價618元就可以，同時還有鮭魚菲力也可以吃到飽，加起來1698元+10%，不用花機票錢就能吃到日本直送的和牛囉

白金美澳和牛

最近我的新歡就是白金美澳和牛，這個花紋完全不輸給日本和牛，過往的美澳和牛比較韌一點，這幾年肉質越來越好

而且價格也相當親切，來鬥佐1080就能享受白金和牛吃到飽，大約3分熟最好吃，牛肉軟嫩多汁，不會有腥味，簡單撒上鹽巴調味，就能感受到和牛的美味

鮮蔬烤串雞／鮮蔬烤串牛

高人氣鮮蔬烤串，店家相當用心處理食材，一串串手工處理，挑選最佳的肉質，搭配紅黃甜椒串起，外型相當俏皮可愛

烤到兩面焦香，就可以直接大口品嚐起來，撒上淄博辣椒粉非常對味，有種吃新疆烤串的FU，也可以發揮創意，用口袋餅夾起來享用

+100方案 伊比利戦斧豬排吃到飽

不吃牛的朋友，來鬥佐燒肉免煩惱，這裡有超多的海鮮、雞肉、豬肉品項，想吃伊比利豬肉料理，也只要加一百元就可以

看看這個戰斧快比臉還要大，烤到兩面帶點焦香，用剪刀除去骨頭，切成一片片沾上點燒肉醬，豬肉的鮮甜味、及焦香氣環繞口中

+100方案 伊比利豬肋條吃到飽

除了戰斧豬排外，還有伊比利豬肋條，這個油脂稍微豐富，烤到金黃色澤，把油脂逼出來，豬油香氣超級誘人，彈牙不油膩的肉質，豬肉控一定要來

鬥佐人氣肉品

新品真的好厲害，增添鬥佐燒肉不少丰采，吃完一輪雖然很飽，但還是不能休息，因為店內人氣肉品還有非常多

我們又點了滿滿一桌，超多樣的肉品，當日現切，肉色非常鮮艷，新鮮度一百分，採用單點式吃到飽模式，真的衛生又乾淨

蔥鹽牛舌

使用一整條牛舌切片，因此大小可能會有差異，但絕對是真材實料的新鮮牛舌，這次吃到是比較脆的部位，只要烤一面就可以

我喜歡三分熟，更能吃到牛舌的鮮甜味，爽脆彈牙，加上蔥鹽醬好速配，愛吃牛舌的朋友，來鬥佐記得多吃幾盤~~

手切菲力牛

挖賽！好難得在吃到飽店看到這麼厚的牛肉，堅持使用原肉手切，菲力沒有多餘的硬筋，建議烤到３分熟再剪開

可以吃得到菲力牛肉的軟嫩度，口味重一點的朋友，還可以沾上特製燒肉醬、或者辣椒醬提升風味喔

精修外橫膈膜/松阪豬頸肉/極上胸腹肉

鬥佐燒肉還有多款肉品，橫膈膜比較有咬勁，適合喜歡口感的朋友！胸腹肉軟嫩細緻，不喜歡咬的朋友就點這個

爽脆ＱＱ松阪豬肉，烤到金黃色超級香，卡滋卡滋爽脆度破表！還有宛如小山的霜降牛肉，切得超大片，完全不怕客人吃！

鬥佐生猛海鮮

海鮮控快舉手！鬥佐的海鮮有夠青！魚、蝦、貝、魷魚通通有～～鮮度十足吃完也不怕會過敏！

大草蝦、鯖魚、魷魚

首推就是大草蝦，貼心店家居然已經剝好殼，堅持當日新鮮處理，蝦肉超甜爽脆彈牙～～

魷魚使用照燒醬調味，烤過後更加脆口，調味不會過鹹，一片接一片！鯖魚水分十足，肉質濕潤，完全不會有腥味

鮭魚菲力+618方案 鮭魚菲力吃到飽

頂級618方案居然有生食等級的鮭魚菲力，貼心店家還準備鐵盤可以先煎一下，定型後再放上烤爐，

我覺得烤到七分熟最好吃，魚肉軟嫩細緻，帶有點CREAMY感，真的好好吃！！

+100方案 生食級干貝吃到飽

如果不想要日本和牛吃到飽，就可以選擇百元方案，因為有生食級干貝吃到飽，多吃個幾顆就回本！

干貝烤透後，湯汁別留下來，記得要喝光光，干貝的鮮甜美味充滿口中，彷彿大海就在眼前一樣～～

酥炸大魷魚

鬥佐燒肉雖然主打烤肉，但炸物、熟食也超強，點個炸物搭配飲品超速配，如果炸物冷掉後，也可以放上烤爐熱一下就很好吃

炸干貝/日式蝦酥

炸干貝、日式蝦酥是鬥佐特製的炸物，蝦酥手工製作，裏頭的蝦子好大塊，而且充滿起司，香氣很濃郁～外皮卡滋內餡超濕潤！

酒蒸蛤蜊/蒜香奶油帆立貝

吃了很多燒肉後，喝碗酒蒸蛤蜊，湯頭鮮甜又可以緩和口中的燒肉味，蛤蜊肉超飽滿～

喜歡吃帆立貝的朋友，這個蒜香奶油超吸引人，帆立貝超鮮，又不用剝殼，一顆接一顆超爽！

烤香菇

吃了大魚大肉後，當然不能少了些蔬菜，烤香菇纖維濕潤，蕈菇水分滿滿，搭配肉品一起吃好MATCH

烤櫛瓜

櫛瓜也是我必點的蔬菜，搭配松阪豬、雪花牛都很搭，只要簡單的玫瑰鹽調味就很讚！

包肉生菜/醬漬蘿蔔/韓式泡菜

只單吃燒肉擔心會膩口，就要點包肉生菜、搭配鬥佐特製的蘿蔔跟泡菜，在口中清爽又不油膩，讓我吃下更多的鬥佐美食

鬥佐醬料（味噌醬、甜醬油、黑胡椒等）

鬥佐食材本身就很好，我建議吃原味就很好吃，但如果口味重一點的朋友，店內也準備多款調味料可以自由取用～

淄博辣椒／玫瑰鹽

簡單的玫瑰鹽調味我覺得就很搭，能引出肉品本身的甜份！吃辣的朋友可以加點淄博辣椒～

店家特調的燒肉醬、味噌醬，也廣受大小朋友的喜歡，多種風味任君挑選！

特製辣椒醬

店家看我們吃得津津有味，又端出這個隱藏版特製辣椒醬，這可是隱藏版醬料，因為需要冰箱保存，所以需要跟店家說才會端上桌

這個辣椒辣勁十足，但又不會過於嗆辣，尾韻有點甜味，不論搭配燒肉或者海鮮都很適合，吃起來更過癮、更涮嘴～

無酒精飲料／霜淇淋／茶包

吃燒肉一定要搭配冰涼飲品，自助區有多款飲品，我超喜歡無糖茶飲，或者是混合可爾必思，做成獨創特調，可以除去燒肉油膩感～

台灣生啤酒（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

鬥佐一大特色就酒精飲品可以無限量點到飽，這次為了喝個過癮，我特別選擇用TPASS月票來朝聖，

吃飽搭車回去安全又安心，提醒大家喝酒不開車，來鬥佐燒肉暢飲之餘，也要注意要平平安安回家喔！

鬥佐氣泡飲（可爾必思氣泡飲、巨峰葡萄氣泡飲）

多款特調氣泡飲，也可以做成沙瓦，可爾必思氣泡飲，巨峰葡萄氣泡飲都酸甜開胃，喝起來很爽口，配燒肉一級棒

鬥佐甜品 相思芋見抹茶/芋圓嫩仙草/牛奶熔岩布朗尼

沒想到不只燒肉超好吃，甜點怎麼也可以這麼厲害，鬥佐用心做好每個小環節！給人賓至如歸的奢華感～

尤其芋圓相當Ｑ彈，完全不用怕吃到硬硬的芋圓；剛出爐的布朗尼，趁熱搭配冰淇淋享用，冰火交融滋味好幸福

沖繩烤麻糬(一人一份)

看到麻糬烤到膨脹起來，聞到焦香太誘人，麻糬沾上點花生粉跟煉乳，甜蜜蜜好可口喔，化下鬥佐用餐的句點～

太喜歡鬥佐燒肉了！同行友人也都讚不絕口，分享這家桃園不可錯過的吃到飽，暑假就來鬥佐吹冷氣大口吃肉吧！

鬥佐燒肉 ５大特色

1.桃園人氣燒肉吃到飽專賣店-鬥佐燒肉，位於藝文特區，交通相當方便，從台北來也很快速！頂級的肉品、新鮮的海產、特製熟食料理，沾上私房的佐料，全部大口吃到爽！

2.推薦要加價升級，日本A5和牛、鮭魚菲力、伊比利戦斧豬排，頂級食材不用出國，在台灣就可以享受美食自由，尤其日本和牛、生食級干貝，一般餐廳都賣好貴，當然要多吃幾盤才過癮！

3.豐盛的自助吧，品項多樣，超軟嫩牛筋煮、溫泉蛋和牛滷肉飯、酸甜開胃義式牛肉湯、再來個口袋餅夾肉，光吃自助吧就好滿足！當然不能少了冰涼飲品、霜淇淋，搭配餐後甜點更是一百分

4.食材肉品種類豐富，牛肉、豬肉、雞肉、海鮮通通有～高品質肉品吃原味就相當好吃，也可以沾上特製醬料、淄博辣椒粉，或者隱藏版辣椒醬，滋味更是畫龍點睛，一吃就停不下來了！

5.近百席座位空間寬敞不會有壓迫感，排煙設計良好，吃完燒肉身體也不怕有很重的食物味！服務親切、出餐快速，不論情侶約會、家族過節、公司慶功，來鬥佐包準滿意！

💭店家資訊 鬥佐燒肉 美澳和牛碳火燒肉職人 桃園店

🏠地址: 桃園市桃園區大興西路二段8號

🚌交通: 近藝文特區/客運9023、9005、1662等/ 開車: 大興西路二段80巷多家收費停車場

☎️電話: (03)355-8580

⏰時間: 12:00~24:00 最後收客時間為22:00 • 最後點餐時間為23:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、apple PAY、成人1080+10% 兒童110cm~130cm 399+10% 幼兒未滿110cm 100元清潔費

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