

柒息地 為 連鎖串燒居酒屋品牌 ，而且已經通過Haccp 與iso22000 雙認證，連鎖品牌的好處就是「好吃、平價又安心」。



柒息地 同時也是台北市知名柒串燒屋的二代店，分別於雙北市以及台中都有分店設立，主打「 柒息地烤肉神醬 」＆「 平價串燒居酒屋19元起 」，串燒居酒屋經驗將近10年，除食材新鮮嚴選，種類選擇多樣化之外，串燒好吃與否的靈魂在於烤肉醬，不斷精進、研發調配，所成就的「柒息地烤肉神醬」，讓饕客們吃過就愛上。











新莊串燒推薦 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 地理位置 交通資訊

柒息地串燒居酒屋新莊中華店 座落於新莊中華路二段上，距離捷運環狀線幸福站步行約14分鐘腳程，搭乘公車的話，可以坐到「正邦社區」站下車，步行約2分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設立，交通上面還算蠻便利的。















新莊美食 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 環境介紹

小文青風格的串燒居酒屋，門口標語挺可愛的，「 今朝有酒今朝醉，請到此處來買醉 」，運動賽事電視轉播中。



座位設置採2～4人座為主，人多可以併桌，新莊聚餐首選的好地方，ex.下班好去處、同學聚餐、同事聚餐、生日聚餐等等，都非常合適。



每桌貼心提供衛生紙、牙線棒、溼紙巾，還有3種調味料，（椒鹽粉、孜然粉、麻辣花椒粉），冰箱裡也有各式飲品，酒精飲料或是軟性飲料都有。























▼ 貼心提供衛生紙、牙線棒＆溼紙巾





▼ 各式飲品







▼ 貼心提供衛生紙、牙線棒＆溼紙巾▼ 各式飲品







新莊居酒屋推薦 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 點餐方式

柒息地串燒居酒屋新莊中華店 除提供內用之外，也是串燒外帶首選＆宵夜首選，柒息地烤肉神醬串燒採自取式，所有新鮮食材都在乾淨明亮的櫥櫃內，想吃什麼就拿什麼，而其他私房菜則是以掃描 QR CODE 線上點餐。















▼ 其他餐點採掃描 QR CODE 線上點餐

▼ 其他餐點採掃描 QR CODE 線上點餐



柒息地烤肉神醬串燒 好吃的秘訣！？

經過油炸過後的串燒口感酥脆，刷上精心熬煮的「柒息地烤肉神醬」燒烤之後，美味上桌。



而「柒息地烤肉神醬」的製程，可不簡單，將費時耗工熬煮4.5小時的底醬，融合調配十多種配方的烤肉粉，還要再接著混煮30分鐘，才能完成，可以說是台灣最用心的的烤肉醬。











▼ 柒息地烤肉神醬





▼ 柒息地烤肉神醬







新莊串燒居酒屋 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 人氣菜單

主打平價串燒居酒屋19元起 ，價位親民可愛，保留原柒串燒屋舊有的精神，融入柒息地的烤肉神醬，提供更多元化的私房料理，上桌還有 韓式泡菜無限量續吃 ，清爽開胃又唰嘴。















柒息地烤肉神醬 串燒

先經過油炸，再接著燒烤之後的串燒，帶著特殊的酥脆口感，精心熬煮的柒息地烤肉神醬，有著些微的甜味，不會覺得有油膩感，即使吃多也不膩口。



超推薦「神醬燒百葉豆腐」，香酥美味，口感豐富層次。















▼ 神醬燒百葉豆腐





▼ 神醬燒百葉豆腐







烤香酥肥腸

肥腸處理的非常好，完全沒有不舒服的腥味，酥中帶軟的口感。















泰式檸檬魚

泰式檸檬魚的肉質鮮嫩可口。















生食級日本生蠔（3顆）

新鮮肥美的生食級日本生蠔，大又飽滿，貼心替你先將殼打開，翻開來就可以吃了。Google 評論五顆星，現場立馬送一顆，免費請你吃。



















剝皮辣椒雞湯

雞肉口感紮實飽滿，湯頭喝起來相當清甜，如果有喝酒的朋友，不妨在餐後來個一碗，醒醒酒再離開。















台日友好滷肉拉麵

麵條Q彈帶勁，滷肉香鹹入味，少量的青蔥做點綴，可別看滷肉好像肥滋滋的，實際吃起來卻不會有過分的油膩感，超推～！！！















炸冰淇淋

外層酥脆帶點微溫熱，內層藏匿著香甜的巧克力冰淇淋，非常不錯的飯後甜品。









開車不喝酒，喝酒不開車

▼ 生啤酒買三送一





▼ 酒精沙瓦







▼ 生啤酒買三送一▼ 酒精沙瓦







［ 店家資訊 ］



柒息地串燒居酒屋新莊中華店

地址：

新莊中華路2段105號1樓（捷運環狀幸福站）

電話：

02-22777772



訂位請點我



［ 其他分店 ］

線上訂位：

長安總店店

台北市中山區長安東路一段46-1號

延吉店

台北市大安區延吉街99號

長春店

台北市中山區長春路128-1號

士林店

台北市士林區小北街3號

三重店

新北市三重區自強路一段230號

永和店

新北市永和區中正路576號

台中逢甲店店

台中市西屯區福星路365號

信義店（籌備中7/23開幕）

蘆洲的（籌備中8/25開幕）

北投店（籌備中）









~~以下為廣告時間~~



感謝您耐心看完我的文章，

如果你喜歡我的文章，

別忘記按讚加分享 ，加入粉絲團，

掌握最新文章發佈訊息喔！



















本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。