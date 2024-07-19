柒息地 為連鎖串燒居酒屋品牌，而且已經通過Haccp 與iso22000 雙認證，連鎖品牌的好處就是「好吃、平價又安心」。
柒息地 同時也是台北市知名柒串燒屋的二代店，分別於雙北市以及台中都有分店設立，主打「柒息地烤肉神醬」＆「平價串燒居酒屋19元起」，串燒居酒屋經驗將近10年，除食材新鮮嚴選，種類選擇多樣化之外，串燒好吃與否的靈魂在於烤肉醬，不斷精進、研發調配，所成就的「柒息地烤肉神醬」，讓饕客們吃過就愛上。
文章目錄
1. 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 | 地理位置 交通資訊
2. 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 | 環境介紹
3. 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 | 點餐方式
4. 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 | 人氣菜單
4-1 柒息地烤肉神醬 串燒
4-2 烤香酥肥腸
4-3 泰式檸檬魚
4-4 生食級日本生蠔（3顆）
4-5 剝皮辣椒雞湯
4-6 台日友好滷肉拉麵
4-7 炸冰淇淋
新莊串燒推薦 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 地理位置 交通資訊
柒息地串燒居酒屋新莊中華店 座落於新莊中華路二段上，距離捷運環狀線幸福站步行約14分鐘腳程，搭乘公車的話，可以坐到「正邦社區」站下車，步行約2分鐘即可抵達，附近也有收費停車場設立，交通上面還算蠻便利的。
新莊美食 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 環境介紹
小文青風格的串燒居酒屋，門口標語挺可愛的，「今朝有酒今朝醉，請到此處來買醉」，運動賽事電視轉播中。
座位設置採2～4人座為主，人多可以併桌，新莊聚餐首選的好地方，ex.下班好去處、同學聚餐、同事聚餐、生日聚餐等等，都非常合適。
每桌貼心提供衛生紙、牙線棒、溼紙巾，還有3種調味料，（椒鹽粉、孜然粉、麻辣花椒粉），冰箱裡也有各式飲品，酒精飲料或是軟性飲料都有。
座位設置採2～4人座為主，人多可以併桌，新莊聚餐首選的好地方，ex.下班好去處、同學聚餐、同事聚餐、生日聚餐等等，都非常合適。
每桌貼心提供衛生紙、牙線棒、溼紙巾，還有3種調味料，（椒鹽粉、孜然粉、麻辣花椒粉），冰箱裡也有各式飲品，酒精飲料或是軟性飲料都有。
▼ 貼心提供衛生紙、牙線棒＆溼紙巾
▼ 各式飲品
新莊居酒屋推薦 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 點餐方式
柒息地串燒居酒屋新莊中華店 除提供內用之外，也是串燒外帶首選＆宵夜首選，柒息地烤肉神醬串燒採自取式，所有新鮮食材都在乾淨明亮的櫥櫃內，想吃什麼就拿什麼，而其他私房菜則是以掃描 QR CODE 線上點餐。
▼ 其他餐點採掃描 QR CODE 線上點餐
柒息地烤肉神醬串燒 好吃的秘訣！？
經過油炸過後的串燒口感酥脆，刷上精心熬煮的「柒息地烤肉神醬」燒烤之後，美味上桌。
而「柒息地烤肉神醬」的製程，可不簡單，將費時耗工熬煮4.5小時的底醬，融合調配十多種配方的烤肉粉，還要再接著混煮30分鐘，才能完成，可以說是台灣最用心的的烤肉醬。
而「柒息地烤肉神醬」的製程，可不簡單，將費時耗工熬煮4.5小時的底醬，融合調配十多種配方的烤肉粉，還要再接著混煮30分鐘，才能完成，可以說是台灣最用心的的烤肉醬。
▼ 柒息地烤肉神醬
新莊串燒居酒屋 | 柒息地串燒居酒屋新莊中華店 人氣菜單
主打平價串燒居酒屋19元起 ，價位親民可愛，保留原柒串燒屋舊有的精神，融入柒息地的烤肉神醬，提供更多元化的私房料理，上桌還有 韓式泡菜無限量續吃，清爽開胃又唰嘴。
柒息地烤肉神醬 串燒
先經過油炸，再接著燒烤之後的串燒，帶著特殊的酥脆口感，精心熬煮的柒息地烤肉神醬，有著些微的甜味，不會覺得有油膩感，即使吃多也不膩口。
超推薦「神醬燒百葉豆腐」，香酥美味，口感豐富層次。
超推薦「神醬燒百葉豆腐」，香酥美味，口感豐富層次。
▼ 神醬燒百葉豆腐
烤香酥肥腸
肥腸處理的非常好，完全沒有不舒服的腥味，酥中帶軟的口感。
泰式檸檬魚
泰式檸檬魚的肉質鮮嫩可口。
生食級日本生蠔（3顆）
新鮮肥美的生食級日本生蠔，大又飽滿，貼心替你先將殼打開，翻開來就可以吃了。Google 評論五顆星，現場立馬送一顆，免費請你吃。
剝皮辣椒雞湯
雞肉口感紮實飽滿，湯頭喝起來相當清甜，如果有喝酒的朋友，不妨在餐後來個一碗，醒醒酒再離開。
台日友好滷肉拉麵
麵條Q彈帶勁，滷肉香鹹入味，少量的青蔥做點綴，可別看滷肉好像肥滋滋的，實際吃起來卻不會有過分的油膩感，超推～！！！
炸冰淇淋
外層酥脆帶點微溫熱，內層藏匿著香甜的巧克力冰淇淋，非常不錯的飯後甜品。
開車不喝酒，喝酒不開車
▼ 生啤酒買三送一
▼ 酒精沙瓦
［ 店家資訊 ］
柒息地串燒居酒屋新莊中華店
地址：
新莊中華路2段105號1樓（捷運環狀幸福站）
電話：
新莊中華路2段105號1樓（捷運環狀幸福站）
電話：
02-22777772
營業時間：
週一～週日18:00-01:30
粉絲團：
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560775543848
週一～週日18:00-01:30
粉絲團：
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️IG：
@qixidi_7
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線上訂位：
訂位請點我
［ 其他分店 ］
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長安總店店
台北市中山區長安東路一段46-1號
延吉店
台北市大安區延吉街99號
長春店
台北市中山區長春路128-1號
士林店
台北市士林區小北街3號
三重店
新北市三重區自強路一段230號
永和店
新北市永和區中正路576號
台中逢甲店店
台中市西屯區福星路365號
信義店（籌備中7/23開幕）
蘆洲的（籌備中8/25開幕）
北投店（籌備中）
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。