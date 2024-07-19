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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 桃園暑假避暑勝地就來中壢大江購物中心！一站式滿足聚餐、購物、夏日打卡新地標！

桃園暑假避暑勝地就來中壢大江購物中心！一站式滿足聚餐、購物、夏日打卡新地標！

2024-07-19 17:50:00 小珊珊 人氣：97
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1283篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

桃園暑假避暑勝地就來中壢大江購物中心！一站式滿足聚餐、購物、

夏天就是要逛百貨公司吹冷氣呀〜094無所謂

中壢大江購物中心是一座悠遊的遊逛街城，一站式滿足聚餐、購物，還全年免費停車

，春夏打卡景點室內裝置藝術，不只好買，還很好拍，桃園逛街首選！051點頭

桃園暑假避暑勝地就來中壢大江購物中心！一站式滿足聚餐、購物、

 

最美室內裝置藝術就在大江，讓你不論自拍、合照，或是請別人幫忙拍照，都可以拍出網美照

桃園IG打卡熱門景點推薦！133頂

【2024大江最新春夏裝置藝術】

主題是幸運冰果城，以「賓果遊戲」和「夏日水果冰」來做發想

賓果遊戲是許多人的兒時記趣，夏日水果冰，更是永不退潮的消暑聖品

在2024年的春夏，用日常的小確幸，來帶給大家大大的歡樂與驚喜！015啊

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外觀是早期華麗剉冰機，無論任何角度，怎麼拍都可愛耶，認不住讚嘆〜166變臉

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幸運拉霸機運互動，機台上的輪轉

Bingo！Bingo！幸運的話可以看到同時出現三個一樣的符號呢

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水果輸送帶，配料賓果競賽互動，雙人站不同，輪流旋轉水果，優先連出三條線者獲勝

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剉冰機內部，動態燈+鏡面材反射情境展演

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賓果頒獎台，冰果+獎盃當個WINNER！

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別以為這樣就結束呦！

絕對不能錯過的桃園打卡聖地還有大江公共裝置藝術

館內每個角落每個街頭的藝術及人文氣息〜

如：5F空中廊道日夜景、4F貴賓廳、3F電梯門廳休息椅、1F希臘風造景…等

，都是遊逛大江的秘境打卡景點，歡迎大家來踩點拍照

5F空中廊道日夜景

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讓人好想談戀愛的超浪漫百萬夜景〜

可以居高臨下、視野遼闊，還可以拍攝到高速公路的車軌

在這裡不用人擠人，欣賞夜景也沒有太多人干擾，一邊看夜景一邊談心，絕對是培養感情的大絕招！

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4F貴賓廳

免費使用大江貴賓廳 御璽等級聯名卡使用大江購物中心貴賓廳資格：

2019/1/1~2023/12/31核卡者：前一年度於大江購物中心館內累積消費滿1萬元() 以上，享2024年免費使用12(可攜伴1/)

VIP貴賓廳室內非常明亮豪華，挑高的室內設計，搭配整片落地玻璃窗，視野非常寬廣

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3F電梯門廳休息椅

逛街逛累的時候，可以在這裡躺一下懶骨頭、喘息一下，超級舒服

超貼心的，座位旁竟然附有配置USB充電座耶

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1F希臘風造景

經典的白配色，加上精巧的窗台與九重葛造景，讓人到地中海旅遊的錯覺

不僅能感受異國風情，也能拍出偽出國美照〜

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桃園餐廳推薦！！！

大江購物中心GBF的美食廣場裡有許多美食選擇，也有主題餐廳

，如果有青埔聚餐或桃園聚餐的需求，提供給總是煩惱聚餐地點的你做參考

Woosa洋食鬆餅屋

Woosa洋食鬆餅屋正式進駐中壢大江購物中心，首家位於南桃園的門店，也是全台第16家分店

太棒了〜終於不用跑桃園也可以品嘗到人氣招牌「雲の鬆餅」、全天的日系洋食、獨家湯丼飯及漢堡排

「 Woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋」是小編一家很愛的店，以前跟朋友去，當時排隊排了近1小時才吃到

Woosa鬆餅軟綿綿的超好吃，也有賣漢堡、咖喱等日式洋食是家庭聚餐/姐妹聚會的首選餐廳

全新開幕立馬來嚐鮮一下吧〜

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木質簡約設計的環境看起來很有質感，潔白明亮的店內裝潢，充滿了現代感與清新氣息

用餐環境非常舒適，讓人在這裡可以放鬆心情，很喜歡這間店的裝潢

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Woosa的菜單很可愛，除了照片還有插圖〜

菜單非常豐富，鹹食選擇很多，有丼飯、義大利麵跟咖哩飯，鬆餅種類也不少

，各式各樣的味蕾都能在這裡獲得滿足！

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我們4個人點了整桌太豐盛，吃完正餐再來點飯後甜點超滿足〜

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【黑鑽松露海鮮湯丼飯】

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一上桌就能聞到撲鼻而來的松露香氣〜

傳統義大利燴飯賦予新吃法與口感層次的搭配，既能品嚐到丼飯、燉飯的濃郁滋味

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剛開始可以先品嘗原味的松露燉飯，再淋上附上的湯汁，像在吃茶泡飯

濃郁松露香氣，還有海鮮的風味，結合得宜推薦給喜愛松露的朋友！

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【海膽明太子海鮮義大利麵】

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鮮奶油與鮮度即高的明太子、海膽、飛魚卵完美結合

醬真的超濃郁，吃得到大海的鮮甜〜

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【綜合炸粗薯條+細薯條拼盤】

起司鄉村醬+明太子醬

愛吃薯條的我看到有薯條就很興奮！

薯條沾上濃稠綿密的醬料入嘴後，黏滑、香脆、熱燙、鮮嫩的感受

兩種我都有試，都很好吃！

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【檸檬鳳梨汁+綜合水果茶+葡萄柚美式】

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【胡麻沙拉】

不只配色好看，沙拉食材豐富

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【炙燒明太子漢堡排】

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道地的日式風味，慢煎漢堡排至兩面上色，充裕地將肉汁鎖住

，最後均勻佈上滿滿明太子，炙燒後的幸福，微辣又飽滿的鮮味

炙燒過後，更凸顯明太子香氣，與多汁漢堡排混搭更顯迷人風味

厚實有彈性的肉排，融合讓味覺感受更升級的洋蔥，每咬一口都可以感受得到滿滿的肉汁

不用飛日本，就能品嚐道地的日本漢堡排！

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【起司瀑布和牛堡】

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那傾倒熱浪的黃金起司，搭配黃金比例澳洲和牛與頂級Prime安格斯黑牛

起司瀑布〜〜〜！！！！

起司瀑布太犯規了啦！！對起司控來說誰受得了！肥死我都願意XD

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生菜搭配得很剛好，完全襯托和牛，和牛超級juicy〜

這道起司瀑布和牛堡幾乎是每一桌必點啊！

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【彩虹雞肉沙拉】

雞肉彩虹沙拉五顏六色的超美，自製特殊香料醃漬濃郁香氣的費達起司與新鮮蔬菜搭配

用料豐富，色彩繽紛，柔和的口感非常舒適，適合夏日沒有食慾的你

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【落日海岸輕氣泡】

酸甜口感的香吉士融合檸檬，帶出獨有的橙香清新感，色澤宛如盛夏海岸的落日

夏日微酸微甜的幸福氣泡感〜

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【芒果冰淇淋鬆餅】

芒果丁/香草冰淇淋/芒果醬

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夏季好芒！

夏天最不能錯過香甜繽紛的芒果囉〜

Woosa是以日式鬆餅為主要特色，口感像雲一樣輕盈、入口即化，因此被形容為「雲の鬆餅」

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鬆餅真的很軟嫩綿密，會讓人不自覺的一口接一口

搭配季節水果以及果醬，華麗升級，讓美味更有深度、百吃不膩

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【雪山鮮乳朵朵冰】

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每一口都有滿滿香甜牛奶香，中心還藏有手工布丁、蜂蜜蛋糕、茶凍等不同驚喜

外觀如同一朵朵圓滾小山，超可愛的〜

冰體由牛奶製成，口感香氣醇厚，夏天必吃的冰涼甜點丫

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夏日限定甜品

【GBF翰林茶棧】

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這裡的店面提供了數十種類的茶飲、滷味的餐點、麵食、小菜等等

滷味有一般和辣味的，價格15元起跳，我覺得不算太貴

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翰林綠茶，口感細緻回甘，在炎熱的夏日裡感受到一抹清涼

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【GBF饅饅好食】

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來自新竹的饅饅好食，品牌主打的新鮮手作100%天然食材水果蛋糕，療癒系甜點！

明亮的蛋糕櫃裡堆滿層層新鮮水果的切片蛋糕，光是看起來就很誘人…….

綿密的蛋糕搭配水果，真的超好吃且相當清爽呢〜

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父親節蛋糕-梅酒金萱

輕盈且成熟的金萱蛋糕，搭配以鮮奶油混合金萱烏龍，帶有溫潤有餘的尾韻

搭配入口即於口中化開的熟成鶯宿梅酒凍，梅香中帶出沉穩的酒氣與清新柚果茶底

香濃滑順的內餡完美融合，口齒留香，令人愛不釋手，一口接一口

微醺的甜蜜，大人的蛋糕

7/5~7/28前享有早鳥優惠價+贈送插卡

此款蛋糕限定7/26-8/11區間取貨

早鳥價6吋1,230元(7/29起恢復原價1,380元)

早鳥價8吋1,930元(7/29起恢復原價2,080元

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【GBF Cheese Talk】

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主打芝士達茲、芝士燒與曲奇餅，由於標榜天然無添加、負擔少

小編吃了新口味：楊枝甘露，採用台灣金皇芒果，搭配椰奶、葡萄柚

、蒟蒻等等，口感層次豐富，冰冰的吃更好吃！

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還有現場現做神好吃的費南雪，外酥內鬆軟濃郁香氣撲鼻〜

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2024超夯新開幕、獨家店櫃精彩開箱！！！

【1F THEODORAS x MARIGOLD】

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THEODORAS希奧朵拉是來自台灣的品牌，致力於手錶、皮件與飾品的設計開發

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【SUPERMAN 太陽能雙色陶瓷圈夜光潛水腕錶 白面可樂圈-鋼鍊帶深藍】

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希奧朵拉 THEODORA'S 與華納兄弟攜手推出重量級新品「SUPERMAN」錶款系列

這款可以說是男人夢寐以求的款式，不只拍起來年輕有朝氣，帶上之後更是不分場合都超有質感

多邊形雙色陶瓷燒製錶圈、刻有專屬編號、SUPERMAN經典標誌、立體底蓋設計、太陽能充電技術

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水行俠夜光潛水腕錶

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限定禮盒神力女超人腕錶

夢寐以求的美錶終於登場！

浪漫的色調，微甜的調調，每個女生都嚮往能擁有，美到連自己都想要XD

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【MARIGOLD】

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全桃獨家！！！

MARIGOLD是來自台灣的品牌，為你精心打造每一款配飾與香氛

四季精油香水，中性香男女皆可使用，也可以送禮

與市面上的香水不同，MARIGOLD採用天然萃取精油香水

甦醒-春之沐

香氛主題：綻放心曠神怡的春芽氣息

愛慕-夏之戀

香氛主題：被愛包圍的木質玫瑰香

豐收-秋之馥

香氛主題：秋日豐收的飽滿香氣

暮雪-冬之瀰

香氛主題：成熟底蘊的煙燻木質香

很柔和的香調〜香調我都很喜歡！不會太過刺鼻，非常有層次感！

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【1F RIZO】

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Rizo Jewels多款韓系設計單品高光彩寶系列，及日系高雅精緻的純K金材質設計款式，日常配戴零負擔

RIZO全桃首家在大江，提供獨家365天抗氧化保固服務，以及完善的售後服務

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朱諾(高光彩寶純銀耳環)

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馬卡龍(高光彩寶純銀戒指)

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天使眼淚(天然石純銀項鍊)

超多可以選擇，依照每日的穿搭及心情搭配不同的飾品！

整體質感和光澤超級美，顏色看起來相當夢幻〜

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GBF水池特賣→7/25-8/12誠品好物市集

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7-8月大江聯名卡餐飲12%加碼

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【2024年夏換拍POP UP EDM連結】→pse.is/644cbj

【2024年夏換拍江子好嗎!? youtube 頻道影片】→https://youtu.be/mvqboG0zDvM?si=9d1-nJcOOEKmnD-a

 

小珊珊碎碎念：

超級夏天不適合出遊，當然要到有冷氣的大江購物中心逛上一整天啊004拍手

桃園青埔美食最齊全、夏日室內打卡秘境就在中壢大江購物中心，好吃又好玩！

我們家超愛去大江購物中心238哦耶，這裡停車位超多，而且全年免費停車，更擁有超多美食餐廳

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【Info】

【大江國際購物中心】

▶地址：桃園市中壢區中園路二段501號

▶營業時間：11:00~22:00(五、六跟例假日前一天 11:00~22:30)

▶電話03-4680999分機9

▶官方粉專：大江國際購物中心Metro Walk  

▶官方IG：𝕄𝕖𝕥𝕣𝕠𝕎𝕒𝕝𝕜大江國際購物中心（@metro__walk）• Instagram 相片與影片   

▶官方網站：大江購物中心 MetroWalk  https://www.metrowalk.com.tw/newweb/home.aspx

V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V推車或裝袋)

文章標籤
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創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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