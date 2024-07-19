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中山日式居酒屋推薦「捌千代居酒屋-中山店」日式炭火直烤串燒推薦 - 軟西，遊記

2024-07-19 18:36:00 軟西，遊記 人氣：105
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軟西，遊記

發表篇數：490篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

捌千代居酒屋-中山店
phone02-25118991
place台北市中山區中山北路一段55號1樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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捌千代居酒屋-中山店

中山站日式料理百家爭鳴，除了古早台北就存在的條通文化，近期新興起的各類日式拉麵、咖哩等美食選擇。這次的捌千代居酒屋-中山店落腳中山，環境依舊寬敞明亮，半開放式廚房可以看到師傅直火炭烤，現點現烤的各類串燒，精華都被牢牢鎖住，還有中山站限定海鮮燉飯、鹽烤雞翅等招牌菜色，各類日式料理用心無雷，很適合下班來聚餐小酌。捌千代居酒屋從市民大道開始就是柯軟愛店，這次中山站附近交通更方便，假日來中山站就來捌千代居酒屋-中山店吃頓好料吧。捌千代居酒屋-中山店一樣收錄在軟西的中山站美食台北串燒台北居酒屋台北日式料理推薦中。

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▻原文:中山日式居酒屋推薦》捌千代居酒屋-中山店

位於中山站附近，新開幕的捌千代居酒屋-中山店，是之前捌千代居酒屋-市民大道捌千代酒場姐妹店，從中山站走過來遠遠就看到燈籠高掛，還有日式木窗，不過入口還要繞一下到側邊才是喔!

中山日式料理 捌千代居酒屋-中山店用餐環境

捌千代居酒屋環境一樣滿滿日式居酒屋細節，吧檯搖滾座位區可以看到師傅烤串燒的帥氣身影，其餘部分大約2-4人座，牆上的電視還放著日本動漫，整個一秒飛到日本的感覺阿。

黑板上也有捌千代居酒屋中山店限定的菜色，來中山店別忘了吃吃獨有的海鮮燉飯、鹽烤雞翅等，還有現在日式料理很夯的提燈，在捌千代居酒屋也能吃得到。

捌千代居酒屋開放式空間有類似包廂的座位，超大方形座位區大約可容納8-10人，是多人聚餐的好去處。

此外捌千代居酒屋還有一個比較隱密的包廂，大約可容納6-8人，很佛心的居然沒有低消，不過因為是日式塌塌米設計，需要盤腿坐在椅墊上，久坐可能會比較容易腳痠，其他包廂也可參考軟西的台北包廂餐廳推薦

捌千代居酒屋的串燒都是直火炭烤，沒有炸過讓串燒本身不會太油膩，上桌後靜置一下也沒有可怕油耗味，吃來滿溢肉香不油膩，捌千代居酒屋真的是台北串燒愛店之一。

中山日式料理 捌千代居酒屋-中山店美食介紹

招待小菜(毛豆)

捌千代居酒屋每桌都會招待的小菜，在等餐點同時可以先墊墊胃。

海鮮燉飯(NT240)(中山限定)

這次捌千代居酒屋有很多中山限定的餐點，之前很多人推薦的白醬海鮮烏龍麵，中山店變成燉飯版本，上面有滿滿魚卵，裡面則是有蝦肉、花枝等，每一口都是排山倒海海鮮甘甜，尤其飯濃稠乳香足不黏膩，魚卵還會在口中逼啵翻滾，來捌千代居酒屋中山店必點!

鹽烤雞翅(NT180)(中山限定)

這個雞翅也是中山限定，把雞翅剪平焦香碳烤味很有雞皮般脆度，帶有喀喀聲響邊從骨頭咬下多汁翅肉，超特別的串燒來捌千代居酒屋要試試。

香魚(NT150)

香魚一整隻霸氣上桌，直接笑出來太可愛了吧，重點是香魚超肥裡面魚卵是整個滿出來，口味稍微重鹹一點，但是可以吃到魚卵一顆顆爆破鮮甜粒粒分明，魚卵控覺得滿足。

魚下巴(時價)

細緻魚肉油潤飽滿，外層皮恰恰脆度鮮美，還有滿滿QQ膠原蛋白彈感，師傅烤功了得。

酒蒸蛤蜊(NT180)

蛤蜊每一顆都超肥美，晶瑩剔透像碗上鑽石閃閃發光，酒味不那麼刺鼻好入喉，不過下面的蛤蜊比較有黑黑的沙感，小小可惜的地方。

明太子雞肉串(NT180)

捌千代居酒屋雞肉串厚實但帶水潤柔美，完全不會乾澀搭配上面明太子焦化鹹甜，口感飽滿鮮香帶勁。

提燈(NT180)

軟西一直聽聞提燈，總算在捌千代居酒屋第一次吃到了!不過有別於坊間提燈是一顆圓圓蛋吊掛，捌千代居酒屋用好幾個蛋串在上面，噗滋在口中爆裂滿溢雞蛋香氣，不過串燒輸軟管部位吃起來粉狀感較重，推薦給跟軟西一樣雙子座，喜歡嘗鮮吃特殊部位的朋朋們。

雞佛(NT140)

捌千代居酒屋雞佛相小巧精緻，外層有豆腐般得滑嫩，咬下去爆漿內餡較軟糯，上面芥末微嗆中和臟器腥味，不過雞佛就跟榴槤一樣，喜歡的愛不釋口，不敢吃的還是敬而遠之啦。

鹽烤無骨牛小排(NT220)

鹽烤伊比利豬(NT200)

跟柯柯之前吃過捌千代市民大道本店，還有板橋的捌千代酒場，每次都被他們的串燒深深吸引，真的佩服直火碳烤師傅功夫，才上桌就滿滿肉香，火侯掌握超精準，把肉精華牢牢鎖在串燒裡頭，像這串無骨牛小排，牛肉超級軟嫩Juicy肉香在口中綻放，沾著芥末椒鹽更顯鹹香，捌千代居酒屋真的是軟西台北串燒愛店之一。

伊比利豬則是多了股彈勁，越嚼越有肉香，沒有過多複雜的調味，看似簡單實則考驗師傅功力，帶出食材本身的原味，讓人客吃到最新鮮的串燒。

鹽烤櫛瓜(NT100)

有些櫛瓜怕烤得太乾縮水乾扁，捌千代居酒屋的依舊滿滿水澤光感，當做肉串燒的中間轉換口味很清爽。

鹽烤牛舌(NT230)

牛舌帶點厚度，吃起來既有脆彈又有Q度，脆脆有嚼勁爽口肉汁，來捌千代居酒屋閉著眼睛點，沒有雷菜吃就對了。

鹽烤肥腸(NT150)

捌千代居酒屋肥腸表皮焦香脆，油脂感豐厚，切得很大片超有口感很過癮，身為一個肥腸愛好者，捌千代居酒屋的這腸肥度絕對排在前幾名的嫩!

明太子玉子燒(NT220)

玉子燒甜滋滋澎潤有厚度的滑嫩甜口，這次切得更大塊，吃下去鹹香明太子逼波，飽滿可口。

干貝海膽(NT230/顆)

捌千代居酒屋干貝超級肥嫩，生食級的干貝一入口是冰涼絲滑果凍感，微微炙燒表層鍍了層焦香膜，上面濃鮮海膽和魚子醬，極鮮海味爆棚超奢華。

朝日生啤(NT160)/可爾必思(NT100)

當然來居酒屋必備就是各種串燒搭啤酒，捌千代居酒屋酒類選擇也很多，文末有捌千代居酒屋菜單可參考。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

像是經典的獺祭、久保田通通有，還有其他清酒、梅酒、威士忌，很適合下班來捌千代居酒屋小酌吃串燒，中山站日本料理推薦給軟絲們。

其他可參考軟西的台北居酒屋台北日式料理台北串燒推薦

中山日式料理 捌千代居酒屋-中山店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

捌千代居酒屋-中山店

捌千代居酒屋-中山店各類串燒直火炭烤，美味加成涮嘴多汁，中山站限定海鮮燉飯、鹽烤雞翅等招牌菜色無雷優秀，包廂可容納多人聚餐，沒有低消超級佛心，不愧是許多饕客的串燒愛店，這次中山站附近交通更方便，假日來中山站就來捌千代居酒屋-中山店吃頓好料，中山日式居酒屋推薦給軟絲們。捌千代居酒屋-中山店一樣收錄在軟西的中山站美食台北串燒台北居酒屋台北日式料理推薦中。

▻原文:中山日式居酒屋推薦》捌千代居酒屋-中山店

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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捌千代居酒屋-中山店

✓捌千代居酒屋-中山店地址：台北市中山區中山北路一段55號1樓(地圖點我)

✓捌千代居酒屋-中山店交通：捷運淡水信義線(R線、紅線)或松山新店線(G線、綠線)中山站

✓捌千代居酒屋-中山店電話：02-25118991

✓捌千代居酒屋-中山店營業時間：17:30-02:00

✓捌千代居酒屋-中山店臉書粉絲團捌千代居酒屋-中山店 FB

✓備註：用餐時間120分鐘、五人以上訂金NT2000、有包廂(可容納6-8人)

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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捌千代居酒屋-中山店有用餐時間限制嗎?

捌千代居酒屋-中山店用餐時間120分鐘。

捌千代居酒屋-中山店有包廂嗎?

捌千代居酒屋-中山店包廂可容納6-8人，開放式空間有可容納10人大桌。



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