捌千代居酒屋-中山店

中山站日式料理百家爭鳴，除了古早台北就存在的條通文化，近期新興起的各類日式拉麵、咖哩等美食選擇。這次的捌千代居酒屋-中山店落腳中山，環境依舊寬敞明亮，半開放式廚房可以看到師傅直火炭烤，現點現烤的各類串燒，精華都被牢牢鎖住，還有中山站限定海鮮燉飯、鹽烤雞翅等招牌菜色，各類日式料理用心無雷，很適合下班來聚餐小酌。捌千代居酒屋從市民大道開始就是柯軟愛店，這次中山站附近交通更方便，假日來中山站就來捌千代居酒屋-中山店吃頓好料吧。捌千代居酒屋-中山店一樣收錄在軟西的中山站美食、台北串燒、台北居酒屋、台北日式料理推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:中山日式居酒屋推薦》捌千代居酒屋-中山店◅

位於中山站附近，新開幕的捌千代居酒屋-中山店，是之前捌千代居酒屋-市民大道、捌千代酒場姐妹店，從中山站走過來遠遠就看到燈籠高掛，還有日式木窗，不過入口還要繞一下到側邊才是喔!

中山日式料理 捌千代居酒屋-中山店用餐環境

捌千代居酒屋環境一樣滿滿日式居酒屋細節，吧檯搖滾座位區可以看到師傅烤串燒的帥氣身影，其餘部分大約2-4人座，牆上的電視還放著日本動漫，整個一秒飛到日本的感覺阿。

黑板上也有捌千代居酒屋中山店限定的菜色，來中山店別忘了吃吃獨有的海鮮燉飯、鹽烤雞翅等，還有現在日式料理很夯的提燈，在捌千代居酒屋也能吃得到。

捌千代居酒屋開放式空間有類似包廂的座位，超大方形座位區大約可容納8-10人，是多人聚餐的好去處。

此外捌千代居酒屋還有一個比較隱密的包廂，大約可容納6-8人，很佛心的居然沒有低消，不過因為是日式塌塌米設計，需要盤腿坐在椅墊上，久坐可能會比較容易腳痠，其他包廂也可參考軟西的台北包廂餐廳推薦。

捌千代居酒屋的串燒都是直火炭烤，沒有炸過讓串燒本身不會太油膩，上桌後靜置一下也沒有可怕油耗味，吃來滿溢肉香不油膩，捌千代居酒屋真的是台北串燒愛店之一。

中山日式料理 捌千代居酒屋-中山店美食介紹

招待小菜(毛豆)

捌千代居酒屋每桌都會招待的小菜，在等餐點同時可以先墊墊胃。

海鮮燉飯(NT240)(中山限定)

這次捌千代居酒屋有很多中山限定的餐點，之前很多人推薦的白醬海鮮烏龍麵，中山店變成燉飯版本，上面有滿滿魚卵，裡面則是有蝦肉、花枝等，每一口都是排山倒海海鮮甘甜，尤其飯濃稠乳香足不黏膩，魚卵還會在口中逼啵翻滾，來捌千代居酒屋中山店必點!

鹽烤雞翅(NT180)(中山限定)

這個雞翅也是中山限定，把雞翅剪平焦香碳烤味很有雞皮般脆度，帶有喀喀聲響邊從骨頭咬下多汁翅肉，超特別的串燒來捌千代居酒屋要試試。

香魚(NT150)

香魚一整隻霸氣上桌，直接笑出來太可愛了吧，重點是香魚超肥裡面魚卵是整個滿出來，口味稍微重鹹一點，但是可以吃到魚卵一顆顆爆破鮮甜粒粒分明，魚卵控覺得滿足。

魚下巴(時價)

細緻魚肉油潤飽滿，外層皮恰恰脆度鮮美，還有滿滿QQ膠原蛋白彈感，師傅烤功了得。

酒蒸蛤蜊(NT180)

蛤蜊每一顆都超肥美，晶瑩剔透像碗上鑽石閃閃發光，酒味不那麼刺鼻好入喉，不過下面的蛤蜊比較有黑黑的沙感，小小可惜的地方。

明太子雞肉串(NT180)

捌千代居酒屋雞肉串厚實但帶水潤柔美，完全不會乾澀搭配上面明太子焦化鹹甜，口感飽滿鮮香帶勁。

提燈(NT180)

軟西一直聽聞提燈，總算在捌千代居酒屋第一次吃到了!不過有別於坊間提燈是一顆圓圓蛋吊掛，捌千代居酒屋用好幾個蛋串在上面，噗滋在口中爆裂滿溢雞蛋香氣，不過串燒輸軟管部位吃起來粉狀感較重，推薦給跟軟西一樣雙子座，喜歡嘗鮮吃特殊部位的朋朋們。

雞佛(NT140)

捌千代居酒屋雞佛相小巧精緻，外層有豆腐般得滑嫩，咬下去爆漿內餡較軟糯，上面芥末微嗆中和臟器腥味，不過雞佛就跟榴槤一樣，喜歡的愛不釋口，不敢吃的還是敬而遠之啦。

鹽烤無骨牛小排(NT220)

鹽烤伊比利豬(NT200)

跟柯柯之前吃過捌千代市民大道本店，還有板橋的捌千代酒場，每次都被他們的串燒深深吸引，真的佩服直火碳烤師傅功夫，才上桌就滿滿肉香，火侯掌握超精準，把肉精華牢牢鎖在串燒裡頭，像這串無骨牛小排，牛肉超級軟嫩Juicy肉香在口中綻放，沾著芥末椒鹽更顯鹹香，捌千代居酒屋真的是軟西台北串燒愛店之一。

伊比利豬則是多了股彈勁，越嚼越有肉香，沒有過多複雜的調味，看似簡單實則考驗師傅功力，帶出食材本身的原味，讓人客吃到最新鮮的串燒。

鹽烤櫛瓜(NT100)

有些櫛瓜怕烤得太乾縮水乾扁，捌千代居酒屋的依舊滿滿水澤光感，當做肉串燒的中間轉換口味很清爽。

鹽烤牛舌(NT230)

牛舌帶點厚度，吃起來既有脆彈又有Q度，脆脆有嚼勁爽口肉汁，來捌千代居酒屋閉著眼睛點，沒有雷菜吃就對了。

鹽烤肥腸(NT150)

捌千代居酒屋肥腸表皮焦香脆，油脂感豐厚，切得很大片超有口感很過癮，身為一個肥腸愛好者，捌千代居酒屋的這腸肥度絕對排在前幾名的嫩!

明太子玉子燒(NT220)

玉子燒甜滋滋澎潤有厚度的滑嫩甜口，這次切得更大塊，吃下去鹹香明太子逼波，飽滿可口。

干貝海膽(NT230/顆)

捌千代居酒屋干貝超級肥嫩，生食級的干貝一入口是冰涼絲滑果凍感，微微炙燒表層鍍了層焦香膜，上面濃鮮海膽和魚子醬，極鮮海味爆棚超奢華。

朝日生啤(NT160)/ 可爾必思(NT100)

當然來居酒屋必備就是各種串燒搭啤酒，捌千代居酒屋酒類選擇也很多，文末有捌千代居酒屋菜單可參考。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

像是經典的獺祭、久保田通通有，還有其他清酒、梅酒、威士忌，很適合下班來捌千代居酒屋小酌吃串燒，中山站日本料理推薦給軟絲們。

其他可參考軟西的台北居酒屋、台北日式料理、台北串燒推薦。

中山日式料理 捌千代居酒屋-中山店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

捌千代居酒屋-中山店

捌千代居酒屋-中山店各類串燒直火炭烤，美味加成涮嘴多汁，中山站限定海鮮燉飯、鹽烤雞翅等招牌菜色無雷優秀，包廂可容納多人聚餐，沒有低消超級佛心，不愧是許多饕客的串燒愛店，這次中山站附近交通更方便，假日來中山站就來捌千代居酒屋-中山店吃頓好料，中山日式居酒屋推薦給軟絲們。捌千代居酒屋-中山店一樣收錄在軟西的中山站美食、台北串燒、台北居酒屋、台北日式料理推薦中。

▻原文:中山日式居酒屋推薦》捌千代居酒屋-中山店◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

▻軟絲專屬優惠碼◅ ✓ Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250

✓ UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100

✓ FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金

✓ WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 交通票券訂票優惠

✓ | 訂房優惠

✓ | 訂房優惠





▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅







↓你可能會想看↓

台北燒肉推薦

15家台北居酒屋

台北串燒

台北日本料理

台北韓式料理

台北韓式烤肉推薦

台北泰式料理

台北火鍋推薦

西門吃到飽