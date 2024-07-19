之前就知道藝人張文綺開了炸綺來鹹酥雞，而且聽說很好吃
某天因緣際會下得知原來桃園也有分店『炸綺來鹹酥雞桃園中正店』了，決定來嚐嚐口袋名單裡的美食
如果你是炸物控，想知道桃園炸物推薦、桃園鹹酥雞推薦，那就一塊來嚐嚐吧！！
【目錄索引】
炸綺來鹹酥雞桃園中正店位在人潮、車潮非常熱鬧的中正路上、桃園觀光夜市附近
鄰近桃園藝文特區
開車的朋友可以停在中正路上路邊的停車格
炸綺來鹹酥雞桃園中正店店面設計跟一般鹹酥雞攤很不一樣
淡綠色的設計讓人有種清爽舒服的感覺
要不是前方擺了琳瑯滿目的食材，這店面的風格很像是網美風的咖啡廳
炸綺來鹹酥雞
建議先打電話點餐以免久候
炸綺來鹹酥雞桃園中正店雖然地點位在中正路上大馬路邊，但食材有透明櫥窗，隔絕灰塵及髒污
分門別類一格一格擺放著，看起來就很乾淨整齊，讓人食慾大增
食材擺放乾淨又整齊，且都有清楚標示是什麼
點起餐來也相當方便，一目了然
點選好食材後，由店員裝取點的份量
炸綺來鹹酥雞光甜不辣就有超多種
喜歡甜不辣或想嚐嚐各地及各種甜不辣的口感都可以試試
食材放進油鍋裡，嗶嗶啵啵的聲音聽起來好療癒且散發著陣陣的香氣
油炸好撈起會經過脫油機，讓你想一飽口福之外可以減少油份的攝取
炸綺來鹹酥雞桃園中正店菜單
炸物選項非常多，分為人氣招牌、串物、一綺海鮮、經典炸物及飲品
調味可選擇微辣、小辣、中辣、大辣或是辣粉另外包
另外也有提供椒鹽、蒜頭及洋蔥，要不要都可以在點餐時告知
優惠活動：
◎勝利骨買大送小
桃園中正店限定活動
◎Google五星評論就送勝利骨乙份
還有精美的提袋，買到一定的份量就有送
為了獲得這個提袋，讓人忍不住想多買一點XDDD
▲酥脆地瓜條 35元
地瓜條滿大一根的，外層麵衣剛炸好帶點香酥的口感
裡面是鬆軟香甜的地瓜，搭配鹹香的胡椒鹽，鹹鹹甜甜
另外也有梅粉可以選擇
▲台中甜不辣 35元
比較特別的是可以吃到台中的甜不辣外，還有超多種甜不辣可以選擇
台中甜不辣外酥內軟Q，帶有膨鬆感
咀嚼時口感鮮甜、Q彈
炸後甩油瀝乾後再用脫油機脫油，不殘留過多油份，吃起來更加涮嘴不膩口
▲炸翅腿 2支75元／4支145元／6支199元
以雞翅來說，小翅腿的肉質比較豐富
外皮炸到金黃酥脆、裡面肉質鮮嫩且很有味道，可以滿足大口吃肉的快感
▲雙料甜心球 40元
雙料甜心球不管是用炸的或是放到火鍋煮我都喜歡
黃色外皮裡面是紫色的山藥泥內餡、紫色外皮裡面是黃色的地瓜泥內餡
外皮Q軟，內餡綿密細緻且不同的內餡散發著不同的風味，兩種我都好喜歡
炸綺來鹹酥雞一樣有灑上胡椒粉，也有辣椒粉，可直接灑上也可以另外包裝
除此之外還有提供蒜片及洋蔥絲，我超愛蒜片的，所以有蒜片在我心中也是大加分
▲炸水餃 40元
使用油炸方式，呈現外皮酥脆、內餡多汁，並且將內餡的肉汁都緊緊鎖在裡面
內餡鹹香可口，外酥內嫩享受豐富又多層次的口感
▲勝利骨（大）100元
為什麼叫勝利骨？因為形狀是一個V字，也就是雞的胸叉骨
可以讓你嚐到雞肉的鮮甜滋味又能嚐到啃食骨頭的快感
尤其搭配炸到香酥的麵衣，吃起來超涮嘴
配上蒜片吃起來更有著豐富的味蕾，尤其蒜片的嗆辣讓口感更上一層樓
或是來杯啤酒做搭配，瞬間暑氣全消
▲超綺香雞排（經典酥皮）90元
超綺香雞排有經典酥皮及鮮嫩脆皮可以選擇
雞排超大一塊，看看10元硬幣擺在旁邊變的格外小
雞排也有提供剪切的服務，看是要整塊拿起來啃或是剪成一塊一塊都可以
獨享的話就適合整塊拿起來啃，好久沒有豪邁的啃著雞排
雖然雞排的厚度不是那種超級厚的，但外皮炸到金黃香酥，裡面的肉質還保有鮮嫩不乾柴的口感，吃起來很有味道
一口咬下有著外酥內嫩的對比，讓人感到非常滿足
而且小麥很喜歡外皮的口感，吃起來很香
▲魷魚酥（小） 75元
魷魚麵衣只有薄薄一層，可說是真材實料
外皮有著微脆的口感，肉質紮實Q彈並保有嚼勁，非常有口感
配上洋蔥絲、蒜片吃起來口感更加豐富
點一份魷魚酥可以嚐到不同風味的口感
▲四季豆 30元、花椰菜 30元
吃鹹酥雞很愛點蔬菜來搭配，這次選了花椰菜跟四季豆
花椰菜跟四季豆都保有爽脆多汁的口感
吃多了肉，很適合搭配爽口的時蔬來綜合一下
用紙盒裝著，看起來超豐盛的
好適合買回家全家一起享用，或是與朋友聚會大家一起吃也超讚的
滿滿一盒超豐盛的，最喜歡全部倒在一起的感覺
種類非常多樣，味道香酥可口
好適合邊看電視邊吃，或是夏天炎熱來瓶啤酒或飲料做搭配都很讚
自己吃或是家人朋友一塊吃也都超適合的
購買到一定的量，店家會適狀況提供炸綺來鹹酥雞的提袋
完全不像是一般白色或是紅白條紋的塑膠袋
提袋看起來非常有質感，提在路上也非常美觀呢！
終於吃到藝人張文綺創立的炸綺來鹹酥雞，選擇多樣外，連甜不辣都有超多種可以選擇
獨特的店面設計，櫥窗裡乾淨整潔的食材都讓人留下很好的印象
炸物可口、不油膩
多了蒜片、洋蔥絲讓炸物的風味更升級，喜歡炸物的你一定要來試試看！！
店名：炸綺來鹹酥雞桃園中正店
地址：桃園市桃園區中正路599號
營業時間：15:30~23:00（週一公休）
電話：03-333 5309