之前就知道藝人張文綺開了炸綺來鹹酥雞，而且聽說很好吃

某天因緣際會下得知原來桃園也有分店『炸綺來鹹酥雞桃園中正店』了，決定來嚐嚐口袋名單裡的美食

如果你是炸物控，想知道桃園炸物推薦、桃園鹹酥雞推薦，那就一塊來嚐嚐吧！！

【目錄索引】

‧炸綺來鹹酥雞桃園中正店-環境介紹

‧炸綺來鹹酥雞桃園中正店-菜單

‧炸綺來鹹酥雞桃園中正店-優惠活動

‧炸綺來鹹酥雞桃園中正店-餐點介紹

‧炸綺來鹹酥雞桃園中正店-店家資訊

炸綺來鹹酥雞桃園中正店位在人潮、車潮非常熱鬧的中正路上、桃園觀光夜市附近

鄰近桃園藝文特區

開車的朋友可以停在中正路上路邊的停車格

【炸綺來鹹酥雞桃園中正店-環境介紹】

炸綺來鹹酥雞桃園中正店店面設計跟一般鹹酥雞攤很不一樣

淡綠色的設計讓人有種清爽舒服的感覺

要不是前方擺了琳瑯滿目的食材，這店面的風格很像是網美風的咖啡廳

炸綺來鹹酥雞

建議先打電話點餐以免久候



炸綺來鹹酥雞桃園中正店雖然地點位在中正路上大馬路邊，但食材有透明櫥窗，隔絕灰塵及髒污

分門別類一格一格擺放著，看起來就很乾淨整齊，讓人食慾大增

食材擺放乾淨又整齊，且都有清楚標示是什麼

點起餐來也相當方便，一目了然

點選好食材後，由店員裝取點的份量

炸綺來鹹酥雞光甜不辣就有超多種

喜歡甜不辣或想嚐嚐各地及各種甜不辣的口感都可以試試

食材放進油鍋裡，嗶嗶啵啵的聲音聽起來好療癒且散發著陣陣的香氣

油炸好撈起會經過脫油機，讓你想一飽口福之外可以減少油份的攝取

【炸綺來鹹酥雞桃園中正店-菜單】

炸綺來鹹酥雞桃園中正店菜單

炸物選項非常多，分為人氣招牌、串物、一綺海鮮、經典炸物及飲品

調味可選擇微辣、小辣、中辣、大辣或是辣粉另外包

另外也有提供椒鹽、蒜頭及洋蔥，要不要都可以在點餐時告知

【炸綺來鹹酥雞桃園中正店-優惠活動】

優惠活動：

◎勝利骨買大送小

桃園中正店限定活動

◎Google五星評論就送勝利骨乙份

還有精美的提袋，買到一定的份量就有送

為了獲得這個提袋，讓人忍不住想多買一點XDDD

【炸綺來鹹酥雞桃園中正店-餐點介紹】

▲酥脆地瓜條 35元

地瓜條滿大一根的，外層麵衣剛炸好帶點香酥的口感

裡面是鬆軟香甜的地瓜，搭配鹹香的胡椒鹽，鹹鹹甜甜

另外也有梅粉可以選擇

▲台中甜不辣 35元

比較特別的是可以吃到台中的甜不辣外，還有超多種甜不辣可以選擇

台中甜不辣外酥內軟Q，帶有膨鬆感

咀嚼時口感鮮甜、Q彈

炸後甩油瀝乾後再用脫油機脫油，不殘留過多油份，吃起來更加涮嘴不膩口

▲炸翅腿 2支75元／4支145元／6支199元

以雞翅來說，小翅腿的肉質比較豐富

外皮炸到金黃酥脆、裡面肉質鮮嫩且很有味道，可以滿足大口吃肉的快感

▲雙料甜心球 40元

雙料甜心球不管是用炸的或是放到火鍋煮我都喜歡

黃色外皮裡面是紫色的山藥泥內餡、紫色外皮裡面是黃色的地瓜泥內餡

外皮Q軟，內餡綿密細緻且不同的內餡散發著不同的風味，兩種我都好喜歡

炸綺來鹹酥雞一樣有灑上胡椒粉，也有辣椒粉，可直接灑上也可以另外包裝

除此之外還有提供蒜片及洋蔥絲，我超愛蒜片的，所以有蒜片在我心中也是大加分

▲炸水餃 40元

使用油炸方式，呈現外皮酥脆、內餡多汁，並且將內餡的肉汁都緊緊鎖在裡面

內餡鹹香可口，外酥內嫩享受豐富又多層次的口感

▲勝利骨（大）100元

為什麼叫勝利骨？因為形狀是一個V字，也就是雞的胸叉骨

可以讓你嚐到雞肉的鮮甜滋味又能嚐到啃食骨頭的快感

尤其搭配炸到香酥的麵衣，吃起來超涮嘴

配上蒜片吃起來更有著豐富的味蕾，尤其蒜片的嗆辣讓口感更上一層樓

或是來杯啤酒做搭配，瞬間暑氣全消

▲超綺香雞排（經典酥皮）90元

超綺香雞排有經典酥皮及鮮嫩脆皮可以選擇

雞排超大一塊，看看10元硬幣擺在旁邊變的格外小

雞排也有提供剪切的服務，看是要整塊拿起來啃或是剪成一塊一塊都可以

獨享的話就適合整塊拿起來啃，好久沒有豪邁的啃著雞排

雖然雞排的厚度不是那種超級厚的，但外皮炸到金黃香酥，裡面的肉質還保有鮮嫩不乾柴的口感，吃起來很有味道

一口咬下有著外酥內嫩的對比，讓人感到非常滿足

而且小麥很喜歡外皮的口感，吃起來很香

▲魷魚酥（小） 75元

魷魚麵衣只有薄薄一層，可說是真材實料

外皮有著微脆的口感，肉質紮實Q彈並保有嚼勁，非常有口感

配上洋蔥絲、蒜片吃起來口感更加豐富

點一份魷魚酥可以嚐到不同風味的口感

▲四季豆 30元、花椰菜 30元

吃鹹酥雞很愛點蔬菜來搭配，這次選了花椰菜跟四季豆

花椰菜跟四季豆都保有爽脆多汁的口感

吃多了肉，很適合搭配爽口的時蔬來綜合一下

用紙盒裝著，看起來超豐盛的

好適合買回家全家一起享用，或是與朋友聚會大家一起吃也超讚的

滿滿一盒超豐盛的，最喜歡全部倒在一起的感覺

種類非常多樣，味道香酥可口

好適合邊看電視邊吃，或是夏天炎熱來瓶啤酒或飲料做搭配都很讚

自己吃或是家人朋友一塊吃也都超適合的

購買到一定的量，店家會適狀況提供炸綺來鹹酥雞的提袋

完全不像是一般白色或是紅白條紋的塑膠袋

提袋看起來非常有質感，提在路上也非常美觀呢！

終於吃到藝人張文綺創立的炸綺來鹹酥雞，選擇多樣外，連甜不辣都有超多種可以選擇

獨特的店面設計，櫥窗裡乾淨整潔的食材都讓人留下很好的印象

炸物可口、不油膩

多了蒜片、洋蔥絲讓炸物的風味更升級，喜歡炸物的你一定要來試試看！！

【炸綺來鹹酥雞桃園中正店-店家資訊】

店名：炸綺來鹹酥雞桃園中正店

地址：桃園市桃園區中正路599號

營業時間：15:30~23:00（週一公休）

電話：03-333 5309