馬祖新村是成立於桃園中壢的複合式手搖飲品牌，身為在地人一定要好好支持一下

更何況是有著顛覆傳統紅豆餅口感的車輪餅，爆滿的內餡、料多味美，放冷回烤依舊好吃

以及不斷創新的飲品口味，好適合來場台式的下午茶時光～

【目錄索引】

‧馬祖新村中壢SOGO店-環境介紹

‧馬祖新村中壢SOGO店-菜單

‧馬祖新村中壢SOGO店-餐點介紹

‧馬祖新村中壢SOGO店-店家資訊

【馬祖新村中壢SOGO店-環境介紹】

馬祖新村中壢SOGO店就位在中壢SOGO商圈、威尼斯影城旁，主打車輪餅及各式飲品

可說是中壢台式下午茶推薦

下午時段非常熱門，人潮不斷湧入

點杯飲品再搭配1~2個車輪餅，就是美味又飽足的下午茶

門面營造出濃厚的眷村風格，尤其是紅色白條紋的大門設計，讓人特別有復古懷舊的感覺

提供高腳桌椅，很適合在這裡拍網美照、打卡一下

櫃檯前方也有皮製的座椅，等候飲品或車輪餅時都可以稍坐休息一下

也有不少年輕漂亮的女生，揪上閨密或是帶上男友在候餐的時候拍拍照

作業區算是半開放式的，站在店家前方就可以欣賞店員製作車輪餅及調配飲料的過程

不同口味的烙印也不同，看著店員將烙印印在圓圓又飽滿的車輪餅上，這畫面好療癒

依序注入麵糊、擠上滿滿的內餡

車輪餅用料相當實在，看到煎台上那一陀一陀的內餡就讓人食指大動

【馬祖新村中壢SOGO店-菜單】

馬祖新村中壢SOGO店菜單

任一飲品搭配任一車輪餅可折5元，車輪餅買五送一

馬祖新村中壢SOGO店菜單～精選套餐組合

提供六種套餐組合可以選

【馬祖新村中壢SOGO店-餐點介紹】

夏天天氣炎熱，經常讓人沒食慾嗎？中壢馬祖新村聽見各位的心聲了

於今夏七月推出重口味的『青花椒菜脯』、『烤玉米』車輪餅，刺激一下味蕾

我愛青花椒香麻的滋味、也愛菜脯脆脆鹹鹹的口感，更愛夜市美食烤玉米

說什麼也不能錯過馬祖新村在七月推出青花椒菜脯及烤玉米口味的車輪餅，一定要來嚐嚐呢！

車輪餅上還有獨特的LOGO

而且邊邊的麵糊都會修整整齊，拿到的車輪餅都是圓圓胖胖的可愛模樣

▲烤玉米車輪餅 40元

好像將整隻烤玉米包入車輪餅般

玉米粒飽滿有著嗶啵多汁的口感，再加上特調燒烤的醬汁

含有花生更多了堅果的香氣，吃起來超涮嘴

完全不會過鹹，而且鹹中帶點淡淡的香甜滋味，醬汁香氣超級濃郁

皮薄餡多，有著超飽滿、紮實的內餡

最外層的部份帶點微酥的口感，裡面像雞蛋糕般柔軟，細細品嚐有著淡淡的香氣

▲青花椒菜脯車輪餅 40元

青花椒又香又麻的口感非常明顯，菜脯保留著爽脆的口感，鹹香夠味

口感非常豐富並帶有層次分明的味蕾

對於喜歡麻辣的朋友來說，推薦必嚐

吃完嘴唇還帶點麻麻的口感

很多男生或是有些人不愛吃甜食，來到馬祖新村除了甜口味的車輪餅外還有鹹口味的可以挑選

喜歡鹹食的、青花椒、麻辣鍋及夜市烤玉米的朋友，強烈推薦更是一定要來試試新口味

飽滿的內餡搭配適中的餅皮，咀嚼到餅皮的部份又保有淡淡的甜味及香氣

味道非常夠，吃一個就挺有飽足感的

單個車輪餅有提供紙袋裝著，攜帶便利

拿著邊吃邊逛也超方便的

為了響應7/26展開的運動賽事，馬祖新村於7/18特別推出車輪餅應援餅袋及兩款運動暢飲杯，為選手加油

也讓來到馬祖新村的消費者能感受參與賽事的氛圍

吃車輪餅一定要配杯飲料才過癮

馬祖新村有多款選擇，剛好正值夏季推出消暑清涼的西瓜、芒果系列的季節性飲品

加入鮮果讓茶飲的口感更加清爽

本身就很愛馬祖新村荔枝紅，加入西瓜及芒果更大受歡迎

▲芒果荔枝紅 70元

一入口先感受到獨特的芒果香氣，還喝的到微微的果肉

加入的荔枝紅讓口感更加豐富，散發多層次的果香風味

水果香氣濃郁但喝起來清涼爽口，搭配重口味的青花椒菜脯車輪餅、烤玉米車輪餅可說是絕配

▲西瓜荔枝紅 65元

西瓜荔枝紅一入口先感受到自然香甜的西瓜汁風味

接著尾韻散發出荔枝香及淡淡的茶香

果香結合茶香的飲品，特別適合夏天飲用

〞厶ㄨ、〞一口，暑氣全消

兩款運動暢飲杯，保留著馬祖新村原本的元素搭配時事正夯的運動賽事

不管拿在哪個角落拍照都好好看

下午茶就這樣吃！！

逛街逛累了、渴了、餓了，就來馬祖新村買個車輪餅、飲品享用

或是帶著去看電影也是很不錯的選擇

車輪餅除了紙袋外，還有提供盒裝

可任選6入，享有買五送一的優惠（贈送最低價品項）

買回家與家人共享或是到朋友家串門子、戶外野餐提著去都相當方便

馬祖新村車輪餅有經典的奶油、紅豆口味外，也不斷推出新的口味

這次推出全台原創新口味青花椒菜脯 、烤玉米口味的車輪餅，讓喜歡嚐鮮的朋友又多了一項選擇

重點是內餡的調味都非常有水準，青花椒菜脯有那麼一瞬間像在吃麻辣火鍋的錯覺，嘴巴那又香又麻又辣的滋味

吃著烤玉米口味的車輪餅，就好像在啃著烤玉米似的，尤其香濃的醬汁我好愛

認真覺得如果加賣烤玉米也會是非常好吃的XDDD

【馬祖新村中壢SOGO店-店家資訊】

店名：馬祖新村中壢SOGO店

地址：桃園市中壢區新生路188號

營業時間：10:30~21:00（週五~日延長至22:00）

電話：03-4261890

官方網站：https://www.mazuvillage.com/

官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/matsu2018/?locale=zh_TW

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