高雄終於等到 上菜 片皮鴨專賣店

漢來美食旗下的片鴨專賣店終於從北部展回 高雄

上菜 片皮鴨專賣店就在夢時代6樓，全台第3家於7月份盛大開幕

精湛的片鴨美食結合各式川粵菜，又多一間烤鴨可選擇、聚餐推薦

專注於片皮鴨的星級美食，由星級精湛主廚掌勺，秉承傳統烤鴨製作工藝

每隻鴨子都經過精挑細選2.8公斤，經過多道工序，外皮酥脆、肉質鮮嫩

招牌櫻桃片皮鴨精選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤

主廚特別秘製過，加入八角、香菜、中藥材數十種等黃金比例

外皮淋上麥芽糖、醋調配的鴨水，需要風乾8~10小時唷!

再利用傳統港式掛爐作法烤1小時，才能達到外皮酥脆鴨汁被封鎖的迷人滋味

高雄夢時代，一起來找鴨~~~~上菜 片皮鴨專賣店 等人齊，就上菜!

7/15(一)試營運；7/26(五)盛大開幕

上菜 片皮鴨專賣店 夢時代6樓

位置：高雄市前鎮區中華五路789號6樓 夢時代藍鯨館6樓

營業時間：

平日11:30~14:30、17:00~21:00

假日11:00~14:30、17:00~21:00

電話號碼： 07 811 0088

線上訂位：https://hilai.tw/NygdA

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盛DUCK開幕 合菜半價

7/26(五)，開幕當日前 50組 顧客，內用2/4/6人合菜，享5折優惠。



• 活動當日11:00開放排隊，11:30發放號碼牌，每張號碼牌用餐人數最多4人，人數超過將分組入場，發滿50組即結束

• 用餐時段依現場安排為主，每組用餐時間限90分鐘，非第一輪用餐貴賓將於用餐前10分鐘收到簡訊提醒，敬請準時回店，逾時則視同放棄，敬請見諒

• 本活動限內用2/4/6人合菜，需加收原價10%服務費。

• 優惠恕不併用，活動詳情請依現場服務人員說明為準

好康 4｜姓名優惠－尋找上菜片皮鴨專賣店

7/27(六)~8/3(六)

姓名內有品牌名稱「上、菜、 片、 皮、 鴨、 專、 賣、 店 」其中1個同音字，內用點選4/6人合菜享8折優惠。

• 本優惠縣內用，需酌收原價10%服務費

• 結帳前請主動出示有效身份證件（身份證、健保卡、駕照…等）

高雄首間 上菜片皮鴨專賣店 就在夢時代藍鯨館6樓

門口就可以看到風乾的脆皮片鴨，油油亮亮，每一隻櫻桃鴨都精選2.8公斤

很適合家庭聚餐、親子聚會、商務聚餐

夢世代首間烤鴨店，就是這間 漢來美食旗下的<上菜片皮鴨專賣店>

網路聲量超高的片鴨專賣店，從桃園、新竹紅到高雄

高雄不能錯過的片鴨，等人齊，就上菜!

優雅的用餐環境，多人聚餐、少人約會都很ＯＫ

還有提供包廂，都可以預約，推薦商務客的朋友們

來夢時代吃飯好停車，又能吃到美味的片鴨、私房料理

跟家人聚餐都很喜歡圓桌，圍在一起吃飯才有團圓的感覺

上菜片皮鴨專賣店 還有提供１０人桌菜唷！

漢來美食絕對不讓人失望啊!!新竹上菜片鴨每天都客滿~~~高雄朋友衝刺囉!

有點烤鴨就會有主廚直接把烤鴨餐車推到餐桌旁，直接片鴨秀

傳統港式掛爐法，低溫 烘烤 1 個小時，讓每一隻烤鴨都很肥美又很美味

油亮酥脆的外皮，每一片都很酥脆，而且鴨肉的湯汁還不斷的流出

經過繁雜工序才能製作出的招牌櫻桃片皮鴨

保有酥脆香甜鴨皮，鴨肉粉嫩還保有肉汁

烤鴨皮也都很細膩，桌面上都會有加熱的爐子保有荷葉餅皮Q度跟濕潤度

當天點了四人套餐，兩人來用餐也很OK~~有貼心的兩人套餐

都能吃到很經典的招牌菜色

整個很油亮，夾起來都可以感受到鴨皮的脆度

主廚很細膩，整個擺盤也很完美

搭配宜蘭三星蔥、特製甜麵醬、小黃瓜

很特別的還有跳跳糖，增加口感與香甜度

光是鴨皮單吃也好美味，咬下會有酥脆口感，帶出香甜麥芽與鴨皮的風味

搭配宜蘭三星蔥就是好吃，因為很香甜阿~

鴨肉本身還有嫩度，咬下還有鴨肉水嫩肉汁

搭配甜麵醬、荷葉餅皮一起享用，帶有荷葉餅皮本身的薄與Q度

而且荷葉餅皮有原味、蔥花口味兩種，都能激發出不同的鹹香滋味

開胃前菜 湖南剁椒清蒸臭豆腐

一端上來就聞到濃厚的臭豆腐香氣，我個人愛臭豆腐阿~推薦必點!

而且很大塊，每一塊咬下都爆香麻滋味，越吃越開胃

加入剁椒帶出層次辣度，保有豆腐本身甘甜，好臭好香又好吃

餐點擺盤都不馬虎，現點製作都會陸續上桌

開胃前菜 韭黃陳醋長春捲

帶有酥脆層次春捲，表面還淋上油醋提味解膩

咬下爆出韭黃香甜滋味，咬起來很順口

可搭配胡麻醬增加香氣滋味

風味上菜 藤油雙椒雪花牛 夢時代限定

喜歡吃牛肉就點這道 藤油雙椒雪花牛，很香麻夠味

使用藤椒帶出香麻辣度，加入豆皮增加豆香與Q度口感

牛肉帶有厚度，軟嫩好咀嚼~

引出牛肉香甜與藤椒麻辣挑逗味蕾

青哈椒 (夢時代店限定)

與亞洲 50 大酒吧 TCRC 獨家聯名， 帶有青花椒的獨特結合

清香滋味會引出青花椒香氣，微微的麻卻無違和

炭梅亭(夢時代店限定)

與亞洲 50 大酒吧 TCRC 獨家聯名，搭配餐點很解膩

酸甜滋味很順口，讓我好愛

搭配有炭焙烏龍茶及山胡椒，梅果酸甜很對味，超解膩

脆嫩蔬菜 茄蛋炒時蔬

都是肉肉也可以點一些蔬菜來做搭配唷!

帶有番茄酸甜滋味的蔬菜時蔬

蛋很厚實帶嫩度，番茄酸甜很清爽

酸菜饃餅夾鴨肉絲

使用肉夾饃的創意吃法，絕對可以吃很飽

肉絲炒酸菜、洋蔥、豆芽菜，增加清脆口感與香甜滋味

大口咬下很有絲絲層次酥脆，整個酸菜酸甜都湧上來

鴨肉絲不擔心太老，保有鴨肉香氣甜味，很開胃，每一口都好豐富口感

椒鹽酥炸鴨架

絕對要吃的椒鹽酥炸鴨架，搭配炸蓮藕、薯條、四季豆

光是色彩看起來就很美味，端上桌都聞到椒鹽香氣

這絕對是啃食控的愛，椒鹽香氣瀰漫

外皮鹹香帶有鴨肉香氣，搭配四季豆清脆水嫩

忍不住都直接用手拿起來大口啃食~

不擔心嗆辣，連小孩都搶食，還有薯條可以吃!

快來上菜吃烤鴨、經典佳餚美食

幸福甜味 薄脆千張奶凍(夢時代店限定)

飯後甜點可以點這款帶有甜味，細緻酥脆外皮的薄脆千張凍奶

酥脆帶出滑嫩乳香，香甜滋味都湧上來

紅豆木桶豆花

招牌紅豆木桶豆花，大人小孩都愛

搭配]薑糖水，可以加上帶有顆粒的紅豆泥，飯後都會忍不住來上一碗，甜蜜的完食