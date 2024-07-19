上次來到赤峰街遇到了蒔現的闆娘，當天相談甚歡之下，

闆娘不忘跟胖達特地推薦另一間特色小店；店家老闆本身還是位設計師，

主打自己創作的IP並做成人形燒與各式周邊～

今天跟胖達一起來開箱這間「木尼子故事屋」囉～！

木尼子故事屋

木尼子故事屋，在雙連捷運站2號出口、雙連街內，

步行約5分鐘左右的時間，木作的外觀與拼貼的圖繪，流露出不少童趣感。

推門而入，映入眼簾的景象，直接令胖達驚呆了～～～！！

超多的公仔！不乏有超知名航海王的公仔與其他知名IP。

*看著超帥的大熊！！

整個令胖達看了目不暇給，當然少不了店家的代表IP「木尼子」們。



木尼子故事屋的老闆也在自有的原創上做出了很多特色上的表現，

像以配色及服裝搭配在木尼亞上面，可以讓人可以直接聯想到「木尼子安尼亞」、

「木尼子魔女琪琪」等等～非常豐富。

除了立體的公仔們也有許多平面設計的周邊商品喔！

像「木尼子布章」、「木尼子毛筆繪」等等，這些是可以購買的部分喔!

*其他收藏公仔主要以展示為主喔！*

木尼子故事屋 菜單

流連在各式的公仔之中，差點就忘了今天是要來品嚐一下特色餐點「人形燒」。

木尼子故事屋，目前以「人型燒」、「咖啡」、「手工甜點」、

「飲品」以及夏天最不可或缺的「冰品」為主。

人形燒有不同的造型與口味，而這邊可以客製化的做成「木尼子+小嘰」綜合的人形燒

（開心），也點上了一杯拿鐵咖啡，與一碗「木尼子芒果爽」，開啟今日的偷閒午後。

木尼子故事屋 人形燒

在上桌之前，老闆會先行烘烤，最後會放上桌上的網上再用扇子搧涼，

過程中香氣整個四溢～真的是有夠香！

呈上桌時，熱氣依舊留存，拿的時候要小心燙手喔！

在人形燒旁邊放有「蜂巢蜜」可以蘸來吃。

木尼子主打的人形燒採用「無麩質」的原物料「米粉」來取代麵粉，

讓容易因麩質過敏的人也可以放心食用喔！

而撕開人形燒後看到的糕體比外面市售的人形燒更為黃潤，

一問之下，才曉得老闆是採用紅蛋黃，打發來製作，

吃起來口齒留存的蛋香非常濃郁，蘸上蜂巢蜜更顯甜蜜，很好吃；

而小嘰人形燒胖達是選了包覆黑麻糬的，

吃起來多了一分軟Q與黑糖香～！

*拿鐵的杯子也非常有特色，採用木頭的外觀，富有童話故事的味道；

採用星巴克的咖啡豆，研磨沖泡後，喝起來整體感受上奶香風味較濃些～

木尼子故事屋 木尼子芒果雪花冰

雪花冰本身入口綿密，如果單吃會比較像清冰的雪花冰，

可以直接淋上旁邊附有的芒果奶蓋，淋上去之後，

入口的每一口雪花冰都會有芒果的甜美滋味，風味相當不錯。

木尼子故事屋 結語

木尼子故事館的餐點，主打健康性質的取向，

在選料上老闆也非常用心的挑選且不失美味，

儘量讓每一個人都可以安心又開心的食用喔！

另外就是超推喜歡各式公仔的收藏達人一起來看看啦~

老闆不僅僅是收藏家，也是位設計師、藝術創作者，

同為創作者的你，一起來跟老闆聊聊吧～～～！！

胖達在這邊也分享木尼子故事屋的相關資訊給大家囉！

店名：木尼子故事屋

地址：台北市大同區雙連街20號1樓

電話：0933-823-970

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