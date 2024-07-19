今年6月15正式啟航的星宇航空PEANUTS x STARLUX夢幻主題航班，人氣 史努比 的各式周邊十分可愛，

除此之外在 華山藝文特區 也推出 史努比 X 星宇航空期間限定快閃店 ，活動期間自 6月25日到9月15日 ，費用 : 免費。

炎炎夏日 史努比 人氣依然不減~

展店入口旁有大型扭蛋區，頭獎為史努比30公分玩偶。

店內的各式周邊琳瑯滿目，喜歡寫卡片的有明信片可以挑選，卡款表面為閃亮款。

這次的聯名有史努比搭飛機玩偶有史努比&歐拉夫兩款。

愛喝手搖杯的有可愛的飲料提袋。

出門買東西專用可愛針織提袋有兩款，左邊千鳥紋在展店入口左手邊，右邊素色款在展店入口右手邊靠底端處，款式蠻好看的，家人也很喜歡。

戶外草皮區有設置主題拍照區。

揮著手的大型立體人偶查理.布朗讓人想跟他來個擊掌。

準備要帶領大家翱翔天際的史努比~

除了周邊之外店旁還有販售 史努比造型雞蛋糕&飲品 ，角色雞蛋糕造型可愛也明顯，不點一份來吃還真不行，雞蛋糕炙手可熱。

取餐區旁邊櫥窗有展示這次主題航班上的周邊用品。

華山藝文特區 常常舉辦各式大小活動展覽，逛完限定快閃時間上充裕的話可以逛逛其他特展或是特色商店。

星宇航空 機上的撲克牌有兩款不同的外盒。

聯名款盒子正反面插圖都不同。

撲克牌每張圖案都不一樣，花色方塊的編排看起來很像閃耀的星星，後三張角色是查理布朗、露西還有史努比的摯友胡士托。

花色梅花後三張角色是查理布朗、薄荷敏佩蒂、查理布朗。

花色紅心後三張角色是奈勒斯、莎莉布朗、富蘭克林。

花色黑桃後三張角色是史努比、莎莉布朗、富蘭克林。

除了快閃店之外 星宇小舖 也有販賣 PEANUTS X STARLUX 聯名周邊可以看看喔~

活動資訊👇👇👇

史努比 X 星宇航空期間限定快閃店

時間 : 2024年6月25日 10:30 AM -7:00 PM ~ 2024年9月15日 10:30 AM -7:00 PM

費用 : 免費

地址： 100 台北市中正區八德路一段1號



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