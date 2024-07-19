為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 玩具公仔 > 活動展覽~史努比 X 星宇航空期間限定快閃店︱人氣主題聯名︱與史努比家族一起喝個下午茶~

活動展覽~史努比 X 星宇航空期間限定快閃店︱人氣主題聯名︱與史努比家族一起喝個下午茶~

2024-07-19 21:34:00 夢旅獅 人氣：95
share
窩客好文

夢旅獅

發表篇數：60篇

文章類別：生活-玩具公仔

痞客幫封面.png

今年6月15正式啟航的星宇航空PEANUTS x STARLUX夢幻主題航班，人氣  史努比  的各式周邊十分可愛，

 除此之外在  華山藝文特區  也推出  史努比 X 星宇航空期間限定快閃店  ，活動期間自  6月25日到9月15日  ，費用 :  免費。

星宇x史努比快閃華山 01.png

炎炎夏日  史努比  人氣依然不減~

星宇x史努比快閃華山 02.png

展店入口旁有大型扭蛋區，頭獎為史努比30公分玩偶。

星宇x史努比快閃華山 03.png

店內的各式周邊琳瑯滿目，喜歡寫卡片的有明信片可以挑選，卡款表面為閃亮款。

星宇x史努比快閃華山 05.png

這次的聯名有史努比搭飛機玩偶有史努比&歐拉夫兩款。

星宇x史努比快閃華山 06.png

愛喝手搖杯的有可愛的飲料提袋。

星宇x史努比快閃華山 07.png

星宇x史努比快閃華山 08.png

出門買東西專用可愛針織提袋有兩款，左邊千鳥紋在展店入口左手邊，右邊素色款在展店入口右手邊靠底端處，款式蠻好看的，家人也很喜歡。

星宇x史努比快閃華山 09.png

戶外草皮區有設置主題拍照區。

星宇x史努比快閃華山 10.png

星宇x史努比快閃華山 11.png

揮著手的大型立體人偶查理.布朗讓人想跟他來個擊掌。

星宇x史努比快閃華山 12.png

準備要帶領大家翱翔天際的史努比~

星宇x史努比快閃華山 13.png

除了周邊之外店旁還有販售  史努比造型雞蛋糕&飲品  ，角色雞蛋糕造型可愛也明顯，不點一份來吃還真不行，雞蛋糕炙手可熱。

星宇x史努比快閃華山 17.png

星宇x史努比快閃華山 18.png

取餐區旁邊櫥窗有展示這次主題航班上的周邊用品。

星宇x史努比快閃華山 14.png

星宇x史努比快閃華山 15.png

星宇x史努比快閃華山 16.png

  華山藝文特區  常常舉辦各式大小活動展覽，逛完限定快閃時間上充裕的話可以逛逛其他特展或是特色商店。

星宇x史努比快閃華山 19.png

  星宇航空  機上的撲克牌有兩款不同的外盒。

星宇x史努比快閃華山 20.png

聯名款盒子正反面插圖都不同。

星宇x史努比快閃華山 21.png

星宇x史努比快閃華山 22.png

撲克牌每張圖案都不一樣，花色方塊的編排看起來很像閃耀的星星，後三張角色是查理布朗、露西還有史努比的摯友胡士托

星宇x史努比快閃華山 23.png

花色梅花後三張角色是查理布朗、薄荷敏佩蒂、查理布朗

星宇x史努比快閃華山 24.png

花色紅心後三張角色是奈勒斯、莎莉布朗、富蘭克林

星宇x史努比快閃華山 25.png

花色黑桃後三張角色是史努比、莎莉布朗、富蘭克林

星宇x史努比快閃華山 26.png

星宇x史努比快閃華山 27.png

除了快閃店之外  星宇小舖  也有販賣  PEANUTS X STARLUX  聯名周邊可以看看喔~

 

活動資訊👇👇👇

  史努比 X 星宇航空期間限定快閃店  

時間 : 2024年6月25日 10:30 AM -7:00 PM  ~  2024年9月15日  10:30 AM -7:00 PM 

費用 : 免費

地址： 100 台北市中正區八德路一段1號


檢視較大的地圖

華山藝文特區官網 : ( 點我 )  臉書 : ( 點我 )

星宇航空主題航班 : ( 點我 )

星宇小舖 : ( 點我 )

 

 


文章標籤
史努比SNOOPY 星宇航空STARLUX 期間限定快閃店 人氣主題聯名 造型雞蛋糕 史努比周邊商品 華山藝文特區 PEANUTS X STARLUX
創作者介紹
創作者 夢旅獅 的頭像
夢旅獅

夢旅獅




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#造型雞蛋糕
morechevron_right
文章關鍵字
史努比SNOOPY 星宇航空STARLUX 期間限定快閃店 人氣主題聯名 more
檢舉
share
chevron_left

慢悠享食~古密蔬食︱台南安平巷內人氣蔬食~
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up