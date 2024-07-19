特色湯頭、高級漂亮的火鍋店就在圓山！汆食作伙鍋主打特色鍋物，使用新鮮食材，有各種特色湯頭可以選擇，搭配新鮮肉品、海鮮，絕對讓你吃飽吃好！店內還有兒童遊樂區，讓帶孩子的爸爸媽媽可以悠閒吃鍋、孩子也可以開心玩樂~

汆食作伙鍋 中山店

地址：台北市中山區中山北路三段26號

電話：02-2585-2555

汆食作伙鍋 中山店 店內環境

位在晴光、圓山花博附近的汆食作伙鍋，店面超級大！非常寬敞，一進去就感受到文青高級感~

店門口還有沙發區，即使要排隊等候，在這裡等也很舒服~

店內空間真的滿大的，兩大排舒適的座位區，讓吃火鍋也是一種優閒的享受~

除了雙人、四人用餐，店內也有提供多人的座位，舒適又帶有高級感的用餐環境，非常適合多人聚餐！

局然還有兒童區！真的是兒童友善餐廳！連兒童遊戲空間都給準備好了！讓家長可以邊著火鍋邊監控小孩~

今天點了2人海陸套餐，真的超級豐盛！！！

2人海陸套餐 $1488

肉品六選二、海鮮共七款，我選翼板牛和小羔羊，油花均勻、軟嫩好吃，還有蝦漿/花枝漿擇一，份量超多，兩個人可以吃超飽！

汆食作伙鍋的碗盤好精緻好好看！

冷泡茶

套餐附的冷泡茶，配火鍋剛剛好，非常解膩~

冷泡茶清爽無負擔，吃完火鍋來一杯，好爽口！

鴛鴦鍋物｜啖香麻辣鍋 + $250 、鳳梨蛤蜊雞 +$100

今天點了鴛鴦鍋，讓愛吃辣和不敢吃辣的都可以滿足~點了清爽的鳳梨蛤蜊雞、開胃的啖香麻辣鍋~

p.s. 套餐能折抵掉基本的 $50湯底費用

啖香麻辣鍋

多種辛香料，有麻有辣！運用多種中藥材及辣椒，看似火紅卻清香溫和！喝起來很順口！重點是裡面料多多，有滑嫩鴨血和嫩豆腐，完全就是麻辣鍋的經典組合，拿來涮肉或豆皮都很優！大塊豆腐與鴨血可免費續一次喔！

如果加湯的話會加牛骨湯，如果怕辣的朋友可以稀釋辣度~

鳳梨蛤蜊雞

不敢吃辣的朋友，汆食也有很多種特色湯頭可以選擇喔！我今天選了鳳梨蛤蜊雞，汆食特調湯底超清爽！很適合夏天吃！運用新鮮蔬果、金華火腿、老母雞慢火熬煮12小時，裡面可以看到一整顆的鳳梨耶！

鳳梨甘甜和蛤蜊鮮鹹，讓人意想不到的完美組合，添加了新鮮的鳳梨以及蛤蠣，除了提升湯底的口味外，還為湯頭添加了甜度，加入海鮮更美味，會讓湯頭更鮮甜！

時令蔬菜

菜盤也是好精緻呀~裡面的蔬菜種類很多，營養均衡喔~

翼板牛

翼板牛吃起來Q彈有嚼勁，無肉不歡的朋友必點~

雪花牛

加入麻辣湯底真的超涮嘴！不需要沾醬都好吃！

點選套餐會附贈汆食柚子醬/特製辣椒醬，我非常喜歡柚子醬！！搭配肉品好好吃~

雪花牛口感非常軟嫩，沾上柚子醬清爽又涮嘴，一口接一口停不下來~

2人海鮮拼盤

賣相非常澎派的海鮮拼盤，這個海鮮量也太大！把海鮮放進天然食材熬煮的火鍋湯頭滾煮，真的超級鮮！

天使紅蝦好大一隻！

各式貝類可以增添湯頭的鮮甜~我推薦加入鳳梨蛤蠣雞湯裡一起煮！超搭！

還有鮭魚~~鮭魚切的超級厚實，肉質超級柔軟，平常火鍋店很少見這麼肥美的鮭魚~

鮮脆蝦仁漿

來吃火鍋我都一定會點漿類！手打的紮實Q彈可口，吃得到新鮮的蝦仁！

Q脆口感加入麻辣鍋超讚！鮮甜多汁的鮮味不管搭哪一款湯頭都好吃！

豆類拼盤｜凍豆腐／生豆皮/炸豆皮

愛吃豆類的朋友一定會愛死這一盤！豆腐、豆皮吃到飽！

刀削麵 + $20

這個刀削麵我超推！必點！

口感Q彈有嚼勁，放入麻辣湯底超好吃，放入鳳梨湯底很清爽！建議兩鍋都煮煮看！

下鍋只要2-3分鐘即可，麵條真的超有彈性，很想買回家自己煮麵吃哈哈哈~

搭配鳳梨湯頭超輕甜！單吃麵就可以吃個好幾碗~

主廚滷肉飯 + $10

一上桌這滷肉飯就香死人~建議一上桌就要吃，不然涼掉就可惜了！

滷肉醬汁濃郁，搭配香Q白飯好涮嘴~我一個人可以吃三碗！

飯後甜點是芒果冰淇淋！真心覺得好吃！吃的到芒果顆粒耶~~超解膩的！

中山店的空間非常大，環境舒適、採光又好，真的太適合與家人或朋友來聚餐了！汆食作伙鍋除了中山店，還有統一時代店，如果不想去信義區人擠人，到中山店是個不錯的選擇喔~

！好康大優惠！

中山店的套餐肉品可以加價升級～.

原本的肉品是5選2，現在只要 + $399，肉品選擇可升級為伊比利梅花豬／Prime翼板牛／無骨牛小排、+ $699，肉品選擇可升級為日本A5和牛