苗栗頭份美食「月團圓雞湯火鍋-頭份尚順店」，位於頭份尚順周邊的火鍋專賣店，鍋物套餐388元起，主打個人鴛鴦火鍋，還有自助吧任你吃到飽，多種野菜及新鮮火鍋配料，及冰品和飲料都能免費暢飲！是間環境舒適、湯頭好喝、食材新鮮的好吃火鍋店新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「月團圓雞湯火鍋」是來自新竹竹北的知名火鍋店，頭份店位於尚順商圈周邊，沿路有路邊停車格，停車還算蠻方便的！

【月團圓雞湯火鍋5年創業-感謝祭】 ♦ 活動期間：7月15日-8月31日止，期間內所有活動皆可合併使用！ ◊ 活動一｜每份套餐+15元即可兌換梅花豬、五花豬、巴沙魚、鱸魚、蛤蜊任選乙種。 ◊ 活動二｜平日限定週一至週五部分套餐最低85折，最低只要388元起！PR肩胛牛套餐、全牛雙人套餐、全豬雙人套餐、火烤兩吃銅盤雙人套餐！ ◊活動三｜258元起240g大份量肉品買一送一！

▲一踏進「月團圓雞湯火鍋」就覺得他有別於一般火鍋店，裝潢得很美很有質感，門口處旁邊的候位區根本就是網美牆阿，很吸引人多拍幾張！

▲入店後會由櫃檯服務人員協助帶位，入座以後服務人員會引導掃描桌面上的QR CODE點餐！

【月團圓雞湯火鍋｜完整菜單MENU】

▲以上是「月團圓雞湯火鍋」的消費方式及完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【月團圓雞湯火鍋｜店內用餐環境】

▲店內的座位有適合單人用餐的座椅區、也有適合三五好友和小家庭聚餐的座位，而且有提供隔板，用餐可以很自在不尷尬！

▲雖然沒有小包廂，但是有這樣的小隔間！重點是冷氣很涼，夏天就是要邊吹冷氣邊吃鍋啊！

▲桌與桌之間的距離拉得很開，椅子也還蠻舒適好坐的唷！質感跟舒適感滿分💯

▲最讚的就屬他們靠窗的座位區，這裡的採光真是好得沒話說，空間也相當寬敞舒適！

▲店家還有貼心提供兒童椅，要帶小朋友來用餐也不成問題！

【月團圓雞湯火鍋｜自助區】

▲店家的自助吧提供野菜吃到飽，有超過30種的食材任你夾，食材擺放得很整齊，顏色搭配很繽紛，看起來就很誘人呢！

▲吃火鍋有這種蔬菜吧超加分！想吃什麼自己拿，自由度最高！吃多少拿多少，喜歡的就多夾一點，不吃的就直接跳過，這樣也比較不會浪費食材👌

▲靠近醬料區這邊還有豆皮和兩款開胃小菜，這天的小菜是毛豆和海帶！

▲他們的主食也是免費自取的，光是麵食就有七種！有雞絲麵、蒸煮麵、王子麵、鍋燒麵、Q麵、刀削麵、冬粉！

▲一旁還有藜麥飯和滷肉汁可以自行添加！我自己還會再到醬料區加點蔥花點綴😋

▲醬料則是依照個人喜好自行添加，我通常都是加沙茶＋醬油＋蒜泥＋蘿蔔泥＋蔥花＋辣椒！

▲飲料有冷熱飲，有氣泡飲料也有無糖飲料，還有熱咖啡及熱茶等，這些都可以無限暢飲👌

▲我們這天喝最多的就是可爾必思、雪碧、可口可樂啦！冰涼涼的飲料配火鍋最讚了！

【月團圓雞湯火鍋｜雙人套餐肉瀑布+海鮮盤】

▲我們這天點了店內最熱賣的雙人套餐肉瀑布，他們的肉瀑布套餐有四種可以選，我們選的是1198元的「牛豬經典肉瀑布」！

▲「牛豬經典肉瀑布」的內容物有美國板腱牛、西班牙嫩肩豬、大眾五花牛～我們選的是450g的套餐，如果愛吃肉的朋友們，可以選肉量更多的600g套餐喔！

▲其實光是吃他們的自助吧就夠飽的，若是食量不夠大的朋友們，這些主食就請酌量拿取啦，不然恐怕更快就戰敗囉😂

▲「月團圓雞湯火鍋」最特別的是他們主打個人鴛鴦鍋，一個人可以選擇兩種湯頭，我這一鍋選了府城牛肉湯和川香麻奶鍋！

▲這鍋則是選了牛奶南瓜雞湯鍋＋關東壽喜燒！我推薦可以點一鍋適合喝的湯底搭配一個適合涮肉的重口味湯底👍

▲他們的野菜吃到飽肯定是要吃好吃滿阿，喜歡的就多去拿個幾輪，畢竟肉瀑布的肉量真的很多，需要搭配一些蔬菜，吃起來比較營養均衡啊！

【美國板腱牛】

▲板腱牛的口感比較紮實，肉香味濃郁，因為他的油脂比較少，我個人建議涮個七八分熟左右就可以起鍋👌

【西班牙嫩肩豬】

▲西班牙的嫩肩豬油脂含量適中，以豬肉來說這個肉質還蠻細緻的耶！如果不吃牛肉的朋友，他們也有全部都是豬肉的肉瀑布可以選擇唷！

【大眾五花牛】

▲大眾牛五花可以說是我最愛的基本款，五花牛的油脂比較多，久煮也不會乾澀，口感依舊是軟嫩好吃！我覺得特別適合放到壽喜燒鍋或是麻辣鍋裡面煮！

【蝦子蛤蜊組+268元】

▲蝦子蛤蜊組有兩隻大草蝦＋四隻大白蝦＋八顆蛤蜊，而且他們的蝦子都已經貼心去殼了，對於不想剝蝦殼又想吃蝦的人來說，這真的是超暖的服務啊🤩

▲蝦子肉質彈牙，蛤蜊新鮮飽滿，吃起來汁多肥美，而且處理得很好，沙子都吐得很乾淨！

【農曆15日｜套餐加15元加購】

▲最讚的是他們有每月農曆的15日，套餐加15元換購的活動，有梅花豬／五花豬／巴沙魚／鱸魚／蛤蜊可以五選一，這麼便宜！肯定要加啊！

▲活動+15元的大眾梅花豬有60g，一份大約有六片，肉質還不錯呢！

▲活動+15元的鱸魚片有3片，鱸魚的肉質細緻軟嫩，吃起來也沒有魚刺，無論要給長輩或小朋友吃都很OK！

▲湯頭不夠，店員就會到桌邊幫忙加湯！但如果桌邊能設有服務鈴，對服務人員和客人來說都會更方便啦👌

▲飯後還有冰品可以自取，共有六種口味，而且都還蠻好挖的唷！我個人最推的就屬芝麻口味啦😋

▲整體來說，這間「月團圓雞湯火鍋」提供自助吧吃到飽，而且蔬菜和配料的選擇豐富多元，還有飲料和冰品可以無限吃！而個人鴛鴦鍋的概念很不錯，一個人能享用兩種湯頭，可以選一鍋適合喝湯的湯底，搭配一款較重口味適合涮肉湯底！而肉盤和海鮮食材都蠻新鮮的，每月農曆十五號還有品牌日的活動，超值的加購優惠價也千萬不要錯過囉！

***本文感謝”月團圓雞湯火鍋-頭份尚順店”邀約,內文為真實感受分享***

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