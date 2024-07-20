高雄茂林「萬山岩雕」是外星人留在地球的訊息？你是否對這台灣最神秘的圖騰充滿好奇心？但卻又無法面對路程遙遠、路途艱辛與野宿的挑戰？現在只要在萬山部落的萬山岩雕模型屋，透過模型、照片與導覽老師的專業解說，能就讓你輕鬆的與萬山岩雕進行第一次的邂逅。萬山岩雕模型、萬山舊部落模型、萬山村石板屋演繹與下潛式石板屋、工寮廚房原民風味餐、超級食物油芒，五大亮點讓你看見不一樣的萬山部落。



['Oponoho 曙光照射的美地 萬山舊部落模型屋]

高雄茂林濁口溪上游崇山峻嶺間，海拔高度 1475公尺的萬頭蘭山下，一個四周盡是懸崖峭壁，被萬山部落族人稱為 'Oponoho 「歐佈諾伙」(意指：曙光照射的美地) 的斜坡台地，一群萬山先民在此建屋結社生活，日治時期稱為「萬斗壟社」，民國以後則改為「萬山村」，並於民國 46年 (1957) 由國民政府集體遷村至現址。導覽老師「阿各 (Ake)」表示， 高雄市茂林區有茂林、萬山與多納三個原住民里，雖彼此為鄰同屬魯凱族，但卻各自發展不同的語言，因此言語不通。來自「歐佈諾伙」目前人口數只有約 450人的萬山里族人，心中一直有個期許，或許將來能成為台灣原住民族第十七族。



萬山舊部落模型屋中，一座萬山舊社模型，是根據實地考察、拍照與記錄依比例所製作。模型上的石板屋沿山坡而建，透過解說台的按鈕能相對找到屋主的石板屋位置 (有燈會亮)。導覽老師表示：民國 46年 (1957) 萬山舊部落集體遷村時，並不是全部落同一天一起搬離，而是用換工方式大家相挺相扶持一家一家搬。他們先將屋頂拆下，並將石板陸續搬到新部落使用，因為他們把石板當作家當。而屋頂要拆下的原因，是因為久無人居的房子沒人生火，沒有煙燻保持恆溫乾燥，屋頂木料很容易腐朽，二、三年內就會坍塌，所以現今去部落舊社還能看見完整的石板屋結構。



導覽老師特別介紹萬山舊部落中，四個重要的設施：

1. 部落隘口位於山脊鞍部，部落四周盡是懸崖峭壁，這裡是部落的唯一的出入口，道路狹窄地處高地易守難攻。



2. 日治時期日本政府推行理蕃政策，會在每一個部落設立警察駐在所及蕃童教育所，除監控部落活動外，也進行教化工作。(照片：右上)

3. 青年聚會所，禁止女性靠近，是部落男人議事、學習傳統技能與傳遞知識重要的場所，部落出草後，獵到的人頭也會先放在這裡。(照片：右下)

4. 「萬山神石」為萬山舊社的守護神，神石是一片形似百步蛇頭狀的大板岩，以 45度呈斜角崁在石牆之中 (目前因風災樹倒而擊斷，平躺在地上)，根據萬山發展協會記載為藍健安家族所有，部落耆老指出萬山神石很具靈力，不小心碰觸非死即傷，故族人每四年都會到藍健安家屋前做祭祀活動。(照片：左)



[萬山岩雕 台灣最神秘的圖騰 是外星人留在地球的訊息？]

「萬山岩雕群」位於萬山舊社 (萬斗籠社) 的傳統狩獵區山林中，首次發現公開於 1978年，是台灣首見的史前「岩雕藝術」，目前推估岩雕年代距今約 500年至 1600年前，其確實的創作年代及創作族群仍有待進一步研究。



導覽老師表示自從古道崩塌後，去萬山舊部落路變得很遠，從馬里山溪登山口到舊社來回需時二日，去萬山岩雕群更遠，要走完四個遺跡，至少需要四日。你是否對台灣最神秘的圖騰「萬山岩雕 」充滿好奇心？但卻又無法面對路程遙遠、路途艱辛與野宿的挑戰？現在只要在萬山岩雕模型屋，透過模型、照片與導覽老師的專業解說，能就讓你輕鬆的與萬山岩雕進行第一次的邂逅。



1978年，當時任教於在屏東師範學院的高業榮老師，於高雄市濁口溪上游北岸，發現第一座萬山岩雕遺跡，高老師依帶領的萬山族人所說名稱命名與編號為 TKM1「孤巴察峨」。



「孤巴察峨」萬山部落語意：「有花紋的石頭」，為一巨大之砂岩塊，是萬山岩雕群中紋飾最多，既豐富且具完整性的一座， 在 80餘平方公尺的岩石表面上佈滿了人像紋、人臉紋、同心圓、圈狀紋、游渦紋，以及許多無法解釋的圖形，具有高度的藝術研究價值。次年 1979年發現的 TKM2「祖布里里」則是用發現地的萬山傳統地名命名。(依發現者高業榮老師之定義，T：台灣、K：高雄、M：茂林而有 TKM1 - 4之名稱。)



流水紋 (註：為保護萬山岩雕，目前已明文禁止拓印，踩踏岩石也必須脫鞋裸足，現場裝有攝影機監控。)



1984年再度發現第三處萬山岩雕，被命名為 TKM-3「莎娜奇勒」 (用發現地的萬山傳統地名命名)。1989年內政部將此三處岩雕公告為第三級古蹟「萬山岩雕」。2002年底高老師發現了第四處岩雕，命名為 TKM-4「大軋拉烏」(用發現地的萬山傳統地名命名)。萬山岩雕群遺址目前共計有 4處 14塊岩石，並在 2008年8月22日由行政院文化建設委員會公告指定「萬山岩雕遺址群」為台灣第七處國定遺址。



從魯凱族古老的創生神話註釋，推測一號岩雕中全身的人像圖紋代表湖神，或為百步蛇精靈的象徵，以高舉的雙臂伸向廣闊無際的宇宙。



小盯嚀：若要前往萬山舊社或萬山岩雕群探訪，除要依規定向三個單位 (警政署申請入山證、.林務局申請出雲山自然保留區許可證與高雄市文化局申請許可證) 申請核准外，山區路線鮮有人煙，沒有布條岔路多，沿途山壁多有巨大崩塌，地形時有變化，建議與萬山社區發展協會聯絡，協助聘僱嚮導與安排接駁車，有部落嚮導帶路比較安全。

前往萬山社區發展協會的斜坡路，坡崁上畫有放大版的萬山岩雕圖案，並有「萬山岩雕 - 吃蛇的女人」神話解說牌。太古，萬山舊部落，其中拉巴烏賴 (Laba’ulai) 貴族家祖先娶外族女子為妻，她趁家人下田工作時，招引大批蛇類，並把百步蛇和著甘藷一同燜熟，在家人未返家前先食用蛇肉果腹，剩下的甘藷留給家人，不久家人身體日漸衰弱，一天當她到河流取水的時候，家人揭開土窯才發現她有嗜食蛇肉的惡習，很不諒解這種褻瀆神明的愚行。可是外族女子也不甘示弱，便撿取百步蛇納入前襟，逆著濁口溪方向而去，她臨行時約定他的夫婿在祖布里里和孤巴察峨大石處相見，但其夫婿終未履約。她便在岩塊上一面雕刻一面吃蛇肉充飢，所丟棄的蛇骨頭都變成百步蛇，那時岩塊還像小米糕一樣的鬆軟，所以他踩上去就留下腳印，趴下去時就印出了人形，最後便獨自回到自己的村落。



[萬山村石板屋演繹 依年序具體呈現萬山部落石板屋的演化史]

萬山村石板屋演繹，六個縮小版萬山石板屋模型，依年序將石板屋結構演化過程以具體樣貌呈現，完美展示萬山部落石板屋的演化史。



石板屋使用板岩或頁岩作為建材疊砌牆面與舖蓋屋頂，六個縮小版萬山石板屋模型，依演化時序排列，從最原始單邊靠著山壁，以大板岩為天然遮蔽屋頂開始，進而將大板岩屋頂改成以木為橫梁，頂上舖設茅草遮雨防漏的單面式茅草屋頂 (照片：左上)。茅草屋頂下雨時房屋常會漏水，且茅草受潮會腐爛，每年必須更換，為改善茅草屋頂的缺點，萬山先民們開始運用石板舖蓋屋頂，成為單面式石片屋頂，屋頂的外型有如百步蛇的鱗片般，下雨時雨水會沿著石板外緣流下去 (照片：右上)。板岩堆砌期石板屋發展到有橫樑之屋脊式建築，進入成熟的石板屋階段，門、窗也從側邊，移至石板屋正面 (照片：下)。



隨著部落戶數的增加，石板屋進入社會階層期，正面牆壁原為疊砌板岩，進化為前牆立板式石板屋，藉平面石板面積之大小，展現家族人力、財力、物力之階級 (照片：上)。日治時期建築受到影響，學習了屋立柱型態建築，石板屋加入騎樓式建築，增加遮風避雨功能與互動空間 (照片：下)。



[會呼吸的下潛式石板屋 萬片板岩層層砌 山林石屋代代傳]

台灣多颱風、多地震，萬山先民們有智慧，為了防颱將石板屋蓋得很低，屋頂高度不會超過斜坡角度，每當颱風一來，強風都剛好從屋頂掃過，不會掀翻屋頂。但因為屋頂高度不足，為求人體工學及屋內活動空間之便利性，有三分之一就向地平面以下發展，以爭取高度空間。



為提高隱密性，住屋週遭草木蔓藤任期生長，藉以覆蓋低矮的石板屋，若有敵人來犯，低矮的入口讓來犯者入屋時必須彎腰俯首，鎮守屋內的成員即可輕易砍下敵人首級。另有一說，萬山族人認為彎下頭來進入屋裡，這是尊敬屋主的一種表現。



導覽老師表示：下潛式石板屋有三分之一在地平面下，靠重力堆疊的石板牆壁與屋頂，石板間沒有粘著劑，縫隙間形成氣孔，空氣能流通，火煻的煙能順著氣流從縫隙往外飄，所以即使沒煙囪，室內也不會薰眼嗆鼻。冬季室內火煻旺盛，熱氣由屋頂縫隙外飄時，形成的白煙像是噴煙，所以才說石板屋是會呼吸的房子，而且石板厚夏天隔熱、冬天保溫，恆溫效果佳能「冬暖夏涼」。



這座長方形下潛式石板屋為雙室型石板屋，仿萬山舊部落的石板屋格局建造。門的位置在中間偏右 (面對石板屋)，俯身拾階進門後，首先看見的是爐灶區 (廚房) 與儲糧間，左邊有一道門，進入後是生活起居空間 (客廳與寢室)。導覽老師表示：魯凱族的喪事處理和埋葬方式，依善死或惡死各不相同。惡死者在處理程序上附帶有諸多禁忌且是戶外埋葬 ，善死者的埋葬方式為室內葬，在石板屋內掀開地面的石板，挖掘墓穴埋葬死者後再蓋回石板。



[青年聚會所 年輕男子傳統技能的訓練中心]

青年聚會所，萬山部落男人議事、學習傳統技能與傳遞知識重要的場所，也是傳統部落男子養成教育及政治、軍事、祭典的所在地，過去部落出草後，獵到的人頭也會先放在聚會所，這個剛強又有神聖力量的場所，向來禁止女性靠近。



導覽老師表示：萬山祖靈祭每四年舉辦一次，現今為配合族人工作求學，乃將祭典濃縮在一天舉辦，並特別將祖靈祭其中一項「勇士祭 」凸顯出來舉辦。勇士祭當天，部落會邀請鄰近的青年會一起來跳勇士舞，展現部落男子的力與美。之後進行「勇士出征」將打獵的技巧及精神簡化為闖關關卡，參加的年輕男子必須通過層層關卡，到達終點用白毛巾擊打石頭，象徵砍人頭動作，並迅速拿起石頭抵達祭典會場，進行「報戰功」得到全場的歡呼，並獲得象徵勇士的羽毛，青年聚會所框架上有四顆代表人頭的石頭，代表勇士祭已辦過四屆 (其間曾有停辦過一段時間)，他本人就是第一屆勇士祭得到羽毛的參賽者。



[工寮廚房 原民風味餐 產地餐桌最近的距離]

「工寮廚房」原民風味餐，食材來自萬山社區發展協會自種的「混種區」菜園，以當季菜園生產的蔬果入菜，簡單的調味，搭配原住民特色食材樹豆、馬告烹飪，張顯原民料理特色，並透過擺盤呈現餐桌美學。



特別介紹 「懶惰吉拿富 (Sisi'a)」，材料同吉拿富 (Cinavu)，有豬肉、芋頭粉、糯米與假酸漿葉，不同的吉拿富是用整片假酸漿葉包起來，懶惰吉拿富的假酸漿葉是直接切碎與豬肉、芋頭粉、糯米混合後，一起煮成粥狀。因為不用先蒸煮豬肉、芋頭粉與糯米，沒有假酸漿葉與月桃葉包裹工序，快速又方便，口感、味道同吉拿富，因此被稱為懶惰吉拿富，又被稱為部落咖喱。



[認識超級食物 油芒]

萬山社區復耕台灣原生種作物—台灣油芒，油芒禾本科油芒屬的多年生植物，株高可達 80公分，甚至有 120公分，有時粗莖桿會木質化。油芒能抗旱、抗寒，適應鹽化的惡劣土地，與小米、紅藜、樹豆等，同為原住民傳統農作物，因營養豐富被稱為「超級食物」。



油芒雖然曾經是原住民部落的傳統作物，但因為口感不如小米、玉米與芋頭，在食物豐富、選擇性多的情況下，漸漸的被部落族人所遺忘而不再種植。根據中研院研究，油芒榖粒的蛋白質含量與小麥旗鼓相當，而為稻米的 2倍；鈣、鎂蘊含豐富，為稻米的 7倍；鋅的含量也很高，為地瓜的 5倍。脂肪則是稻米的 8倍，也比小米高出 1.8倍。苯丙胺酸和色胺酸，分別是稻米的 2倍及 1.6倍。



萬山部落超能量籽「油芒」，台灣特有種，植物界的明日之星，也是超級食物的三位明星 (油芒、樹豆與小米) 之一。



萬山社區發展協會，部落特色產品創新研發計畫在油芒顧問徐子富老師的協助下，成功研發數款岩雕圖騰及山中動物模組，並進行了「部落油芒超能量籽下午茶」試賣，品項有油芒手工餅乾、桑芭茶、油芒甜甜圈與萬山岩雕煎餅。



油芒手工餅乾伴手禮盒，最是受到消費者的熱烈歡迎。



遊客透過萬山岩雕造型手工皂 DIY 與油芒餅乾手作體驗，拓印萬山岩雕圖騰，可以將萬山部落美好的記憶帶回家與親朋好友分享。



高雄市茂林區萬山社區發展協會

地址：高雄市茂林區萬山里4鄰39-1號

電話： 07 680 1538

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