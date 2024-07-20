有了自己的小窩，終於可以按自己喜歡的佈置！在挑選家具方面，雖然現在可以網站訂購很方便，但我還是喜歡去現場，親自去挑選感受才是最真實的！

多瓦娜家居是全台最大平價家具行，更有多家實體店面，我就近選了汐止門市！https://www.dowana.com.tw/

多瓦娜家居-汐止門市

地址：新北市汐止區福德一路295號

電話：02-7729-5002

時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

LINE：https://lin.ee/61jPHad

店有二名服務人員，服務人員會先招呼介紹，也可以自己逛看，比較不會有壓力，等有問題再請教服務人員！

多瓦娜家居的汐止門市，分為一樓的客廳家具區https://www. dowana.com.tw/living-room/ ，及二樓臥房寢室區https://www.dowana.com.tw/bedroom/！佔地面積超大，展示各式各樣的家具！

回到家往沙發一躺，好的沙發能解一天的疲勞！一個家先映入眼簾的也是客廳沙發！所以挑個好沙發很重要！https://www.dowana.com.tw/sofa/

摸起來的觸感如何？什麼材質才更耐用？一定要試坐試躺感受沙發的軟硬度以及舒不舒適呀？

喜歡的色系是不是能被滿足？都是我選擇的重點！多瓦娜家居展示超多款不同的沙發，色卡也超豐富！尺寸也都可以根據家裡的需求做調整喔！

最喜歡這款粉嫩的沙發組，除了可以插頭充電，還有品質保證喔！

採用高密度泡綿當坐墊，搭配韌性較高的軟彈簧，保固十年沒問題喔！

位於二樓的臥房寢室區也很豐富喔！床頭櫃及床的尺寸也都可以做成想要的大小喔！

試躺一下，看看哪個最舒服好入眠？

鑑於現在3C產品的使用頻繁，也有多款床頭櫃附插頭的，充電好方便！

多瓦娜家居非常用心，還有L型的衣櫃，妥善利用空間！

有相信風水的人，在不使用時把鏡子蓋起來的化妝台，好貼心！

因應現在房價高漲，空間都需要被有效利用，多瓦娜家居也有多款沙發床組合喔！https://www.dowana.com.tw/sofa/sofa-bed/

使用超輕有彈性的設計，讓沙發變形成床也很輕鬆，女生使力不費勁！

二人床再變沙發，就是那麼簡單，節省空間超級讚！

在多瓦娜家居不怕挑不到喜歡的，但受限於每個門市的空間不同，如果想要看更多，現場的服務人員也會熱心的用電腦及型錄做更多的介紹！

小資族的成家，當然要找全台最大平價家具行-多瓦娜家居，從專業中挑選 ，讓專業來服務！

多瓦娜家居-汐止門市

地址：新北市汐止區福德一路295號

電話：02-7729-5002

時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

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全台更多門市資料：

樹林門市：02-7730-8755

新北市樹林區中正路455-1號

營業時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

生活圈：https://lin.ee/ZLPmGQy



桃園門市：03-2715770

桃園市桃園區中山路431號

營業時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

生活圈：https://lin.ee/AqI6ky6



中壢門市：03-271703

桃園市中壢區環中東路352號

營業時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

生活圈：https://lin.ee/pbarPDA



新竹門市：03-6218589

新竹市經國路二段282號

營業時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

生活圈：https://lin.ee/uStY474



南屯門市：04-25609262

台中市南屯區忠勇路133-19號

營業時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

生活圈：https://lin.ee/meImgU3

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