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> 圖文創作 > 生活 > 居家雜貨 > 【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多，客製化訂做，專人安裝！汐止家居推薦，多功能家具【家具推薦】

【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多，客製化訂做，專人安裝！汐止家居推薦，多功能家具【家具推薦】

2024-07-20 14:06:00 Phyllis 17 人氣：111
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：384篇

文章類別：生活-居家雜貨

有了自己的小窩，終於可以按自己喜歡的佈置！在挑選家具方面，雖然現在可以網站訂購很方便，但我還是喜歡去現場，親自去挑選感受才是最真實的！

多瓦娜家居是全台最大平價家具行，更有多家實體店面，我就近選了汐止門市！https://www.dowana.com.tw/

【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多

多瓦娜家居-汐止門市

地址：新北市汐止區福德一路295號

電話：02-7729-5002

時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

LINE：https://lin.ee/61jPHad

【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多

店有二名服務人員，服務人員會先招呼介紹，也可以自己逛看，比較不會有壓力，等有問題再請教服務人員！

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多瓦娜家居的汐止門市，分為一樓的客廳家具區https://www.dowana.com.tw/living-room/及二樓臥房寢室區https://www.dowana.com.tw/bedroom/！佔地面積超大，展示各式各樣的家具！

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回到家往沙發一躺，好的沙發能解一天的疲勞！一個家先映入眼簾的也是客廳沙發！所以挑個好沙發很重要！https://www.dowana.com.tw/sofa/

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摸起來的觸感如何？什麼材質才更耐用？一定要試坐試躺感受沙發的軟硬度以及舒不舒適呀？

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喜歡的色系是不是能被滿足？都是我選擇的重點！多瓦娜家居展示超多款不同的沙發，色卡也超豐富！尺寸也都可以根據家裡的需求做調整喔！

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最喜歡這款粉嫩的沙發組，除了可以插頭充電，還有品質保證喔！

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採用高密度泡綿當坐墊，搭配韌性較高的軟彈簧，保固十年沒問題喔！

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位於二樓的臥房寢室區也很豐富喔！床頭櫃及床的尺寸也都可以做成想要的大小喔！

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試躺一下，看看哪個最舒服好入眠？

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鑑於現在3C產品的使用頻繁，也有多款床頭櫃附插頭的，充電好方便！

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多瓦娜家居非常用心，還有L型的衣櫃，妥善利用空間！

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有相信風水的人，在不使用時把鏡子蓋起來的化妝台，好貼心！

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因應現在房價高漲，空間都需要被有效利用，多瓦娜家居也有多款沙發床組合喔！https://www.dowana.com.tw/sofa/sofa-bed/

【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多

使用超輕有彈性的設計，讓沙發變形成床也很輕鬆，女生使力不費勁！

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二人床再變沙發，就是那麼簡單，節省空間超級讚！

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在多瓦娜家居不怕挑不到喜歡的，但受限於每個門市的空間不同，如果想要看更多，現場的服務人員也會熱心的用電腦及型錄做更多的介紹！

【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多

小資族的成家，當然要找全台最大平價家具行-多瓦娜家居，從專業中挑選 ，讓專業來服務！

【居家】全台最大平價家具行，多瓦娜家居！挑家具首選，種類繁多

多瓦娜家居-汐止門市

地址：新北市汐止區福德一路295號

電話：02-7729-5002

時間：平日 12:00~20:00

週六 11:00~21:00

週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)

節日 11:00~20:00

LINE：https://lin.ee/61jPHad

官網：https://www.dowana.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/DowanaHome/

IG：https://www.instagram.com/dowana_tw/

YT：https://www.youtube.com/channel/UCOQk8W1jIZQbdxZ5_h1SZcA

Tiktok︰https://www.tiktok.com/@dowanahome

 

 

全台更多門市資料：

樹林門市：02-7730-8755
新北市樹林區中正路455-1號
營業時間：平日 12:00~20:00
週六 11:00~21:00
週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)
節日 11:00~20:00
生活圈：https://lin.ee/ZLPmGQy

桃園門市：03-2715770
桃園市桃園區中山路431號
營業時間：平日 12:00~20:00
週六 11:00~21:00
週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)
節日 11:00~20:00
生活圈：https://lin.ee/AqI6ky6

中壢門市：03-271703
桃園市中壢區環中東路352號
營業時間：平日 12:00~20:00
週六 11:00~21:00
週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)
節日 11:00~20:00
生活圈：https://lin.ee/pbarPDA

新竹門市：03-6218589
新竹市經國路二段282號
營業時間：平日 12:00~20:00
週六 11:00~21:00
週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)
節日 11:00~20:00
生活圈：https://lin.ee/uStY474

南屯門市：04-25609262
台中市南屯區忠勇路133-19號
營業時間：平日 12:00~20:00
週六 11:00~21:00
週日 11:00~20:00 (若遇週一為節日，則 11:00~21:00)
節日 11:00~20:00
生活圈：https://lin.ee/meImgU3

 

文章標籤
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