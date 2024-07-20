現代人越來越注重養生與健康，但因為工作忙碌，為了方便只好選擇外食，

吃多了重油重鹹的便當與速食，原型食物與蔬果攝取不足，營養容易不均衡，

因此，輕食與健康餐，是很不錯的選擇， 辣媽分享位於審計新村新開的

【POKE LAB波奇食研所】夏威夷拌飯，食材豐富，好吃無負擔！

色彩繽紛的POKE是一種夏威夷早期的民間食物，當地人以當地當季新鮮食材，

生拌成一道道美味又健康的佳餚，不只是炎熱的夏天最合適，也最符合辣媽減醣所需~

【POKE LAB波奇食研所】就在審計新村旁邊，一看到就會被它新潮的風格所吸引，

為了創造北美風味融合亞洲元素的最佳組合，經過試營運一個月的不斷調整，

終於在7月6日正式開幕！

【POKE LAB波奇食研所】的創辦人Toby是在加拿大長大，相當熱愛波奇的美味與多變，

移居台灣後，發現這裡吃不到北美風味的波奇，決心把真正的波奇帶到台灣，

分享給更多人，於是便創立這家非常新潮又美味的POKE LAB 波奇食研所！

【POKE LAB波奇食研所】歡慶開幕，有很多可愛的週邊商品，並且推出優惠活動！

📢加入 POKE LAB 波奇食研所會員享好禮！

掃描 QR Code 成為會員，馬上獲得專屬優惠：

✅免費10%折扣券

✅免費果汁券

✅會員專屬的優惠和積點活動！

服務人員親切有禮，很仔細的介紹菜色及點餐方式~

菜單上也清楚的分類與標示，有相當多種組合，可以依自己的喜好及飲食習慣來搭配~

至7月底，皆享有優惠價，原價200/優惠價180；原價240/優惠價210！

看到製餐台上這麼多豐富的食材，繽紛的色彩，真的讓人胃口大開耶！

【POKE LAB波奇食研所】將質量、風格和實驗精神融入每一碗料理之中。

集結各地新鮮食材，精心設計的配方，手工製作獨家醬汁，用心的調製每一份餐點，

所以會發現，服務人員相當精準的拿取每一份食材~

辣媽有嚐過其它家的波奇，很多都是選好食材之後最後淋上醬汁，

但創辦人說，真正的波奇是將醬汁拌入蛋白質，吸取精華風味，

相較之下，果然口感及風味會較均勻~

據說Toby仍致力於研發美味，不定期會推出新的配料與醬汁，真的很令人期待哦！

如果有選擇障礙的人，看到這麼多食材，真的會很難選耶，每種都想吃~

【POKE LAB波奇食研所】在1樓設計了3張雙人座，但在2樓有寬敞的用餐區，

採自助式，飲用水自行取用，用餐完後再自行回收餐盤！

整體環境的設計以白色為主體，搭配鮮豔的藍色與黃色，感覺非常熱情與活潑~

辣媽與大公主共點了3份波奇，真的是色香味俱全，而且不油不膩，味道清爽，

享受輕盈不承受負擔，平常很少有機會吃到新鮮蔬菜的朋友，

真的要多來【POKE LAB波奇食研所】

1.基底：蘿蔓生菜 2.蛋白質：舒肥雞 3.配菜：小黃瓜

4.手工醬汁：韓國歐巴醬 5.配料：秋葵、小蕃茄、蔥酥脆片

舒肥雞鮮嫩，搭配韓國歐巴醬，歐巴醬是用100%純芝麻油、大蒜，及古椒醬調製而成，

香辣爽口，非常開胃！

各類各材都切成方便入口的大小，設想非常週到~

這道則是選擇了生菜+糙米，生鮪魚+生鮭魚+配上香菜，

搭配甜椒、毛豆、小蕃茄、海藻沙拉， 醬汁為ALOHA醤！

ALOHA醤的成分為自製蒜油、醬油、柚子、100%純芝麻油，所以有蒜頭的香氣，

也嚐得到柚子的清爽，與海鮮類超搭~

鮮美清甜的生鮪魚及生鮭魚，口感軟嫩帶點Q彈，配上多種食材口感多層次~

糙米營養豐富，但口感稍硬了一點~

最後一道的蘿蔓生菜、手剝蝦仁、香菜、甜椒、啵啵魚卵、蔥酥脆片、

蟹肉沙拉、台灣鳳梨，搭配香草美乃滋！

香草美乃滋是以九層塔、香菜、香芹、蒔蘿、香草、奧勒岡葉、美乃滋調製而成，

香氣濃郁，口味清爽，增加了蝦仁濕潤的口感~

手剝蝦仁肉質結實Q彈，帶有鮮甜的滋味，外層均勻的裹上了醬汁，

多了香草植物的香氣，鮮味更提升~

蟹肉沙拉有著綿密細膩的口感，鮮甜而不膩，這道配料很經典也是必點哦~

【POKE LAB 波奇食研所】蛋白質的食材都好新鮮，品質非常棒，

可以自由搭配喜愛的食材，吃得清爽且無負擔~

炎炎夏熱沒胃口，又怕外食太油膩，那就換一下新的口味，品嚐夏威夷波奇，

感受健康的輕食所帶來的滿足與愉悅感~

【POKE LAB 波奇食研所】

地址：台中市西區民生路348號

營業時間：11:00–20:00

電話：04-2301-3374

粉絲團： https://www.facebook.com/pokelabtw