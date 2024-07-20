這次家庭聚餐我們選了一家新的牛排餐廳「牛忙牛排」。這家店主打平價鐵板牛排，160元就能自助吧吃到飽！而且環境很漂亮，很適合拍照。聽說很容易爆滿，所以我們早早大概五點就到了！

《牛忙牛排優惠活動》

進去看到櫃檯放了這張DM，感覺商業午餐不錯！下次可以平日中午時段來！

▼平日超值商業午餐，排餐免費升級，送酥皮濃湯＆奶油餐包。

《牛忙牛排環境介紹》

牛忙牛排的店面非常寬敞，裝潢風格與一般牛排店截然不同 ，整體裝潢以藍綠色與橘色撞色現代風為主，搭配木質桌椅和暖色燈光，給人一種溫馨舒適的感覺。店內空間規劃也很用心，座位之間的距離不會太過擁擠，用餐環境十分舒適。我老婆說，要不是看到大家吃著鐵板牛排，她還以為自己走進了高級的精緻甜點店！

《牛忙牛排自助吧介紹》

牛忙牛排的自助吧非常豐富，有刈包、飲料、冰淇淋、果醬吐司、肉燥飯、玉米濃湯等，應有盡有吃到飽，光是自助吧就能吃很飽。

▼香Q刈包皮，掌心大，搭配店家自己炒的筍乾和酸菜，撒上香甜花生粉，淋上香醇肉燥，一口接一口，讓人停不下來，再升級一點可以夾塊牛排！

▼飲料的選擇也非常多樣化，有汽水、果汁、冰沙等可以滿足大家的需求。

▼果醬吐司的口味有四種選擇，想吃多少自己烤！

▼肉燥滷得非常入味，香氣四溢，白飯控必須來一碗！

▼好繽紛的冰淇淋！還有各種配料可以自由搭配，小朋友最愛無誤XD

▼玉米濃湯喝到飽！

▼蕃薯脆片唰嘴好吃！

▼牛排沾醬自行取用。

《牛忙牛排餐點介紹》

我們點了四份排餐，兩份自由雙拼、紐西蘭沙朗牛排和鐵板麵，單點酥皮濃湯。

酥皮濃湯

▼玉米濃湯搭配外酥內軟的酥皮，家裡兩個小朋友旋風式解決！

雙拼特製牛排＋大魷魚

▼五分熟牛排，肉質非常軟嫩，單吃就很夠味。

▼想要嘗試不同風味的話，可以試試店家自製的辣椒醬！滿滿的辣椒香辣夠勁超提味！

▼後來我們決定買一罐回家…配什麼都開胃！

▼大魷魚也是新鮮Q彈，而且給了一整隻！側面可以看出是有厚度的魷魚！

雙拼香煎雞腿排＋酥炸超大魚排

▼雞腿排煎到外皮酥脆，肉質吃起來多汁鮮嫩，大小厚度也很不錯。

▼酥炸魚排很細嫩，沒有魚刺，非常推薦給老人或小孩。

紐西蘭沙朗牛排

▼肉質鮮美，油花分布均勻，肉汁完全鎖住，怎麼吃都很嫩！

鐵板麵

▼鐵板麵滑順好入口，裹了滿滿的醬汁，是我家女兒的最愛！

我們覺得牛忙牛排是一家CP值非常高的平價牛排餐廳，只要160元起就能享有自助區吃到飽，很適合帶小朋友一起家庭用餐！餐點和環境的整體表現也讓人非常滿意，如果你是喜歡吃牛排的人，又想享受多一點配餐，又不想花太多錢，那麼牛忙牛排絕對是你的好選擇！

▼離開時店裡人潮已經爆滿！還好我們早來早吃！

牛忙牛排-大社旗艦店

地址：高雄市大社區大社路1-20號

電話：0981 884 999

營業時間：11:00-22:00

▼牛忙牛排菜單

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