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楠梓牛排推薦｜全時段吃平價牛排｜牛忙牛排吃到飽餐廳

2024-07-20 14:05:00 鮪魚肚的秘笈 人氣：116
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窩客好文

鮪魚肚的秘笈

發表篇數：124篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

牛忙牛排-大社旗艦店
phone0981-884999
place高雄市大社區大社路1-20號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【楠梓牛排推薦】牛忙牛排：160元起自助吧吃到飽！特別的刈包

這次家庭聚餐我們選了一家新的牛排餐廳「牛忙牛排」。這家店主打平價鐵板牛排，160元就能自助吧吃到飽！而且環境很漂亮，很適合拍照。聽說很容易爆滿，所以我們早早大概五點就到了！

 

《牛忙牛排優惠活動》

進去看到櫃檯放了這張DM，感覺商業午餐不錯！下次可以平日中午時段來！

平日超值商業午餐，排餐免費升級，送酥皮濃湯＆奶油餐包。

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《牛忙牛排環境介紹》

牛忙牛排的店面非常寬敞，裝潢風格與一般牛排店截然不同 ，整體裝潢以藍綠色與橘色撞色現代風為主，搭配木質桌椅和暖色燈光，給人一種溫馨舒適的感覺。店內空間規劃也很用心，座位之間的距離不會太過擁擠，用餐環境十分舒適。我老婆說，要不是看到大家吃著鐵板牛排她還以為自己走進了高級的精緻甜點店！

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《牛忙牛排自助吧介紹》

牛忙牛排的自助吧非常豐富，有刈包、飲料、冰淇淋、果醬吐司、肉燥飯、玉米濃湯等，應有盡有吃到飽，光是自助吧就能吃很飽。

【楠梓牛排推薦】牛忙牛排：160元起自助吧吃到飽！特別的刈包

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香Q刈包皮，掌心大，搭配店家自己炒的筍乾和酸菜，撒上香甜花生粉，淋上香醇肉燥，一口接一口，讓人停不下來，再升級一點可以夾塊牛排！

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▼飲料的選擇也非常多樣化，有汽水、果汁、冰沙等可以滿足大家的需求。

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▼果醬吐司的口味有四種選擇，想吃多少自己烤！

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▼肉燥滷得非常入味，香氣四溢，白飯控必須來一碗！

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▼好繽紛的冰淇淋！還有各種配料可以自由搭配，小朋友最愛無誤XD

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▼玉米濃湯喝到飽！

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▼蕃薯脆片唰嘴好吃！

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▼牛排沾醬自行取用。

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《牛忙牛排餐點介紹》

我們點了四份排餐，兩份自由雙拼、紐西蘭沙朗牛排和鐵板麵，單點酥皮濃湯。

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酥皮濃湯

▼玉米濃湯搭配外酥內軟的酥皮，家裡兩個小朋友旋風式解決！

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雙拼特製牛排＋大魷魚

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▼五分熟牛排，肉質非常軟嫩，單吃就很夠味。

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▼想要嘗試不同風味的話，可以試試店家自製的辣椒醬！滿滿的辣椒香辣夠勁超提味！

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▼後來我們決定買一罐回家…配什麼都開胃！

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▼大魷魚也是新鮮Q彈，而且給了一整隻！側面可以看出是有厚度的魷魚！

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雙拼香煎雞腿排＋酥炸超大魚排

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▼雞腿排煎到外皮酥脆，肉質吃起來多汁鮮嫩，大小厚度也很不錯

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▼酥炸魚排很細嫩，沒有魚刺，非常推薦給老人或小孩。

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紐西蘭沙朗牛排

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▼肉質鮮美，油花分布均勻，肉汁完全鎖住，怎麼吃都很嫩！

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鐵板麵

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▼鐵板麵滑順好入口，裹了滿滿的醬汁，是我家女兒的最愛！

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我們覺得牛忙牛排是一家CP值非常高的平價牛排餐廳，只要160元起就能享有自助區吃到飽，很適合帶小朋友一起家庭用餐！餐點和環境的整體表現也讓人非常滿意，如果你是喜歡吃牛排的人，又想享受多一點配餐，又不想花太多錢，那麼牛忙牛排絕對是你的好選擇！

▼離開時店裡人潮已經爆滿！還好我們早來早吃！

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牛忙牛排-大社旗艦店

地址：高雄市大社區大社路1-20號

電話：0981 884 999

營業時間：11:00-22:00

▼牛忙牛排菜單

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