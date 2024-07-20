愛吃滷味的舉手〜

滷汁香氣撲鼻，感受獨特香氣、辣而不躁、麻而不澀在唇齒間快樂地跳舞！

湘川滷味「峸老滷」開新店，首度插旗新北永和文化路7/19登場

每次經過《峸老滷》都是排隊，晚來很多品項就都賣完了，售完提早打烊

開幕第一天才下午3點竟然賣完了殘念啊……..

會知道這家滷味，其實剛好是因為同事們某天上班要訂這家，嘴巴挑的同事們一定是選好吃的才會揪吃

，一吃真的蠻讓人驚喜的XD

終於開到我家巷口，當然要手刀衝去買囉

鐵門還沒開，小編就已經在門口等，今天勢必要吃到它(握拳)

你看看這排隊的人潮沒一下子竟然就全給竄出來了！

櫥窗擺滿全部滷味食材，琳瑯滿目、乾淨又整齊的樣貌很吸引

用高透明度的透明盒，不跟外界接觸，食材也比較乾淨，看起來更精緻、更美味，絕對讓你陷入選擇性障礙！

小孩子才做選擇？我全都要！

煩惱要選哪種口味嗎？小編直接拿超過癮的「綜合滷味」，滷味內容每天不固定

不像一般滷味攤的滷味，透明盒裝整個看起來乾淨又衛生

【綜合滷味】

豆皮、米血糕、豆干、甜不辣、鴨翅、小雞腳、鳥蛋、酸菜

可以一次吃到多種口感，而且店家強調點這系列比較划算喔！

【滷豆皮】

獨門麻辣滷汁結合炸豆皮，滷至濕潤，吸飽滷汁，鹹香口味開胃

入口接連品嘗到濃郁麻香、鹹甜中草藥香等多樣獨門香氣在口中擴散爆發〜

豆皮口感軟嫩，入口即化，滷汁香氣十足

【QQ米血糕】

米血口感Q彈有嚼勁，特選數種中藥材，加入乾辣椒和花椒滷製而成，畫龍點睛更加鹹香開胃

Q軟入味，可口無敵啊！

【爆汁豆干】

多道工序的獨特豆干，保留原本綿密口感，咬下時卻蹦出濃郁滋味

用筷子輕輕一擠就能爆汁的美味狀態，放入口中，一口著迷的爆汁口感

【甜不辣】

甜不辣，每次吃滷味必點

口感紮實且新鮮，滷製後加上獨家酸菜，麻而不辣，一吃就愛上！

【招牌小雞腳】

每一隻雞爪都是經過嚴格挑選，雞爪肉質柔軟，經過滷製過程，口感更是細膩入味

滷得十分透徹，嚐起來軟Q有彈性，有咬勁又不會過軟爛，令人越嚼越香、越吃越涮嘴

【招牌鴨翅】

整隻肉質飽滿鴨翅！

能品嚐完整的肉質，香嫩又有咬勁，每一口都充滿中藥滷汁及麻香

，與鴨肉的特殊香氣融合，經典美味完全不膩口〜

Q中帶嫩，每口都有滷汁的醇香，連骨頭滷的都很入味，絕對是饕客的最愛

【香香鳥蛋】

瞧瞧這鳥蛋滷色，滷的很漂亮，光是看就覺很讚

小小一顆鳥蛋滷過鹹鹹又香Q又入味，吃起來香Q又不會過於硬口，真是欲罷不能停不了口

超級愛吃鳥蛋的！

【手工酸菜】

沒有酸菜的滷味就是少一味呀

味道鹹酸不死鹹，口感脆嫩又開胃

【香滷牛肚】

牛肚軟嫩中又帶有彈、脆的口感，吸附滿滿滷汁

口感適中有層次，肉質軟脆Q彈，香醇入味齒頰留香〜

入口每一吋纖維都完整吸附到滷汁，Q彈有勁！

滿額贈保冷袋-限量送完為止

小珊珊碎碎念：

每一種滷味都好吃，鹹香麻辣的湘川香辣風味完全不輸餐廳麻辣鍋，超好吃的！

滷味麻辣香氣十足、且吸附些微麻辣的湯汁

峸老滷湘川麻辣滷味吃了會讓人不斷回味〜

【Info】

【峸老滷湘川麻辣滷味 永和文化店】

▶地址：新北市永和區文化路6號

▶營業時間：12:00-20:00 (售完提早打烊)

▶電話：(02)8021-1028

▶官方粉專：峸老滷湘川麻辣滷味

▶官網：峸老滷

▶IG：峸老滷湘川滷味（@cheng_laolu）• Instagram 相片與影片

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【手切創始店】

❖桃園藝文店 (03)358-5886

330桃園市南平路300號

【盒裝門市店】

❖三峽和平店 (02)2672-2888

237新北市三峽區和平街3號

❖三重三和夜市店 (02)2974-1885

241新北市三重區中央北路26號B001攤位

❖土城金城店 (02)2265-0298

236新北市土城區金城路三段118號

❖樹林站前店 (02)2681-0661

238新北市樹林區博愛一街7號

❖鶯歌南雅店 (02)2677-6869

239新北市鶯歌區南雅路431號

❖大安敦南店 (02)2711-0266

106台北市大安區敦化南路一段190巷10號

❖台北萬華店 (02)2302-0020

108台北市萬華區康定路216號