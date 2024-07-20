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【新莊美食】柒息地串燒居酒屋-新莊中華店 串燒只要$19元起 內用外帶都可以

2024-07-20 16:19:00 范范 人氣：102
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窩客好文

范范

發表篇數：817篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

柒息地串燒居酒屋新莊中華
phone02-22777772
place新北市新莊區中華路2段105號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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柒息地串燒居酒屋開到新莊了，

以後新莊的朋友想吃串燒更方便了，

而且每串只要$19元起，

還有多種私房菜料理可以選，

很適合和三五好友來這聚餐小酌

(開車不喝酒，喝酒不開車)

【新莊美食】柒息地串燒居酒屋-新莊中華店 串燒只要$19元起 內用外帶都可以 (30).jpg

柒息地串燒居酒屋-新莊中華店位於新莊中華路二段上，

是連鎖串燒居酒屋，品牌已經通過Haccp

預計第四季通過iso22000，

讓我們吃的平價又安心，

店面新穎又有質感，

內用外帶都可以 

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柒息地串燒居酒屋-新莊中華店串燒均是先炸後烤，

更節省燒烤的時間

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比較不一樣的是還會刷上職人所製成的烤肉神醬，台灣最用心的的烤肉醬，先用熬煮4.5小時的底醬再與調配十多種配方的烤肉粉，再混在一起熬煮30分鐘所產出的柒息地烤肉醬

更增添串燒的香氣與風味，

香噴噴的串燒，包準您一試就愛上

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柒息地串燒居酒屋-新莊中華店有2區內用空間，很適合和親友們一起來包區聚餐

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這裡還有1664 啤酒，

很適合和三五好友來這裡小酌

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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冰箱有酒精性飲品和非酒精性飲品，

價格標示都相當的清楚

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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柒息地串燒居酒屋使用的是QRCODE點餐，方便又省時間，

外帶的朋友可以在這裡選喜歡的串燒

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上面都有清楚的價格標示，

海鮮、肉類、蔬菜通通都有

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也有私房菜和湯品可以選

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柒息地還有活動可以參加，有來的朋友可別錯過

1.星期日~星期四在IG限動PO文，串燒享有95折優惠

2.生啤酒買三送一

3.鯖魚卷一張(限下次使用)

4.50~100元折價卷(限下次使用)

5.Google五星評論還送一顆生食級的大生蠔耶~真的超讚的

6.加入柒息地好友送一支生食級大紅蝦

7.跟店員比大小，贏了就能獲得一杯shot，

8.啤酒寄杯活動

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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敢吃辣的朋友超推薦這個麻辣花椒粉，

灑在串燒上真的爆香的，更增添串燒的香氣與味道

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只要來柒息地串燒居酒屋店家就會招待泡菜喔~

開胃又解膩，

搭配餐點很適合

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秘醬燒花椰菜，花椰菜搭上秘醬，嚐起來鹹鹹甜甜的脆軟又好吃

秘醬燒甜不辣，表皮帶有微酥感，還有鹹甜醬汁，軟Q又好吃

秘醬燒花枝丸，花枝丸Q彈鮮香，鮮甜又涮嘴

秘醬燒百頁豆腐，烤的軟嫩又好入口，飽足感十足

秘醬燒豆干，豆干烤得酥香Q彈, 搭配鹹甜醬香，非常入味

秘醬燒豆皮，烤的酥香，吸附了鹹甜的醬汁，超讚的

梅花豬肉串，紮實鹹甜，讓人愈嚼愈香回味無窮

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秘醬燒米腸
米腸軟Q又有嚼感，鹹甜軟糯，還蠻不錯的

秘醬燒豬血糕

烤得軟硬適中，軟糯又入味

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烤香酥肥腸
肥腸烤得酥香，

鹹香入味不會讓人咬不斷的感覺

是非常涮嘴的一道菜

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正宗台越月亮蝦餅

蝦餅炸得金黃酥香，

外酥內Q，香氣十足，

沾上特製醬料，提味又增香

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日本生蠔 火烤

每顆生蠔都超肥美的，

飽滿鮮甜又滑口，

擠上檸檬汁，

咕溜咕溜的鮮味十足

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剝皮辣椒雞湯

雞肉嫩口又大塊，

雞湯濃郁又甘醇，

咬到剝皮辣椒時微辣脆甘，

喝起來真的很過癮

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台日友好滷肉拉麵
滷肉半肥半瘦，拉麵非常Q彈，

鹹度適中，嚐起來非常涮嘴

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炸冰淇淋(巧克力)

外皮炸得金黃酥脆，

裡面有冰涼又綿密的冰淇淋，

冷熱交織，

餐後來一份超滿足

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柒息地串燒居酒屋是相當平價串燒居酒屋只要19元起，
是下班後的好去處，也很適合同學聚餐、同事聚餐、生日聚餐喔~

店家資訊:
新莊中華店
地址:新莊中華路2段105號1樓
捷運環狀幸福站
營業時間:週一～週日18:00-01:30
電話:02-22777772
店家IG：@qixidi_7

長安總店店
台北市中山區長安東路一段46-1號
延吉店
台北市大安區延吉街99號
長春店
台北市中山區長春路128-1號
士林店
台北市士林區小北街3號
三重店
新北市三重區自強路一段230號
永和店
新北市永和區中正路576號
台中逢甲店店
台中市西屯區福星路365號

信義店（籌備中7/23開幕）
蘆洲的（籌備中8/25開幕）
北投店（籌備中）

訂位可以用定位系統唷 https://inline.app/booking/-NL0JujLqU8rUJTN3TkY:inline-live-3?language=zh-tw

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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