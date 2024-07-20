柒息地串燒居酒屋開到新莊了，

以後新莊的朋友想吃串燒更方便了，

而且每串只要$19元起，

還有多種私房菜料理可以選，

很適合和三五好友來這聚餐小酌

(開車不喝酒，喝酒不開車)

柒息地串燒居酒屋-新莊中華店位於新莊中華路二段上，

是連鎖串燒居酒屋，品牌已經通過Haccp

預計第四季通過iso22000，

讓我們吃的平價又安心，

店面新穎又有質感，

內用外帶都可以

柒息地串燒居酒屋-新莊中華店串燒均是先炸後烤，

更節省燒烤的時間

比較不一樣的是還會刷上職人所製成的烤肉神醬，台灣最用心的的烤肉醬，先用熬煮4.5小時的底醬再與調配十多種配方的烤肉粉，再混在一起熬煮30分鐘所產出的柒息地烤肉醬

更增添串燒的香氣與風味，

香噴噴的串燒，包準您一試就愛上

柒息地串燒居酒屋-新莊中華店有2區內用空間，很適合和親友們一起來包區聚餐

這裡還有1664 啤酒，

很適合和三五好友來這裡小酌

(開車不喝酒，喝酒不開車)

冰箱有酒精性飲品和非酒精性飲品，

價格標示都相當的清楚

(開車不喝酒，喝酒不開車)

柒息地串燒居酒屋使用的是QRCODE點餐，方便又省時間，

外帶的朋友可以在這裡選喜歡的串燒

上面都有清楚的價格標示，

海鮮、肉類、蔬菜通通都有

也有私房菜和湯品可以選

柒息地還有活動可以參加，有來的朋友可別錯過

1.星期日~星期四在IG限動PO文，串燒享有95折優惠

2.生啤酒買三送一

3.鯖魚卷一張(限下次使用)

4.50~100元折價卷(限下次使用)

5.Google五星評論還送一顆生食級的大生蠔耶~真的超讚的

6.加入柒息地好友送一支生食級大紅蝦

7.跟店員比大小，贏了就能獲得一杯shot，

8.啤酒寄杯活動

(開車不喝酒，喝酒不開車)

敢吃辣的朋友超推薦這個麻辣花椒粉，

灑在串燒上真的爆香的，更增添串燒的香氣與味道

只要來柒息地串燒居酒屋店家就會招待泡菜喔~

開胃又解膩，

搭配餐點很適合

秘醬燒花椰菜，花椰菜搭上秘醬，嚐起來鹹鹹甜甜的脆軟又好吃

秘醬燒甜不辣，表皮帶有微酥感，還有鹹甜醬汁，軟Q又好吃

秘醬燒花枝丸，花枝丸Q彈鮮香，鮮甜又涮嘴

秘醬燒百頁豆腐，烤的軟嫩又好入口，飽足感十足

秘醬燒豆干，豆干烤得酥香Q彈, 搭配鹹甜醬香，非常入味

秘醬燒豆皮，烤的酥香，吸附了鹹甜的醬汁，超讚的

梅花豬肉串，紮實鹹甜，讓人愈嚼愈香回味無窮

秘醬燒米腸

米腸軟Q又有嚼感，鹹甜軟糯，還蠻不錯的

秘醬燒豬血糕

烤得軟硬適中，軟糯又入味

烤香酥肥腸

肥腸烤得酥香，

鹹香入味不會讓人咬不斷的感覺

是非常涮嘴的一道菜

正宗台越月亮蝦餅

蝦餅炸得金黃酥香，

外酥內Q，香氣十足，

沾上特製醬料，提味又增香

日本生蠔 火烤

每顆生蠔都超肥美的，

飽滿鮮甜又滑口，

擠上檸檬汁，

咕溜咕溜的鮮味十足

剝皮辣椒雞湯

雞肉嫩口又大塊，

雞湯濃郁又甘醇，

咬到剝皮辣椒時微辣脆甘，

喝起來真的很過癮

台日友好滷肉拉麵

滷肉半肥半瘦，拉麵非常Q彈，

鹹度適中，嚐起來非常涮嘴

炸冰淇淋(巧克力)

外皮炸得金黃酥脆，

裡面有冰涼又綿密的冰淇淋，

冷熱交織，

餐後來一份超滿足



柒息地串燒居酒屋是相當平價串燒居酒屋只要19元起，

是下班後的好去處，也很適合同學聚餐、同事聚餐、生日聚餐喔~



店家資訊:

新莊中華店

地址:新莊中華路2段105號1樓

捷運環狀幸福站

營業時間:週一～週日18:00-01:30

電話:02-22777772

店家IG：@qixidi_7



長安總店店

台北市中山區長安東路一段46-1號

延吉店

台北市大安區延吉街99號

長春店

台北市中山區長春路128-1號

士林店

台北市士林區小北街3號

三重店

新北市三重區自強路一段230號

永和店

新北市永和區中正路576號

台中逢甲店店

台中市西屯區福星路365號



信義店（籌備中7/23開幕）

蘆洲的（籌備中8/25開幕）

北投店（籌備中）



訂位可以用定位系統唷 https://inline.app/booking/-NL0JujLqU8rUJTN3TkY:inline-live-3?language=zh-tw



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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