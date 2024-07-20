週末朋友約我去挑沙發。她最近剛搬新家，客廳空蕩蕩的，最需要的就是一張舒適的沙發。

我們先去了幾家高雄沙發行，看了一輪下來，覺得都沒有特別喜歡的。不是外觀不符合她的喜好，就是坐起來不夠舒服。

後來我靈光閃過！對呀可以看看坐又銘沙發，我買過覺得很不錯，加上坐又銘是連鎖沙發行，高雄也有門市可以逛，推薦朋友去看看！

▼我們來到坐又銘鳳山家樂福門市，好停車，逛完還能逛大賣場吃美食街！

▼店裡沙發款式滿多的，每一款都很有設計感。店員很熱情，一一介紹了沙發的特色和優點。

我們看了八款沙發，各有千秋～

第一款：Aurora歐若拉

嫩粉橘沙發～亮眼活潑！整體造型簡約時尚、線條流暢。沙發的靠背和扶手略微傾斜，符合人體工程學，可以提供良好的支撐，椅背也能放下來，滿足不同的身高和坐姿。沙發的坐墊厚度適中，坐起來讓人感到放鬆和舒適。

第二款：Sonia 桑尼亞

外型現代大方，布料觸感柔軟舒適，坐墊可以外堆，挺坐躺坐都很彈性，椅背有良好的支撐性，適合喜歡支撐性強的人，朋友也很喜歡它的簡約感。

第三款：Miranda 米蘭達

這款沙發佔地空間較大，適合客廳坪數較大的家庭。L型設計可提供多種坐臥姿勢，非常舒適。朋友覺得這款沙發很適合追劇，無奈家中客廳空間不夠大，只能眼饞在門市多躺幾下！

第四款：Ielts 雅思本

這款藍好華麗，還帶有一股復古懷舊感！絨布材質，同樣是貓抓布耐抓耐磨，也可以客製化挑選布料和顏色。頭部的頸枕讓人可以很放鬆地窩在沙發上。

第五款：Molly莫莉

這款沙發外型現代簡約，頸枕可以自由倒放或立起，坐感偏硬挺，適合喜歡清爽風格的人。

第六款：Daniel 丹尼爾

觸感柔軟細膩，外觀華麗搶眼，坐感柔軟包覆，散發出奢華的氛圍，很適合大客廳，喜歡慵懶放鬆的人也很適合！

▼還可以添加放手搖杯的扶手！因為坐又銘是台灣製造的手工沙發，款式、布料等等都可以客製化，非常彈性！

第七款：Annabel 安娜貝爾

外觀典雅大氣的L型沙發，空間利用率高，適合坪數較大的客廳。附有腳凳可以自由移動，坐墊也能前後滑動，非常實用。

第八款：Byrne伯恩

北歐風格布沙發，線條簡約俐落，坐感軟硬適中，椅背可調整前後距離，符合不同需求。

經過一番比較，我們終於選定坐又銘的Sonia 桑尼亞沙發，覺得這款沙發的各方面表現都很符合需求，性價比也很高，最後決定就是它了！

▼新沙發送來，朋友非常滿意這次的挑選成果！經常在沙發上看電視、聊天、閱讀，好好享受放鬆的時光～

坐又銘鳳山家樂福門市

地址：高雄市鳳山區中山西路236號

營業時間：10:00-22:00

電話：07 799 9611

粉專：https://www.facebook.com/zuoyominsofa

其他門市據點請看坐又銘官網：https://lihi3.cc/Nf5c5

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