每到假日就是找尋新店家的好時機，拜外送平台所賜讓我們發現了不少好店家，東大關相撲咖哩就是其一，平台上的餐點照片超吸睛的，一吃後就愛上，尤其是很餓的時候，來一份真的很飽足



＊*份量很足

相撲咖哩品項／價格

主餐的選擇還不少，單點及套餐價都是可以接受的範圍內，如果利用平台給的優惠比現場更划算



＊*品項與價格



＊*這裡不只可以吃到咖哩飯，還有義大利麵及奶昔

品嚐相撲咖哩

因為我們懶的等，所以使用平台的外帶自取功能，除了不用等外，價格也較優惠



＊*透過外送平台訂購有優惠

大部屋酥炸雞咖哩

當打開蓋子那瞬間有驚喜到，印象中滿打六塊炸雞是極限了吧，沒想到看到鋪滿滿的炸雞時，只覺得很有誠意，尤其是在炸雞下還有舒肥雞肉時更是驚喜，這也太豪華了吧，後來才知多了這舒肥雞肉是補償，因為我過自取時間才到，但餐點還未完成又讓我多等了快十分鐘

雖然是炸物，但炸雞並不會油膩，加上咖哩醬口感更豐富；意外來的舒肥雞也很好吃，不論是單吃還是加醬都很ＯＫ



＊*這樣看視覺效果超好的



＊*誤以為舒肥雞是標配，後來才知這是個美麗的誤會



＊*這舒肥雞還挺好吃的



＊*這才是標準版

只有送溫泉蛋咖哩

因為第一次美麗的誤會，讓我們誤以為舒肥雞是標配，所以就點了這個，事實就是真如名所說，就是只有溫泉蛋；溫泉蛋是直接給整顆，自己打入飯裡，還挺有趣的，蛋液與咖哩醬融合的很滑順，更添美味



＊*這樣看有點弱



＊*很滑嫩



＊*溫泉蛋與咖哩形成完美搭擋

大相撲雞腿排咖哩

認真說這雞腿排的尺寸沒圖片看到的有誠意，因為我弟看到我的炸雞的量做的對比，不過口感味道還是不錯的



＊*忘了拍雞腿排的照片只好用這來表示一下，WahSay! 餐飲集團還有義大利麵，下回來嚐嚐

單點-酥炸魚條

經過我精密的計算後，發現點只送溫泉蛋咖哩再單點魚條比點魚條咖哩加溫泉蛋來得划算，所以就這樣操作了；這魚條雖然是炸物，但不因放置些許時間而油膩，口感還是挺不錯的



＊*不油膩的魚條

套餐升級-經典美味薯條

這薯條相當好吃，覺得升級是值得的



＊*認真說升級套餐太飽了，薯條很好吃

食後心得

雖然有美麗的誤會，但對於東大關相撲咖哩的量及味道是正向的，免不得還要讚揚一下包裝，可再重覆使用的環保袋，重點是還可以保溫



＊*可重覆使用保溫環保袋

相撲咖哩環境

如內用是使用QR Cade點餐，不接觸還挺不錯的，用餐環境也很乾淨舒適



＊*內用環境



＊*餐具、調料等自取

相撲咖哩位置

附近最好認的地標就是內湖運動中心，算是在運動中心的斜對面



＊*其實現在最大的標目應該是內湖國泰診所

東大關相撲咖哩資訊～～

電話：02 8751 5251

地址：台北市內湖區港墘路161號

ＦＢ：https://www.facebook.com/wahsaygroup/

WahSay! 餐飲集介紹：https://portaly.cc/wahsay

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